Lançamento mundial



O consagrado violinista, cantor, tecladista e compositor Marcus Vianna, autor de peças como “Pantanal” e “Pátria Minha” faz estreia mundial de quatro novas cantatas sinfônicas, interpretadas pela Orquestra Sinfônica e Coral Lírico de Minas Gerais, corpos artísticos da Fundação Clóvis Salgado. As novas cantatas são: “Sagrado”, “A Vida é Terna”, “Grande Espírito” e “Eldorado” — esta última, famosa por ter sido interpretada por Milton Nascimento como tema de abertura da novela “Amazônia”, da extinta Rede Manchete. As apresentações do concerto "Sinfônica Pop: Cantatas Brasileiras, de Marcus Viana" serão nos dias 23 e 24 de setembro, terça e quarta, às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, com ingressos a partir de 20 reais.

O Baretto do Hotel Fasano Belo Horizonte tem uma programação musical às quintas, sextas e sábados, onde reúne nomes de destaque da cena local, em noites que combinam boa música e coquetelaria clássica. Na próxima quinta-feira, dia 25, a agenda está prá lá de especial porque a casa receberá ninguém menos que Tiago Iorc. O cantor traz o show que celebra os sucessos de sua carreira com interpretações de clássicos da música brasileira e internacional, em um clima intimista e exclusivo. Iorc tem 16 anos de carreira, é dono de cinco Grammys Latinos e dez albuns. Lugares limitados porque o Baretto tem apenas 74 lugares.

Os colecionadores de artes já podem anotar na agenda: a 13ª edição da Feira de Arte Contemporânea JUNTA será na Funarte, nos dias 4, 5, 11 e 12 de outubro. O público poderá conhecer e adquirir obras de mais de 60 artistas, selecionados por uma curadoria feita pelos artistas e idealizadores do projeto Thiago Alvim e Comum, Juliana Flores (Agência Pública) e Filipe Thales Bernardo (Viva Lagoinha) como curador assistente. Ponto de encontro para artistas e amantes da arte, a JUNTA tem a proposta de democratizar o acesso à arte, promovendo preços mais acessíveis de obras de grandes nomes da cena contemporânea com a proposta de aproximar o público das artes visuais e de terem sua própria coleção. A Funarte fica na Rua Januária, 68, Centro. Mais informações no instagram @junta.art



Enquanto a gente se prepara para mais uma edição do Minas Trend (de 21 a 23 de outubro, no BH Shopping), os paulistas comemoram os 30 anos do São Paulo Fashion Week (SPFW), que acaba de divulgar o line-up oficial da 60ª edição. Realizado entre os dias 13 e 20 de outubro, os desfiles acontecerão em diferentes locações da capital paulista. O SPFW divulgou oficialmente a agenda dos desfiles e marcas presentes na edição comemorativa. Com ingressos abertos ao público, 10 etiquetas já haviam sido pré-divulgadas. Foram confirmados 38 nomes, entre veteranos e estreantes. As marcas Chapéus Davi Ramos e Uó, por Marcelo Summer, desfilam pela primeira vez. A edição também marca o retorno dos veteranos Amir Slama e Flávia Aranha. Novidade grande ali é a volta de Ronaldo Fraga ao evento, após longa ausência.

Entre junho e agosto deste ano, a Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky (GReAT) descobriu novos ciberataques realizados por um grupo RevengeHotels, que ataca hotéis para roubar informações de cartões de crédito dos hóspedes. O grupo tinha dado um sumiço, mas reapareceu usando a Inteligência Artificial para tornar os ataques mais eficazes. Eles usam e-mails disfarçados de pedidos de reserva e quando abertos infectam os sistemas dos hotéis e acessam aos dados dos cartões de crédito dos hóspedes. Para se proteger: Antes de fazer a reserva, verifique o padraõ de segurança do hotel; faça pesquisa na internet por avaliações ou notícias sobre o hotel; use um endereço de e-mail e um telefone secundários apenas para suas viagens; use cartão de crédito com limite menor ou cartões virtuais.

Foram entregues, na última quinta-feira, os troféus e certificados aos vencedores do Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores 2025, que premia os profissionais que se destacaram na maior e mais importante mostra de decoração do estado, a CasaCor Minas, que este ano completa 30 anos. A solenidade foi durante um brunch no Restaurante Minéra, oferecido por Agnes Farkasvolgyi. O troféu foi criado pelos arquitetos Antônio Grillo e André Gibran, executado pela Dinaria Loch e patrocinado pela Divinal Vidros. Conheça os ganhadores na matéria publicada nas páginas 4 e 5 desta edição.

Berço de grandes nomes da literatura brasileira, Minas incentiva as novas gerações a adquirirem o hábito da leitura. Para isso, foi inaugurada uma biblioteca infanto-juvenil no hipercentro de BH (rua Espirito Santo), com a maior Gibiteca do país – contendo 18 mil exemplares de revistas em quadrinhos. E tem até livros com historinhas a serem lidas para os bebês. Só chegar e pegar.

Foi movimentado o lançamento do livro ‘A Corrida Pelo Ouro Verde ’, com direito a palestra do autor Thiago Ferreira Almeida (no Museu das Minas e do Metal) enfatizando os pontos mais importantes abordados na obra. Coquetel bacana e reencontro de muitos amigos. Entre eles o competente Carlos Doné e sua esposa, Sandra Armani. Atentos ao vaivém ali, os atuantes assessores da Gerdau, Paola Oliveira e Lucas D’Ambrosio. Ajudando a receber, estava o Chico Santoro com a filha Sofia.

O tarifaço do Trump acabou mudando até nossas bancas de frutas – nas cores e nos sabores. A manga-bombom (quase desconhecida por aqui) é produzida no Vale do São Francisco para exportação, mas, agora,

está sendo ‘desviada’ para o sul do país. Pouco maior do que a ubá, tem textura da palmer e casca em tom amarelo com toque rosa-avermelhado. Quem provou, gostou.

Não é só a Hermès que tem um quiosque de revistas pra chamar de seu – instalado em São Paulo na semana passada. Também a exposição "Fullgás - Artes visuais" em cartaz no CCBB-BH, mostra uma banca de jornal transformada em instalação artística com revistas da década de 1980 – muito interessante. Resumo da ópera: notícia virou arte.

O promotor Marcos Paulo de Souza Miranda lança a segunda edição do livro ‘Irmã Germana – A Exilada de Macaúbas’ sobre a beata do século 18, que vivia na Serra da Piedade e foi transferida para o recolhimento luziense, após seus feitos considerados milagrosos. Será dia 24, às 18h, no auditório da Associação Mineira do Ministério Público e a renda irá para obras de restauração desse mosteiro, por meio do projeto Abrace Macaúbas.

Os spots semanais do Gabriel Azevedo na Band Minas estão fazendo sucesso, principalmente os que comparam as políticas públicas de BH com as de Paris. E foi na capital francesa que ele se encontrou (recentemente) com o amigo Lucas Mendes, jornalista mineiro que, há anos, vive em Nova York. Bate-papo às margens do Sena, com direito a posts.

Com a ‘sindrome de Shirley Temple’ baixando no Emmy 2025, uma das principais premiações para séries de tv ficou com o meninote-ator Owen Cooper, de 15 anos. Mas incrível mesmo foi a constatação das atrizes (antes tão elegantes) vestindo-se cada vez pior e já se igualando às cantoras de rock e seus looks terríveis no Grammy. Mesmo com grifes famosas.

