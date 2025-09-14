Aniversário animado



Uma comemoração de aniversário pode ser apenas um encontro entre amigos, mas também um encontro para definir o grau de relacionamento que o aniversariante tem. Foi isso que aconteceu no domingo passado quando os amigos de Terezinha Tomasi – aniversariante do dia – chegaram e, literalmente, lotaram o imenso e aconchegante salão da Casa Outono, no Carmo. O que sentia no ambiente era uma sensação de alegria geral, dos convidados deixando bem claro que estavam ali não por compromisso social, mas por gostarem muito da “Tia Zu”, como é conhecida por todos. E ela reuniu com seus convites, gente que normalmente não aparece em nada, que não vai nos lugares pensando só em fazer número, mas amigos do fundo do coração. O resultado foi uma tarde que há anos não acontece na sociedade, cheia de amor e de amizade a uma figura ímpar na sociedade mineira. Terezinha reuniu amigos antigos e novos, colegas dos tempos em que ela era funcionária do gabinete do governador, primos próximos e distantes e o que nunca se vê em festas da sociedade: os funcionários que trabalham com ela em sua casa. Terezinha recebeu mensagens bem sentimentais de seus sobrinhos, momento emocionante que levou muita gente às lágrimas. Ao raro clima de amizade da tarde, a proprietária da Casa Outono, Celinha Braga e sua irmã Lu Braga – cantoras de mão cheia e amigas da aniversariante – fizeram questão de abrir o palco com uma linda apresentação, acompanhadas pela banda Ora pra nóis, que depois assumiu o palco com o melhor do chorinho e encheu a pista de dança. Descontração total. Angela Gutierrez, sobrinha da aniversariante foi uma das mais animadas da tarde. A mesa de antepasto foi assinada por Verônica Castro e a feijoada, pela Casa Outono.

Prêmio Estado de Minas



Termina hoje a votação da 4ª edição do Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores, que premia os melhores ambientes da maior e mais importante mostra de decoração: a CasaCor Minas, que está comemorando 30 anos. O júri, formado por sete profissionais de áreas afins à arquitetura e decoração só é divulgado no dia da premiação. São 11 categorias: Ambiente do Ano, Melhor Ambiente Comercial/ Funcional, Melhor Design de Interiores, Melhor Paisagismo, Melhor Ambiente Sensorial/Instalação, Melhor Uso da Arte, Profissional Revelação, Sustentabilidade e Consciência Ambiental, Melhor Projeto com Características Culturais Regionais, Melhor Conexão com a História e Menção honrosa. A entrega dos troféus, que foram criados pela Directa Pedras.

Parceria especial



Esta coluna acaba de fechar parceria com o conhecido fotógrafo Odilon Araújo. Ele fotografará mulheres que se destacam em diversas áreas, indicadas pela coluna, e as fotos serão publicadas a cada semana. As fotos serão feitas graciosamente por Odilon. Aguardem.

Notícia triste



Justo na época em que os corais estão em alta no país, BH vai perder o seu tradicional e excelente Coral do BDMG. Hoje, ele fará sua última apresentação porque o governador Romeu Zema desativou o BDMG Cultural. Vale dizer que este coral tem 35 anos de existência. Os integrantes estão buscando patrocínio para continuar. A coluna está unida com eles, na torcida para que consigam permanecer na ativa.

Moda Show Minas



A produtora Taciana Teodoro, da Top Agency, já está a mil com os preparativos para a edição 2025 do Moda Show Minas. O evento acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro, no Iate Tênis Clube. Na programação, moda e música infantojuvenis, com presença de fabricantes nacionais, representantes e lojas multimarcas locais.

Por aí...

Com a rota do queijo do Serro estendida até Diamantina, 11 municípios da região entraram no radar turístico do assunto. Para conhecer a novidade, turma de experts percorreu o caminho, visitando fazendas e mais. Aplaudiram o grau de organização e sofisticação dos programas. O ponto alto foi a harmonização feita pela simpática chef Elzinha Nunes (filha da saudosa d. Lucinha), que levou para o Espinhaço o seu saber-fazer aprimorado na França.

A cerimônia de lançamento do Memorial da Imigração Libanesa em Minas (no clube da comunidade), foi movimentada. O governador Zema esteve lá, assim como deputados, juristas, empresários e políticos. Na ocasião, o presidente da Fuliban, Frederico Aburachid, lembrou a perfeita integração da comunidade com a sociedade mineira – história ilustrada com

uma exposição de fotos históricas.

A moda mineira vive fase de plena restauração. A saber: há dias foi realizado (pelo Sebrae) o salão ‘Integra Moda’, reunindo 49 marcas, mais de cem compradores e 2,5 milhões de faturamento. No início do mês de agosto, o BH.à.Porter também faturou alto. Nos próximos dias 19 e 20 teremos o Barro Preto Fashion Days. E em outubro, o Minas Trend. Amém!

Por falar em moda, um levantamento mostrou que, nos últimos meses, houve quase cem remanejamentos internos importantes (designers, CEOs e Comunicação) nas grandes marcas mundiais de luxo. Tudo por causa da queda nas vendas. E também lançamento de ‘produtos aspiracionais’, mais baratos: a Balenciaga (re)lançou linha de perfumes,

com 10 novas fragrâncias.

Um papagaio-robô chamado Onorato (comandado por IA), faz sucesso na Espanha como companhia, vigilante e conselheiro de pessoas idosas. É tipo a Alexia. Mas dificilmente chegará ao Brasil, pois o Louro José (da Ana Maria Braga) detém por aqui o direito autoral de tudo que lembre um boneco de papagaio. Há até um processo judicial questionando o assunto há anos – e que já possui nove mil páginas

Com seu português macarrônico, o técnico da Seleção Brasileira, o bem-humorado Ancelotti, conseguiu confundir até a pronúncia do seu nome. Na press esportiva, alguns falam usando a letra C de forma abrasileirada, enquanto outros querem ser fiel à origem italiana, fazendo a

letra com som de ch. Qual das pronuncias o

leitor acha mais simpática?

Uma notícia ótima para quem gosta de uma birita, mas evita a danada por causa da ressaca alcoólica. O Reino Unido desenvolveu cerveja que não tem álcool, mas provoca a euforia do dito – e sem risco de ressaca. Ainda está em fase experimental, mas já alegra muita gente.

