





Relato de quem percorreu, recentemente, o Circuito das Águas, no sul de Minas: São Lourenço continua linda e bem cuidada, Caxambu está meio caidinha e Baependi se movimenta em torno da beata Nhá Chica e seus milagres. Na realidade, dizem que, agora, o vinho tomou o lugar das águas no turismo regional.

Programa ideal



Toda sexta-feira, a partir das 21h, a dinâmica Tereka Araújo promove uma viagem no tempo no Pádua's Social Club. Programa ideal para quem gosta de uma noite de pura nostalgia e muita dança na Noite Discoteque. A pista de dança se transforma em uma máquina do tempo, embalada pelos maiores sucessos das décadas de 70, 80 e 90. É a oportunidade perfeita para reviver as canções que marcaram época, cantar junto e se divertir com os amigos em uma atmosfera única e animada. Imperdível



Yuri Guerra e Villa-Lobos



O cantor lírico mineiro Yuri Guerra, radicado em Bologna (Itália), cidade berço da ópera, tem se consolidado no cenário europeu com participações em óperas de grande porte, como a mais recente montagem de Candide, de Leonard Bernstein, apresentada em Bologna e Trieste, na qual interpretou nove personagens em cena e recebeu elogios da crítica especializada. Agora, o artista compartilha parte de sua versatilidade com o público belo-horizontino, no dia 17 de setembro, no Centro Cultural Idea, com “Um espetáculo para Villa-Lobos – Voz e Piano”. Além de interpretar canções, Yuri apresenta ao público sua pesquisa trazendo aspectos da vida e obra de Villa-Lobos, apresentando um repertório musical que revisita diferentes ciclos do compositor. Os ingressos estão disponíveis, a partir de R$ 42, na plataforma Sympla.

Desfile



Melhor que algumas empenas do projeto CURA (Circuito Urbano de Arte) nos prédios da capital, é a criativa homofonia com o nome da campanha 2025. O convite ‘pra se ficar’ remete ao neologismo ‘pracificar’, ou seja, sair de casa para ficar na praça e apreciar as obras. Quem não tem praia, tem praça – e muita graça.

Circuito das Águas



Relato de quem percorreu, recentemente, o Circuito das Águas, no sul de Minas: São Lourenço continua linda e bem cuidada, Caxambu está meio caidinha e Baependi se movimenta em torno da beata Nhá Chica e seus milagres. Na realidade, dizem que, agora, o vinho tomou o lugar das águas no turismo regional.

Desfile em Paris



A influencer, Relações Públicas de marcas de luxo e embaixadora do Turismo do Rio, Nina Kauffmann, desfilou no Pão de Açúcar para a marca Alessa com grande sucesso. Agora, em setembro, a marca vai desfilar no Paris Fashion Week e já convocou Nina para pisar a passarela com destaque. Convite feito, convite aceito com muito entusiamos e alegria. Merecido!

Palestra sobre Inteligência artificial



O professor André Luiz Pereira fará palestra sobre Inteligência Artificial: a promessa, o risco e o espelho de quem somos, nesta quinta-feira, 11, às 19h30, no Centro Cultural Idea. Partindo do filme O Círculo, apresentará os contornos da IA: a promessa de conexão que se transmuta em vigilância lucrativa. Em seguida, discutirá a própria IA e a privacidade: o que é, como opera e até onde infiltra-se em nossas vidas. As o foco não será apenas técnico.

Vinho



Na próxima sexta-feira, 12, terá o I Love Italian Wines, no Hotel Fasano BH. O evento contará com 47 vinícolas italianas e duas masterclasses, às 14h30 e às 16h 30. O cônsul-geral da Itália, Nicoletta Gomeiro estará presente.

Cidadão honorário



Anderson Franco, fundador da Allp Fit recebeu, semana passada, o Título de Cidadão Honorário de BH, em reconhecimento às suas contribuições empresariais e sociais, em uma iniciativa do vereador Rudson Paixão. Anderson Franco começou sua jornada vendendo picolés em uma comunidade rural sem energia elétrica, hoje é forte empresário na área de saúde e financeira com as empresas Dental Vidas, Grupo Cartão de Todos e Allp Fit. Entre as presenças estavam: Reginaldo Lopes, Mauro Tramonte, Rosângela Reis, Rafael Martins, Pedro Rousseff, Altair e Mara Vilar.

Por aí...

O disse-me disse televisivo fala que a saída do William Bonner da bancada do Jornal Nacional é apenas o início de uma profunda mexida no jornalismo da emissora. Inclusive nas sucursais. Remanejado para o Globo Repórter, o jornalista terá que brigar pela manutenção do salário – que, alguns garantem, chegar à casa dos milhões. O fuxico diz que querem cortar 80%.

A dinâmica Amanda Lusant prepara grupo de modelos da agência Ferrari Hub (que é do sul do país) para a temporada de lançamentos em Paris, nesse mês. Na agenda francesa, fotos e campanhas em grifes bacanas. Além disso, ela fará ali workshop com sua The Pose Academy, similar ao que já fez em Miami.

A rede carioca Farm está com tudo. A saber: além do sucesso nas capitais mundiais, abriu no Rio duas lojas da Farm Etc (com objetos feitos em collabs) e instalou um corner em loja do Mercado Novo, em BH. Para completar, veste (com fina elegância) o Gilberto Gil para a turnê Tempo Rei.

O estilo ‘athleisure’ (esportivo e lazer) saiu do fashion e chegou à arquitetura dos prédios de luxo – levando à ampliação de suas áreas de convivência e esportes. O maior sucesso são as quadras de padel, pois esse jogo é o novo símbolo de status – desbancando o tênis. No Brasil já existem duas mil quadras.

Fundada há 38 anos, a Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia teve seu trabalho reconhecido pelo Legislativo da cidade com a distinção da Medalha do Mérito Comunitário “José Pereira Magalhães”. A proposta foi apresentada pelo vereador Paulo Henrique Assis e a comenda recebida por Mariza Dalla Venezia, que representou a entidade.

A jabuticaba mineira está perdendo espaço para as ‘primas’ paulistas e goianas. Nos dois estados, as plantações planejadas e irrigadas já estão produzindo – com pomares abertos ao público. Já a nossa ‘jabuticaba de quintal’, vem depois. Mas o sabor aqui é mais doce, a casca é fininha e a floração perfuma as ruas das cidades antigas. Incomparável!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.