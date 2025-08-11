Vem aí o evento De Pão & Queijo – Artes, Sabores e Modos de Fazer

No próximo final de semana, dias 15 e 16 de agosto, das 9h às 22h, o Parque do Palácio, no Palácio das Mangabeiras, receberá o evento De Pão & Queijo – Artes, Sabores e Modos de Fazer. O produtor Aluizer Malab unirá tradição mineira, música e tecnologia em dois dias de experiências ao ar livre.

A programação mistura gastronomia, arte popular, tecnologia e música. Entre os nomes confirmados estão chefs e cozinheiros que vêm contribuindo para resgatar e renovar a culinária mineira. Eles participarão da cozinha-show com degustações e harmonizações abertas ao público.

Estarão lá Flávio Trombino (Xapuri), Henrique Gilberto (Forno da Saudade), Helvécio Maciel, Caio Soter (Bar Pirex) e André Prates.

O Salão das Artes abrigará uma seleção de objetos de arte, artesanato e design, ressaltando saberes e fazeres, assim como produtores de alimentos tipicamente mineiros.

Para a curadoria deste espaço, Malab convidou ninguém menos que a competente expert Mary Arantes, criadora da famosa Quermesse da Mary. Este evento faz parte do calendário cultural da capital mineira com o mote de exaltar a arte popular brasileira, o design, a moda, a gastronomia e os pequenos produtores locais.

Por meio de seu precioso garimpo, Mary seleciona pessoas criativas de todo o país para o encontro entre arte, design, artesanato, moda e gastronomia. A Quermesse acolhe pequenos produtores locais com trabalho autoral, diferenciado e consciente, destacando o que é feito a mão, tesouros das culturas brasileira e mineira.

Mary acredita Arantes que ao comprarmos de quem faz, compramos produtos com história.

A qualidade, a criatividade e a exclusividade do artesanato estarão presentes no Salão das Artes, que ficará no salão do primeiro andar do Palácio das Mangabeiras, também conhecido como salão do piano.

Para o De Pão & Queijo Artes, Sabores e Modos de Fazer, Mary aposta em expositores que comunguem com o tema do evento. Foram selecionados objetos e marcas que dialogam com o universo da gastronomia e com a natureza do entorno do Palácio das Mangabeiras, a cadeia de montanhas, a imponente Serra do Curral, a mata e a piscina.

Participam da exposição 32 criativos locais, com produtos variados.



