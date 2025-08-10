

Reconhecida por sua atuação transformadora em moda, beleza e comportamento, a brasileira Livia Nunes é uma das finalistas do Latin American Fashion Awards 2025, na categoria Fashion Impact Leader, representando nosso país e dando visibilidade internacional. A premiação, que celebra os nomes mais inovadores e influentes da moda latino-americana, acontece em novembro na República Dominicana. Lívia se destacou não apenas por seu trabalho como comunicadora e it-girl da Geração Z, mas também pelo apoio à Nalimo, primeira marca de moda indígena do Brasil. Fundada pela stylist, pesquisadora e ativista Dayana Molina, a marca é inteiramente produzida por mulheres, além de ser um movimento de preservação cultural, sustentabilidade e equidade social. A marca resgata saberes ancestrais e os transforma em peças contemporâneas.

Aniversário



Sandra Carneiro de Mendonça completou 99 anos e comemorou a data com um jantar para a família e amigos íntimos, em sua casa. Mas já garantiu que ano que vem o centenário será brindado com grande festa.

Lançamento



A Parrila Savassi 158 ficou lotada na noite de quinta-feira para o lançamento do livro “Mulheres que transformam vidas”, escrito por 26 mulheres empreendedora – co-autoras–, que falam do seu modo de viver, sempre transformando seu ambiente com coragem e sensibilidade. Entre elas Maria Elvira, Hélida Medonça, Silvana Lages.

Morar Mais



Abre hoje, para conviados, a 18ª edição da Morar Mais BH, no Bairro Cidade Jardim. A visitação do público começa na terça-feira, 12, e vai até 7 de setembro. A mostra reúne 26 arquitetos, decoradores e paisagistas que assinam mais de 30 ambientes com a proposta de unir sofisticação e acessibilidade, com o tema: “Chique que cabe no bolso”. Morar Mais 2025 ocupará o casarão modernista da família Boson, construído na década de 1970 pelo arquiteto Lúcio Assumpção Scarpelli. A ala da gastronomia será comandada pela 68 La Pizzeria e terão talks, palestras e shows durante a temporada. Mais informações no Instagran @morarmaisbh

nova loja



A nova loja da Vorr foi inaugurada no Patio Savassi, em ambientação clean criada pelo escritório Piacesi Arquitetura e Associados, de Júnior Piacesi. Nas araras, o melhor do chamado athleisure (roupas esportivas com pegada casual) e nova coleção – chamada Flow. A marca já possui um espaço no Belvedere e quer chegar a 30 pontos, expandindo-se para outros estados com franquias.

Sala VIP



A BRT Lounges inaugurou sua segunda sala vip no Aeroporto de Confins, na última quarta-feira, com um coquetel animado. O projeto é assinado pela arquiteta Ila Gaudêncio e ficou lindo, aconchegante, confortável. Recebendo os convidados o CEO da empresa André Luiz Macias, o vice-presidente Marco Di Ruzze e o CEO da BH Airport, Daniel Miranda. O novo espaço fica em frente do embarque doméstico.

Por aí...

O ‘esquenta’ para o salão BH.à.Porter (que terminou na sexta-feira) foi superanimado, com jantares, coquetéis e almoços para compradores. Um deles foi promovido pelo casal Carol Borges e Gustavo Rabello para anunciar que, agora, a marca Next Level (NXTLVL) atende em pronta-entrega . A coleção leva o irreverente nome de Caviar Society, e teve até porções das ovas de esturjão servidas aos convidados. Adoraram.

No mesmo clima de lançamentos para o verão 26 (na pronta-entrega), Sabrina Costa e Wallace Gonçalves receberam turma no La Vista, para mostrar a nova coleção da Fleche d’Or – e também o belíssimo por do sol visto dali. O acerto da coleção refletiu-se nas boas vendas durante a feira.

Um golpe que não é novo, mas cresceu. Ele atinge as ‘madurinhas desinibidas’ namoricando pela internet. Acabam caindo na conversa mole e sedutora do espertinho (acima da meia-idade) que propõe uma união imediata – argumentando que o tempo de vida deles já está curto. Portas abertas, é recebido com malas, bagagens e artifícios românticos na casa da incauta, acaba isolando a vítima da família e, finalmente, levando tudo que encontra de valor. E foge tal e qual um sorrateiro gato de rua...

Apelidado de Charles, O Chato por alguns dos seus súditos, o rei da Inglaterra aprontou tantas no jardim ecológico que criou em Highgrove que seus jardineiros abandonaram a função. Em dois anos ele perdeu 11 dos 12 jardineiros, que não aguentaram mais as suas implicâncias. Muita gente torce para que ele abdique em favor do filho, o príncipe William.

A coluna levou um susto com o mau estado de conservação do Memorial da Imigração Japonesa – há anos fechado ao público. Localizado no Parque Ecológico da Pampulha, é um dos mais belos monumentos da capital. O projeto é dos arquitetos Gustavo Penna e Mariza Machado Coelho e possui leveza conceitual e pureza de linhas incríveis. Sem contar o bosque minimalista do entorno. Antes, já havia sido fechado por causa de infestação de carrapatos e da Covid. Resumo: resistiu a pragas e pestes, mas não à burocracia.

Ator reconhecido pelo talento e por suas posições cool diante da vida, o prestigiado Rodrigo Simas foi escolhido para promover a nova fragrância do perfume Le Male, criado pelo estilista Jean Paul Gaultier. A campanha ficou ótima e, certamente, vai turbinar as vendas por aqui.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.