solidariedade

A presidente do Servas, Christiana Renault, acaba de lançar a segunda edição da campanha Nossos Avós, que vai até o final de agosto. A meta é arrecadar 5 mil itens de saúde e higiene pessoal. A proposta é criar uma corrente de amor que busca fortalecer o vínculo entre gerações e agradecer, por meio do cuidado, quem um dia já cuidou de nós. A campanha, alinhada às diretrizes do Estatuto do Idoso e à Política Nacional do Idoso, tem como principal objetivo apoiar as ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) cadastradas na rede socioassistencial do Servas. As doações podem ser feitas na sede do Servas, localizada na Av. Cristóvão Colombo, 683 – Funcionários, ou pela chave Pix: nossosavos@servas.org.br

***



Além da arrecadação de itens como shampoo, sabonete, fraldas geriátricas e materiais de cuidado pessoal, a campanha contará com a Ação Literária, um encontro especial em que crianças e adolescentes de escolas privadas compartilharão leituras com os idosos nas ILPIs. Outro destaque será a Sessão Descoberta, uma exibição gratuita de cinema no Palácio das Artes, voltada para residentes de instituições da Grande BH, com direito a pipoca e refrigerante, promovendo cultura e socialização.

CasaCor Minas



Está na reta final a montagem da 30ª edição da CasaCor Minas. O brunch para a imprensa está programado para terça, dia 12 e, se tudo correr dentro do script, a abertura para o público será na sexta-feira, 15. A maior e mais antiga mostra de decoração do estado será no prédio do extinto e saudoso Colégio Izabela Hendrix, na Rua da Bahia, 2020, em Lourdes. Os ex-alunos estão ansiosos para visitar a montagem, mas acredito que vão se decepcionar, porque estão esperando encontrar lembranças e homenagens a funcionários e professores que marcaram a vida deles e, parece que este não foi o foco dos profissionais. É aguardar para ver.

Inauguração



Nesta quinta-feira, 7, será inaugurada a loja de Carolina Herrera no 4º piso do Diamond Mall. Coquetel a partir das 19h, sob comando da RP Maria Flávia Zech Coelho e com a DJ Lily Scott.

Maratona de BH



Na última terça-feira, Lucas Condurú Davis, o idealizador do projeto “BairrosBH”, foi recebido pelo prefeito Álvaro Damião, que ofereceu todo o apoio para a realização da 1ª Maratona Oficial de Belo Horizonte, confirmada para 17 de maio de 2026. A expectativa é de que o evento esportivo entre

para o calendário oficial de maratonas, colocando a capital mineira definitivamente no mapa dos corredores de todo o mundo. Já tem instagram: @maratonaoficialdebelohorizonte

Festival e Grupo Corpo



Inspirado nos icônicos encontros estudantis que marcaram época em Ouro Preto, o 4º Festival Arte & Movimento tomou conta da cidade histórica no final do mês passado, promovendo uma imersão artística comemorando os 50 anos do Grupo Corpo. O evento, realizado na Saramenha Artes e Ofícios, reuniu bailarinos do projeto Corpo Cidadão, artistas e público em três dias de intensas trocas. Destaque para as residências artísticas comandadas pelas bailarinas Janaina Castro e Silvia Maia, além de um bate-papo com o coreógrafo Rodrigo Pederneiras, mente criativa do Corpo, com mediação do idealizador do festival, Paulo Rogério Lage. Fechando com chave de ouro apresentações dos

excelentes músicos Tabajara

Belo e André Codeço.



Ópera



Orquestra Sinfônica, Coral Lírico de Minas Gerais e os solistas convidados Eiko Senda, Sylvia Klein, Bárbara Brasil, Matheus Pompeu e Stephen Bronk apresentam a ópera “Cavalleria Rusticana”, de Pietro Mascagni, que tem como direção musical e regência a maestra Ligia Amadio, e direção cênica de Menelick de Carvalho. Direção-geral de Cláudia Malta. As apresentações serão no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, nos dias 6 e 8 de agosto, às 20h; 9, às 19h; e 10, às 18h. Ingressos a preços populares.

Por aí...

O jantar italinao de Lilian Furman será nesta quinta-feira, 7, às 20h30, na Cantina Província di Salerno, com música ao vivo. Reservas diretamente com ela.

Os acordos tarifários firmados pelos EUA com a União Europeia e com o Japão, com esses prometendo mundos e fundos aos americanos, lembram muito as ‘cartas de intenção’ que o Brasil assinava com o FMI para ficar livre das imposições deles. Só com Delfim Netto, idealizador da proeza, foram 14 cartas com promessas variadas – a maioria jamais cumprida. Com isso, os créditos eram liberados. Os governos passaram, o país sobreviveu e, com o tempo, o FMI perdeu força. Resumo da ópera: diante da truculência, vale a prudência.

A fotógrafa Mariângela Chiari voltou encantada com o giro que deu pelo Japão – onde clicou o cotidiano local e mergulhou na cultura nipônica. Adorou. Sua paixão pelo modo de ser oriental é antiga: também já esteve no Afeganistão e países vizinhos. O trabalho ali, inclusive, resultou em uma exposição de fotos belíssima.

Com a febre do enjoativo ‘morango do amor’ assolando o país, surgiram guloseimas similares. A mais curiosa é o ‘pequi do amor’ – com cobertura transparente para ficar bem amarelinho. O perigo é o espinho que tem dentro do caroço da fruta: é traiçoeiro.

Amigos e familiares de João de Castro Silva lamentaram o seu falecimento, semana retrasada. Completaria 100 anos em outubro. Ele deixa a viúva, Iria Renault Castro Silva, pessoa muito estimada na sua cidade natal, Santa Luzia.

O retorno das praias capixabas à agenda dos mineiros em férias, acabou ressaltando o alto nível de desenvolvimento em que se encontra o estado vizinho. Menos na saúde. Turistas que estiveram no balneário de Guarapari contam que a cidade possui apenas um hospital (os outros são maternidades) e mal equipado. Nos casos mais graves, só levando o paciente para Vitória – a uma hora e meia de distância. Fica o registro.

Com o trinado de sua famosa campainha metálica marcando o tempo no programa ‘Bazar Maravilha’, o criativo e competente Tuti Maravilha comemora 38 anos dedicados a valorizar a MPB. Começou na TV e passou para o rádio. Além do plimplim, a solitária unha com esmalte vermelho

é sua marca registrada.

