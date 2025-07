Hoje é o Dia do Amigo, e como diz o ditado, quem tem amigo, tem tudo. Que tal separar um tempinho do dia para encontrar com os amigos especiais e celebrar essas conexões tão importantes com alegria, risada e bom papo? Um almoço, café da tarde, happy hour... Fica a dica. E a sommelière Stephani Mercado, da Cantu Grupo Wine, indica cinco vinhos para demonstrar carinho de acordo com o estilo de cada amigo: para o amigo-irmão, o vinho Grey Cabernet Sauvignon, da Ventisquero; o amigo do trabalho vai amar o Bons Ventos Tinto, da Casa Santos Lima; o amigo de infância curtirá o vinho Susana Balbo Signature Rosé, de Susana Balbo Wines. Para o amigo festeiro, o espumante Maraví Brut, do Grupo Wine; e para o amigo estiloso que ama um like no instagram o Champagne Lanson Rosé, da Maison Lanson.

Pará

CCBB-BH celebra a cultura paraense neste final de semana e hoje é o último dia de atividades que reúnem arte, dança e sabores típicos amazônicos. A programação conta com a exposição “Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará”, no Pátio e nas Galerias do 3º andar até 28 de julho, e também Roda de carimbó com o grupo Flores de Minas, das 13h às 13h30; degustação de iguarias típicas do Pará com o restaurante Flor de Jambu, das 12h às 14h e das 17h às 19h; bate-papo com a curadora da exposição, Sissa Aneleh, das 17h às 18h.

Carros antigos

Hoje tem o encontro de carros antigos, a partir das 10h, o Parque das Mangabeiras. Ponto de encontro perfeitopara ver muita máquina clássica, rock'n'roll de qualidade e muita diversão em família. O evento tem entrada gratuita para quem chegar antes das 11 horas.

Jazz entre montanhas

A 5ª edição do Tabuleiro Jazz Festival, começa amanhã e vai até o dia 27 de julho, em Conceição do Mato Dentro, e celebra a união entre jazz, natureza e cultura. Toda a programação é gratuita, e conta com shows de artistas nacionais e internacionais, oficinas musicais, feira gastronômica regional e ações de educação ambiental. A programação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail tjf@minueto.com.

Música no Planetário

O Planetário PUC Minas terá mais uma edição do projeto Música no Planetário, nesta terça-feira, 22, com o tema Trilha Sonora do Espaço. A apresentação será às 19h30, em uma iniciativa que une a exibição de imagens sobre o cosmos acompanhadas de repertório que dialoga com a temática espacial. Para assistir, é necessário adquirir um ingresso para o Planetário, no valor de R$ 20, com meia-entrada, mediante a comprovação, para crianças entre 4 e 12 anos, pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, estudantes e portadores de ID Jovem. É possível comprar pelo site museu.pucminas.br ou na bilheteria do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas.Mais informações no perfil do Instagram @museupucminas.



POR AÍ...

· Com os esportes ganhando espaço cada vez maior no mundo fashion, a grife Reserva fez parceria com o Cruzeiro e o Atlético para lançar coleção inspiradas nas cores e conquistas dos dois times. São calções, t-shirts, tênis e mais em linha masculina. Os modelos convidados para as fotos, foram atletas das equipes. A marca (que pertence ao grupo Azzas) já havia feito o mesmo com outras equipes estreladas nacionais.

· A paixão pelos pets continua e aumenta. O PetCafé, instalado na Savassi para atender tutores e seus bichos para um desjejum mais sofisticado, anuncia que lançou linhas especiais de ‘cãoxinhas’ e de ‘macãorronadas’. Enquanto isso, circula pela cidade um veículo transportando os auaus para adestramento, sinalizado como ‘ônibus escãolar’. E a coisa termina com joias preciosas, idênticas, incrustadas nas coleiras do pet – e da tutora.

· Em ótima entrevista em um canal de TV, o embaixador Rubens Ricúpero (que serviu nos EUA) comparou o tarifaço do Trump sobre o Brasil com o míssil lançado pelos americanos no Irã. A metáfora indica o tamanho do estrago (econômico e político) que isso poderá provocar. E tem razão: os analistas alertam que os estilhaços dessa guerra já atingiram as eleições de 2026 e impulsionaram a navegação mais rápida e intensa do país rumo ao Oriente – em todos os sentidos. O Tio Sam atirou no próprio pé.

· A 34ª edição da Expô Cachaça acontece entre os dias 7 e 9 de agosto, no Center Minas Expo (que fica atrás do Minas Shopping), confirmando o sucesso da iniciativa do José Lúcio Mendes. São mais de 250 expositores e 2 mil marcas, inclusive de 18 outros estados. Agregados ali, acontecem o Brasil Bier e o Minas mais Doce. Vale dizer que a coluna acompanha há anos e aplaude esse trabalho pioneiro de valorização da nossa ‘branquinha’.

· A taxa das blusinhas está funcionando bem para a nossa indústria de moda. A saber: em junho as vendas de roupas nas plataformas orientais caíram 30% em relação ao mesmo mês no ano passado, percentual que se transformou em compras no fast-fashion nacional. A diferença de preços entre uma e outra também caiu nessa mesma proporção. Com isso, os empregos na área (por aqui) subiram.

· A novela da reforma da praça do Papa (que, oficialmente, leva o nome de governador Israel Pinheiro) poderá ter seu fim antecipado para agosto – pelo menos em parte. O que já é um avanço enorme. Mas o grande tema ali, agora, é a ideia de instalar por lá uma estátua do Papa João Paulo II, por ter sido palco da missa celebrada por ele, em sua visita na cidade em 1980. Polêmica na certa.

· Na semana passada falamos aqui das cores dos ipês muito além do amarelo, roxo e rosa. Pois um especialista informa que existe uma outra tonalidade, que é o ipê tabaco. Aliás, o mais comum na cidade. Só que não são as flores, mas sim o cerne acastanhado – madeira nobre. Uma colorida pegadinha botânica para alegrar o domingo.

· O incrível valor de US$10 milhões alcançado por uma bolsa ‘vintage’ Birkin, da Hermès, em leilão da Sothebys, surpreendeu até os fashionistas. E com razão: na história das especulações absurdas, só houve um paralelo quando bulbos de tulipas (na Holanda) foram arrematados por cifras milionárias, no século 18. A sua subsequente e inevitável desvalorização arruinou muita gente.

