Prefeito do Sim!

Álvaro Damião afirmou que BH agora é a cidade do sim, e explicou: foi procurado pelo empresário Emílio Brandi, que há tempos tentava liberação da PBH para inaugurar o Botânico Shopping e só encontrava empecilhos, apesar de já ter apresentado todas as documentações exigidas. Em três tempos tudo se resolveu, dentro da lei. E completou “mudei a filosofia, agora somos do sim, sem infringir nenhuma legislação”. E disse que faz questão de atender em seu gabinete, todo e qualquer empresário que quiser abrir um empreendimento na cidade, independente do tamanho e do bairro. Bons ventos!

Exposição

Três obras de Amilcar de Castro, que compõem o acervo do Instituto que leva o seu nome, estão expostas no jardim de entrada do Meeting Shops. A abertura da mostra foi durante um café da manhã, no restaurante Altíssimo, com direito a palestra do professor Luiz Flávio. Ana Maria Castro, filha de Amilcar, falou da importância e da alegria em ter uma exposição em espaço público, aberto, com acesso livre a todas as pessoas.

Palestras

O presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas – ADCE-MG, Alexandre Figueiredo, promoveu, na última quinta-feira, a segunda edição do seminário Diálogos ADCE-MG. O tema foi Empreendedorismo com valores com os palestrantes Ricardo Valadares Gontijo, CEO do grupo Direcional; Silvia Carvalho Nascimento Silva, diretora-presidente do Instituto Aço Verde Brasil; Ivana Serpa Braga, vice-presidente da Fiemg e Marina Pimenta Spinola Castro, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. Sérgio Cavalieri foi o mediador. Auditório lotado de empresários.

Modernos Eternos

As palestras na mostra Modernos Eternos estão fazendo o maior sucesso. A empresária e estilista Bárbara Maciel – leia-se B.Bouclé – encantou a plateia com sua delicadeza e, claro, conteúdo. Outro sucesso foi na sexta-feira, com Danilo Arnaldo falando sobre a História da Educação brasileira.

Arquitetura afetiva

Foi inaugurado na última terça-feira, oficialmente, o Botânico Shopping, no Belvedere, construído no terreno onde era a casa do empresário Emílio Brandi, do Grupo NS Participações e Investimentos, detentor do empreendimento. A diretora do shopping é Ana Carolina Félix, filha de Emílio. O projeto arquitetônico é do competente Davi Guerra e este é o primeiro shopping do país que tem uma arquitetura afetiva. Conta com cerca de 2 mil metros quadrados de área verde permeável. Algumas lojas já estão abertas, mas ainda têm muitas em final de obras. O mall está uma beleza: chique, elegante, agradável e aconchegante. O prefeito Álvaro Damião compareceu à inauguração e a primeira coisa que fez foi agradecer a presença da imprensa – agradecimento este esquecido pela mestre de cerimônia. Brunch assinado pelo Rullus Buffet e acompanhado de perto por Túlio

Aniversário

Os amigos e familiares de Zezé Matheus se reuniram para comemorar seus 100 anos, com direito a missa campal, comes e bebes e muita música. O encontro foi organizado pelos filhos Ana Lúcia e Luiz Matheus com ajuda de netos e sobrinhos do homenageado. O evento vespertino, varou a noite.

Por ai...

O debate sobre o marco regulatório da cultura passou por BH, com presença da ministra Margarete Menezes, sinalizando mudanças essenciais. Um deles, será o tratamento diferenciado para o setor nos casos de financiamentos pelos órgãos de fomento oficiais. Finalmente perceberam que montar uma peça de teatro não é igual a fazer uma ponte ou estrada. Participaram do evento gestores culturais e pessoal da Justiça.

Ficou uma beleza o novo visual do hall do quarto andar da Fiemg, onde são realizadas as reuniões mais solenes da entidade. Saiu o vermelho carmim e entrou o preto discreto, tanto nas texturas das paredes quanto nas poltronas e teto, bem mais elegante. O terraço anexo ganhou espelho d’agua e canteiro tropical, implantados como barreiras protetivas da balaustrada. Muito bom gosto.

A turma que baixar na Côte d’Azur nesse tórrido verão europeu, pode dar uma espiada na exposição sobre a saudosa princesa Grace de Mônaco, que fica aberta em Monte Carlo até setembro.A estrela da festa é a famosa bolsa Kelly, original, criada pela Hermès, e que ela usava para se proteger dos paparazzi durante a sua gravidez do principe Albert – hoje, regente do principado.

O estilista Celso Afonso realizou a sua primeira ‘live’, promovendo suas bolsas com absoluto sucesso. Clientes e lojistas na fila para ver as novidades. Destaque para os modelos com gravação florais sobre couro, detalhe exclusivo. Seu showroom, no Prado, já está mostrando as novidades

do alto verão.

A beleza dos ipês floridos pela cidade chegou junto com o debate sobre a sequência correta da sua floração por cores, roxo, amarelo, rosa e branco. Mas a turma se esqueceu que existem ainda os

ipês de flores esverdeadas e vermelhas, bem mais raras e igualmente lindas.

O fim da edição brasileira da revista L’Officiel, suscitou bate-boca de fashionistas nas redes, citando-se o contraponto do atual resgate dos impressos nas marcas de moda, como já dissemos aqui. Um dos comentários foi lapidar: revista de marca é apenas um catálogo. Sem comentários.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.