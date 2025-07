Adriana Vasconcelos Oliveira fez aniversário em maio, mas só conseguiu fazer sua festa semana passada por vários motivos, mas o principal: ter a família toda presente. Esperou o netinho mais novo nascer e a nora Marina retornar de uma viagem ao Japão. A festa foi no amplo gramado de sua casa no Vila Castela. Para aquecer, caldos, canjiquinha e muitos quitutes deliciosos by Rullus. A sobremesa foi finalizada ao vivo e entre os doces uma canjica deliciosa. Decór da Verde Musgo de Juliana Couto, dois tachos gigantescos com fogo e uma pista de dança que ficou cheia e animada a noite toda.

Marca nova

Sempre ligada na moda de bom gosto e de qualidade, Maria Clara Duca inicia nova empreitada no assunto com a abertura da grife Bonte, criando peças feitas em malharia de alta performance. Atenderá atacado para todo o país. No paralelo, continua suas atividades à frente da loja Atmo, que comanda com a irmã, Bernadete. A nova marca foi inspirada no outro sobrenome da família delas, o Bontempo. Bacana, não?



No Belvedere

Nesta terça-feira será a festa de inauguração oficial do Botânico Shopping, novo mall do Belvedere que já abriu as portas e está, inclusive, com a exposição “Natureza guardada”, da artista plástica Sandra Motta. A curadoria é de Marcos Esteves e a mostra pode ser visitada até 4 de agosto. Sandra também está com trabalhos no ambiente de Júlia Bressan, na Modernos Eternos.



Residência artística

Até dia 13 é possível se inscrever para a Residência Artística Mútua 2025. O projeto reafirma sua proposta como espaço de criação coletiva e formação voltado para mulheres artistas visuais, com residência gratuita em Belo Horizonte entre setembro e outubro. Idealizado pela artista Lina Mintz, o projeto selecionará três artistas por meio de edital. A proposta é articular processos em torno da criação, do acompanhamento artístico e da formação continuada.

Inhotim

O Festival de música Jardim Sonoro será realizado nos dias 11, 12 e 13, em Inhotim, e este ano mergulha na temática da voz como instrumento polissêmico, que não se limita apenas ao seu som. A programação destaca artistas com vozes marcantes e diversas, são eles: Djuena Tikuna (AM), Luiza Brina (MG), Mônica Salmaso (SP), Cécile McLorin Salvant (EUA), Josyara (BA), Tetê Espíndola (MS), o grupo Ilê Aiyê (BA) e Brisa Flow (MG). Sexta-feira, às 15h; sábado, 11h, 13h e 15h; domingo, 11h, 13h, 15h e 16h.

Modernos Eternos

Desde que abriu as portas a mostra de decoração Modernos Eternos tem registrado um público surpreendente. Casa cheia todos os dias. A cafeteria está bombando e o restaurante que ocupa um amplo espaço e é “dividido” – metade é atendido pelo restaurante Olivia, do chef Jorge Ferreira e a outra metade pelo novo restaurante espanhol Parallel, dos chefs Gabriella Guimarães e Guilherme Furtado também proprietários do Okinaki. Estive jantando lá semana passada e merece elogios o Bacalhau servido por Guilherme.

Por ai...

A cidade ganhou o mARTE, um novo espaço dedicado aos artistas, situado na região do Carmo-Sion, que começou as atividades reunindo nomes de peso em escultura e pintura e coletivo de bordados. A mostra tem o nome “Um Enxergar Plural: Olhares Singulares’ e a iniciativa é da Isadora Bahia, curadora da exposição. Tem tudo para ser um portal bacana para abrigar os novos talentos e prestigiar os já conhecidos.

No circuito fashion internacional o fuxico gira em torno da saída da Anna Wintour da função de editora-chefe da Vogue América. Encerrou uma longa fase de forte influência no fashion planetário. Agora, a inspiradora do livro-filme ‘O Diabo Veste Prada’ será coordenadora de algumas revistas do grupo dono

da Vogue – o Condé Nast. É o famoso subiu pra baixo.

A GAL Arte & Pesquisa abriu a exposição “De algum lugar vem essa força toda”, individual da artista mineira Cristina Marigo que reúne três séries distintas de pinturas realizadas entre 2019 e 2025. Visitação até 9 de agosto.

Como já mencionamos, os materiais impressos resgataram seu prestigio para divulgar moda. A Chanel acaba de entrar na onda, marcando seus 100 anos no Reino Unido com publicação exclusiva. No Brasil, o mimo só estará em São Paulo, poucos exemplares. A Balenciaga também fez sua revista impressa, registrando expô-despedida do Demna Gvasalia (em Paris), onde faz seu último

desfile na marca dia 9.

O nome de Adriano Stefano vem se firmando na alfaiataria masculina de prestigio da cidade, com espaços estratégicos e coleções bacanas. A história do rapaz é muito interessante e prova como a determinação aliada a uma estratégia inteligente pode resultar em uma boa marca fashion. Além de

muito trabalho, claro.

Acostumado a ganhar prêmios de prestigio na Europa, o queijo mineiro agora também é o melhor das Américas. Produzido na cidade de Alagoa (sem o S mesmo), na Mantiqueira, a marca ‘Pedra do Segredo’ conquistou o título na Expô Queijo de Araxá, vencendo mais de mil concorrentes de 16 países.

