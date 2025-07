De volta ao salão para um dia de beleza

Como estou cadeirante, deixei minha vida mais ou menos de lado. O resultado é que num momento em que me olhei no espelho, vi logo que tinha de agir. Corri para cuidar do que havia deixado de lado, fui parar no salão de Laura. Passei a manhã inteira e um bom começo de tarde fazendo o que não fazia há muito tempo. Só quando se cai em mãos de profissionais habilitados é que se entende como vão os cuidados pessoais.

A primeira coisa de que desejei cuidar era do cabelo, já com uma boa faixa de fios brancos, que por preguiça costumo resolver aplicando aquele pó que esconde o que não deve aparecer.

Na realidade, queria apenas cobrir os brancos que a idade deixa. Quem pensa que isso é simples, não sabe de nada. Depois da primeira mão de tinta, tive de lavá-los. Lavados e secos, entrei no segundo tempo: fazer mechas, para o resultado ficar mais natural.

As mechas são feitas uma a uma, recobertas com papel laminado. Depois de algum tempo, quando o cabelo separado fica mais claro, é preciso tirar os papéis e lavar a cabeça outra vez. Enquanto fazia as mechas, recebi mão de tinta nas sobrancelhas, para depois aqueles fios brancos dali serem pinçados.

Retirada a tinta, as sobrancelhas passaram por Irene Dune, que há anos cuida delas. Então, tiveram de ser acertadas corretamente, uma estava completamente diferente da outra. Pinçadas e redesenhadas, as sobrancelhas ficaram naturais. Dá gosto ver como o rosto mudou.

Prontas as sobrancelhas, chegou a hora de corrigir o corte do cabelo. A gente não repara, mas nenhum cabelo cresce igual. Então, é preciso ter o cuidado de cortar nos lugares onde os fios crescem mais para manter o corte feito inicialmente. Parece tolice, preciosismo, mas este cuidado dá resultado imediato.

Depois do rosto, chegou a hora dos pés e das mãos. Os pés têm unhas mais fáceis de cortar, quando não são encravadas, e o resultado final merece só dois caminhos: pintá-las com esmalte, o que não gosto nem um pouco, ou usar base de tratamento.

Meu caso é raro, porque clientes levam uma cartela de tolices para colar na unha maior: de flores a corações, que duram enquanto ela vai crescendo e sendo cortada. Quem pensa que são poucas as adeptas dessa moda, não sabe de nada. Algumas mulheres agora só vivem com unhas dos pés decoradas com tudo o que encontram para comprar.

Tenho sempre profissionais de muitos anos que vão à minha casa cortar as unhas das mãos e dos pés. Nunca pensei em colocar unhas falsas – as que são vistas por aí são um espanto. Não entendo como se pode cuidar da higiene íntima sem se machucar. Sem falar que unhas falsas costumam cair, deixando a usuária com um defeito que só pode ser consertado com ajuda de cola própria, uma canseira só.

Passei muitos meses sem ir ao chamado salão de beleza. Como voltei ao mesmo que frequento desde os tempos de seus criadores, que já se foram, mais tivesse eu que arrumar, corrigir e consertar, mais seria feito, com gentileza e agradecimento das profissionais que me atenderam. Todas elas gostam de manter as clientes por muito tempo, o que significa confiança em seus serviços.

