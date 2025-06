70 anos bem vividos

Marco Antônio Ferreira Lopes completou 70 anos e a data foi comemorada com uma grande festa em sua casa entre amigos queridos. Tudo organizado pela mulher Luciene Amantea que teve ajuda dos filhos Bruno e Paula e do enteado Cristiano. A casa é uma verdadeira galeria de arte, já que o casal é grande colecionador. O aniversariante não se continha de tamanha felicidade. O bate-papo rolou solto até alta madrugada e o DJ animou a pista. Destaque para o buffet Santa Lúcia, que surpreendeu a todos com a fartura e sabor e, por incrível que pareça, era desconhecido pela maioria dos convidados. Depois fiquei sabendo que é de Belo Horizonte e tem cerca de 50 anos de mercado. Na hora dos parabéns Marco fez questão de falar, relembrando sua trajetória de vida, desde que começou como entregador de jornal, até quando se tornou leiloeiro da empresa fundada pelo pai, o Palácio dos Leilões. Por sinal, grande parte do sucesso da empresa se deve ao excelente profissional que ele se tornou. Aos 55 anos Marco sofreu um AVC que o afastou de suas funções. A festa não foi apenas uma celebração do aniversário, mas da vida!

Teatro

O CCBB-BH traz para seu palco o primeiro monólogo da carreira de Zezé Motta: “Vou fazer de mim um mundo”. A montagem é comemorativa dos 80 anos da artista e marca suas quase seis décadas de carreira. A peça estreia dia 21, e fica em cartaz até 14 de julho, de sábado a segunda, sempre às 20h. No dia 5, sábado, a sessão contará com acessibilidade em Libras e haverá bate-papo após o espetáculo.

Bob Marley

Em homenagem ao 80º aniversário do legendário Bob Marley a família Marley, a UMe e Island Records dão sequência ao ano de celebrações “Uprising – A Revolution Of Love And Peace”. Dia 27 de junho, em comemoração ao 45º aniversário de “Uprising”, é lançada uma cápsula exclusiva de produtos, que inclui itens únicos e uma reedição especial e limitada do álbum em vinil com “liquid sunshine”, que está em uma capa especial com recorte die-cut. A versão física do produto já está disponível para pré-venda na UMusic Store. Saiba mais aqui: https://www.umusicstore.com/bob-marley , e traz os hits “Could You Be Loved”, “Redemption Song” e “Forever Loving Jah”.

Sinfonia da Alvorada

Nesta quinta-feira, 19, às 21h, a música brasileira viverá um momento histórico. O palco do Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube receberá a apresentação da Sinfonia da Alvorada, obra-prima de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, encomendada por Juscelino Kubitschek para inauguração de Brasília. A versão que será apresentada traz o arranjo original para hepteto e voz, com direção de Paulo Rogério Lage, interpretação de músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e narração do consagrado ator Jonas Bloch.

Arraiá na Praça



Vem aí o Arraiá de Fátima. Uma festa que é pura fé, alegria e solidariedade. Domingo, 6 de julho, das 12h às 22h, na Praça da Assembleia, em torno do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Vai ter quadrilha, comidas típicas, música boa o dia todo, brincadeiras e prêmios. Tudo ajudar os projetos sociais.

Exposição

A Casa Fiat de Cultura, o Instituto Tomie Ohtake e a Stellantis abrem a exposição “Em cada canto”, com a coleção de Vilma Eid, construída ao longo dos últimos 40 anos. É a primeira vez em Belo Horizonte, após sair da residência da galerista e colecionadora, onde é preservada. A mostra reúne cerca de 300 obras entre esculturas, pinturas, objetos e instalações, de mais de 100 artistas entre populares, modernos e contemporâneos. A curadoria é de Ana Roman e Catalina Bergues. Abertura para visitação apartir de terça-feira, 17.

Novo membro

Quem está sorrindo à toa é o casal Amanda e Eloi Vasconcelos Oliveira. Nasceu seu quarto filho, o primeiro homenzinho que recebeu o nome do pai. Este é o quinto Eloi da família. O pequeno se une às irmãs Giovana, Beatriz e Elisa e os papais garantem que agora fecharam a fábrica. Os avós Adriana e Eloi Oliveira e Regina e Werner Rohlfs estão brindando a chegada de mais um netinho.

Por aí...

O romantismo do Dia dos Namorados, na última quinta-feira, ganhou um olhar histórico do Iepha, sob o tema “O Amor e o Patrimônio Cultural’, em torno da obra poética ‘Marília de Dirceu’ e do livro ‘Chica e João”, sobre a relação Chica da Silva e João Fernandes. As palestras foram feitas pelo professor Amilcar Vianna Martins e pelo artista Nelson Cruz, no prédio verde da Praça da Liberdade, e marcaram a 11ª Noite Mineira de Museus e Bibliotecas.

E por falar no assunto, recente levantamento indica que quase 10% dos museus brasileiros estão fechados (isto é perto de 400), tanto por questões financeiras quanto por descaso ou falta de condições de exibição. Minas tem 52 fechados, perdendo apenas para São Paulo, com mais de 70.

Assunto das rodas políticas na semana, a ideia de dar o nome do ex-prefeito Fuad Noman ao Novo Anel Rodoviário esbarra na questão legal do logradouro já possuir o nome do ex-prefeito Celso Mello Azevedo. A justa homenagem foi realizada ainda no governo de Eduardo Azeredo e assim deve permanecer. Como será resolvido o dilema?

Com o objetivo de atrair turistas para o inverno em Minas, a Secult organizou giro, nesse mês, com visitas a várias cidades do estado. Destaque para regiões serranas do Caparaó, Mantiqueira e Espinhaço. No cardápio muito café, broas e leite quentinhos, além de exposições agro e sertanejos, que pipocam por aqui até setembro.

O Festival do Ora pro nóbis de Sabará sempre lança novidades surpreendentes, como o sorvete feito com a trepadeira suculenta. Na edição realizada na semana passada, outro petisco foi lançado e já é considerado um dos mais saborosos já criados com a folhinha nutritiva: uma empadinha com massa leve e recheio que mistura ora pro nóbis + frango desfiado. Fica a dica.

A cidade agradece: a liberação do retrofit (mudança de uso) do Ed. Maranhão, abrirá as portas para iniciativas similares, facilitando a restauração de outros prédios antigos do centro de BH. No caso, é um belo projeto do saudoso arquiteto Raphael Hardy Filho (de 1948), agora adaptado pela arquiteta Gisele Borges. Seus espaços serão transformados em apartamentos.

O Rio2C (seminário sobre conhecimento e criação) reuniu um batalhão de pessoas consideradas experts em moda para debater o assunto. Mas o tamanho do besteirol dito ali deixou claro que o mundo fashion perdeu o rumo. Principalmente entre as marcas de luxo, onde o assunto moda foi debatido.

