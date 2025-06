Estilo e conforto

Terezinha Santos sempre se destacou na moda. Fundadora da Patachou, tranformou a marca em referência nacional. Depois, se dedicou a uma marca de uniformes também com grande sucesso, e há algum tempo abriu a Pronta, com seu filho Roberto. Semana passada a dupla lançou coleção na Zótica. O espaço foi pequeno para receber o grande número de amigos e clientes. Beleza, bom gosto, estilo impecável e uma roupa extremamente confortável. Quem sabe, sabe!

Exposição

Nesta terça-feira, 10, às 19h, tem o vernissage da exposição “Leve”, de Olavo Machado Neto, no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal. A mostra explora o aço em suas diversas formas e a visitação será aberta na quarta-feira, 11. Com peças de mobiliário que exploram dobras e curvas, a mostra convida o público a repensar o espaço e interagir com ele de forma criativa.

Divas

Na próxima sexta-feira, 13, às 22h30, Manu Diniz fará mais uma apresentação do seu show Divas, no Baretto, e terá como convidada Rayane Boldrini. Vale relembrar que Manu foi lançada profissionalmente como cantora pela Jornada Solidária Estado de Minas. Manu sempre cantou muito bem, mas apenas informalmente. O show foi sucesso e teve participação do marido PJ, baixista do Jota Quest. Depois deste show ela não parou mais, sempre com casa lotada. Merecidíssimo!

Cidadã Honorária

A jornalista Hildegard Angel – que continua firme com seu blogue –, recebeu na última quinta-feira, o título de Cidadã Honorária da cidade de Belo Horizonte, durante reunião solene na Assembleia Legislativa. A proposta foi do deputado Lucas Lasmar, com a presença do presidente da casa, deputado Tadeu Leite. A homenageada é filha da saudosa Zuzu Angel, cuja família é de Curvelo. Merecido. Maria Elvira Salles levou de presente para Hilde um buquê de flores de crochê, artesanato de Catas Altas, e quando ela foi discursar, fez questão de levar as flores para o “pulpito” e disse que era para enfeitar. O plenário estava cheio de amigos que fizeram questão de cumprimentar a jornalista.

Prêmio Abrasce

O BH Shopping e o DiamondMall são finalistas na edição 2025 do Prêmio Abrasce, maior premiação do setor de shoppings centers do país, que acontece no próximo dia 25, em São Paulo. Ambos concorrem na categoria Eventos e Promoções: BH Shopping com a Exposição Imersiva Tutankamon, que esteve em cartaz no mall no início do ano, enquanto o DiamondMall com o evento Influência Digital Expandida e também na categoria Expansão e Revitalização com a inauguração do quarto piso, em novembro de 2024.

Chá da AMR

Será nesta quarta-feira, 11, o tradicional chá eneficente organizado pelo Corpo de Voluntárias da AMR, às 15h, no salão do Minas 1. Como sempre, será uma bela exposição de mesas decoradas pelas madrinhas.

Por aí...

Foi muito aplaudida a iniciativa do prefeito Álvaro Damião, sugerindo dar o nome do ex-prefeito Fuad Noman ao Novo Anel Rodoviário – agora com longo trecho sob a responsabilidade municipal. O saudoso executivo tinha nessa obra um dos pilares da sua campanha para um novo mandato.

O circuito da moda teve semana triste com a morte do estilista Amarildo Ferreira, que, durante anos, atuou em grifes de peso como Vide Bula, DTA, Cláudia Rabelo – entre outras. Uma bronquiolite complicada levou o talentoso profissional. Veja matéria em homenagem a ele.

É, no mínimo, curioso o estilo de ação da ‘ gangue do salto alto’, com beldades praticando furtos em condomínios verticais da cidade. Recrutadas por quadrilhas, as bandidas vestem grifes famosas e, com ares de gente fina, dizem ser personal fashion de moradoras. Antes, fizeram a limpa no interior. A elegância abre portas!

Dando uma pausa no trabalho de atender lojistas de todo o país, o consultor Chico Santoro teve temporada de relax no litoral paulista. Mas retornou rapidinho, a tempo de comemorar o aniversário aqui com amigos e família, com um jantar.

Algumas reclamações na web feitas por franqueados da Cacau Show, são de arrepiar. Falam de dividas impagáveis, perdas de patrimônios e muito mais. O problema não é novo e nem só dessa marca. Na verdade, atinge quase todos os setores que se aventuram a trabalhar com franquias. Por aqui muita gente boa ficou quebrada com o assunto – para sempre.

Os donos dos restaurantes Nino e Ninetto (cujas unidades em BH são sucesso) uniram-se aos donos do Camarão & Cia para ampliar o negocio, fato relevante da semana no circuito gastrô. Faturamento previsto para mais de R$ 1 bilhão ao ano e 116 unidades no país. Haja tempero.

