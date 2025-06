Anna Marina aos domingos

Golpe do aniversário



Cada dia que passa surge uma nova forma de violência contra o cidadão. Assaltos em mesas dos restaurantes que ficam nas calçadas. Outro caso é o golpe no dia do aniversário. Ligam para o aniversariante dizendo que precisam fazer entrega de um presente. Usam nome de uma loja de chocolates finos, ou afins, e confirmam endereço. Chegam, dizem que foram em endereço errado e que o aniversariante precisa pagar a entrega. Passa o cartão na maquina, clonam e depois tiram dinheiro da conta.

Celebração



Luciene Amantea está organizando a festa de 70 anos do maridão Marco Antônio Ferreira. Será na casa deles, em Nova Lima, dia 7. Com certeza será um encontro muito animado, comemorando a vida. Marco Antônio foi o maior e melhor leiloeiro do estado por décadas, um dos melhores do país. Hoje, seus dois filhos assumiram seu lugar.

Encontro descontraído



A dinâmica Adria Castro sempre foi referência de profissinal competente. Uma das RelaçõesmPúblicas mais bem relacionacionadas nas décadas de 80 até hoje, com um network de dar inveja, nas principais capitais do país. Foi promouter e assessora das principais casas da cidade. Simpática, dona de uma inteligência e cultura invejáveis, assinava os eventos mais importantes. Ela e a amiga Junia Moore comemoraram seus aniversários – que são próximos – na última terça-feira, no Parrila 158, Savassi, de Marcelo Solmucci. Encontro para amigos mais chegados, alegre e descontraído. Como todas as terças-feiras o salão fechado da casa recebe a turma da dança de salão para uma noite divertida, com música ao vivo, a promouter da noite, Magda, convidou a turma de Adria para participarem de seu evento. Vários se aventuraram na pista de dança e se esbaldaram. O casal Bruno Coman e Sarah Lage apresentou um belo número de tango.

Automóvel Clube



Na terça-feira, o Automóvel Clube de Minas Gerais foi homenageado na Câmara dos Vereadores pelos seus 100 anos. Plenário lotado. Do Clube discursaram o diretor social, Franklin Bethônico e o presidente, Ragheb Hamad e a vereadora Marcela Trópia. Após a solenidade, foi servido um coquetel preparado pelo setor gastronômico do clube. Em novembro será a grande festa de aniversário, que promete surpresas.

Sucesso



Mais de 10 mil pessoas participaram da primeira edição do Festival Cultural Café em Festa, que aconteceu no dia 24 de maio, nos jardins da Casa Fiat de Cultura, superando em cinco vezes a expectativa inicial de público, que era de duas mil pessoas. Durante todo o dia, visitantes de várias faixas etárias participaram das atividades gratuitas, provaram cafés de diferentes regiões produtoras de Minas Gerais, assistiram a aulas e palestras sobre métodos de preparo, prestigiaram cozinhas ao vivo e esgotaram os estoques das 12 cafeterias participantes. O festival foi idealizado pela Liga dos Baristas e realizado pelo Projeto Aproxima.

100 anos de casa



Alguém já foi em aniversário de uma casa? Na noite de quarta-feira a Rua Santa Rita Durão ficou em festa. Acasa que abriga o Consulado Honorário da Siria e onde moram as filhas da D. Rosinha Cadar, Lecy e Emira, completou 100 anos de fundação e o aniversário de inauguração foi comemorado no último dia 28, data do centenário de nascimento do primogênito, que nasceu na casa. Família toda reunida, dezenas de amigos convidados. Tour pela casa que está impecável. O empresário Emir Cadar ajudava as irmãs a anfitrionar. Emir Filho contou a história da casa, e a pequena mudança que sofre, com a construção do grande prédio que construíram ao lado, que leva o nome de seu tio, Lycio Cadar.

Por aí...

• As festas de São João e afins na cidade, terão seu momento fashion. Mais exatamente uma exposição sobre a chita (o tecido que é a cara dos festejos juninos), durante o Arraiá da Liberdade, nos jardins do palácio, no final do mês. Consta que terá looks e adereços feitos com sua colorida estampa.

• O caso da passageira ameaçada de assalto por um motorista de aplicativo no bairro Carlos Prates (ela pulou do carro para escapar e quase morreu) é algo muito sério. O assunto precisa ser aprofundado pelas autoridades. Um levantamento mostra que existem vários outros casos similares. Sem investigação e punição severa, há quebra de confiança, medo e, claro, o risco de fim do serviço. Pior para os usuários.

• A paixão de Jorge Peixoto pela moda acabou passando para a família, com a esposa e filhas criando a Zin, grife de lenços de seda personalizados e pintados à mão. O curioso é que o uso dessas peças, agora, vai longe transformando-os em sarongues, pareôs, foulards, turbantes e até em sári. E tem coleções cápsula lançadas quinzenalmente.

• Foi movimentado o café da manhã que promoveu encontro entre designers de interiores, expositores e afins que participarão da mostra Morar Mais, em sua 18ª edição aqui. Tudo aconteceu na casa dos anos 1960, no bairro Cidade Jardim, onde o evento vai ao ar entre 12 de agosto e 7 de setembro.

• Entre os milhares de post na internet sobre o mercado fashion (sem trocadilho, isso virou moda) um deles surpreende: diz que 75% do mercado de luxo, fora do Brasil, é alimentado por quem ganha pouco mais de R$20 milmês. Por aqui, acima de R$10 mil. Compram itens (como relógios e bolsas) com valor três vezes maior que o salário, e à prestação. Chamam isso de ‘aspiracional’. No tempo da minha avó, era tolice mesmo.

• O futebol tupiniquim e sua fábula fantástica: há tempos os dribles criativos (e geniais) dos nossos atletas passaram a ser punidos pela Fifa, com isso o diferencial made in Brazil foi eliminado, daí o estilo robótico europeu ganhou força e prevaleceu no mercado e, na capitulação final, chamamos um treinador europeu para adestrar, digo, ajustar a nossa seleção – ex-canarinho – ao estilo deles. E ainda batemos palmas!!



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.