Anna Marina aos domingos

Com Isabela Teixeira da Costa

Homenagem merecida



O Automóvel Clube de Minas Gerais completa 100 anos e vai comemorar a data com uma grande festa em novembro. Mas recebe sua primeira homenagem nesta terça-feira, em uma reunião solene na Câmara Municipal dos Vereadores, às 19h. A vereadora Marcela Trópia é quem assina a justa e merecida homenagem. Com certeza será uma noite linda.

Jantar italiano



Lilian Furman marcou para o dia 6, quinta-feira, seu jantar mensal, na Cantina Provincia de Salerno. Menu italiano, é claro, escolhido para aquecer neste inverno. Música ao vivo confirmada para dar um ar ainda mais aconchegante. 20H30.

Aniversário



Adria Castro fez aniversário semana passada, mas, vai comemorar a data com os amigos nesta terça-feira, 27, no restaurante Parrilla Savassi 158, de Marcelo Solmucci, no Funcionários.

Pampulha



Nesta terça-feira, 27 até o dia 31, acontece a 4ª edição do Circuito Cultural Pampulha, que oferece cinco dias de programação gratuita com teatro, música, dança, circo, oficinas e o concurso Fotografe a Pampulha. O evento valoriza artistas locais e propõe uma ocupação criativa e afetiva de um dos principais cartões-postais de BH. Com oito atrações artísticas e a 3ª edição do concurso de fotografia, o circuito terá atrações gratuitas pensadas para todas as idades e públicos. A abertura do evento será nesta terça-feira, às 20h, com a peça “Maio, Antes que você me esqueça”, protagonizada por Ilvio Amaral e Maurício Canguçu, no Teatro Raul Belém Machado.

Nova Orquestra lança turnê



As canções de Michael Jackson são repertório da turnê da Nova Orquestra. O concerto ‘Moonwalk: Nova Orquestra toca Michael Jackson’, terá únicas apresentações em junho no Rio de Janeiro, Nova Lima, Belo Horizonte e Vitória. A apresentação em Nova Lima será dia 14 de junho, no Teatro Municipal Frazen de Lima, e em Belo Horizonte, dia 15, no Minascentro.



Brasileira é “Nobel” da Agricultura



A dra. Mariangela Hungria, pesquisadora da Embrapa Soja, foi a grande vencedora do World Food Prize (WFP) 2025 — o mais prestigiado prêmio internacional na área de agricultura e segurança alimentar, criado pelo Prêmio Nobel da Paz Norman Borlaug, pai da Revolução Verde. Este prêmio é reconhecido como o “Nobel” da agricultura e premia personalidades que transformam a disponibilidade, qualidade e sustentabilidade dos alimentos no mundo. Criado em 1986, o World Food Prize concede anualmente um reconhecimento de US$ 500 mil a personalidades que contribuem para a segurança alimentar mundial. Mariangela é engenheira agrônoma formada pela Esalq/USP, com doutorado e pós-doutorados em instituições de excelência como Cornell University e University of California – Davis; é referência em fixação biológica do nitrogênio e uso de insumos biológicos para substituir fertilizantes químicos. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências.

As irmãs Marcela e Carolina Malloy com Ana Massoud Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press

Por aí...

• Sempre bem articulado, José Henrique Salvador deu um ótima entrevista no programa É Negócio, parceria da NeoFeed com a CNN Brasil. Foi um dos pontos altos dessa série (vai ao ar nas noites de domingo) que focaliza o quem-é-quem da economia nacional. Ele falou sobre as novidades e futuro da Rede Mater Dei de Saúde, da qual é o presidente do Conselho.

• Mais uma loja bacana chega ao Diamond Mall. Dessa vez é a 2DNM (Two Denim) que, como o nome diz, é focado no jeanswear. Abertura foi na quinta-feira. A marca existe desde 2014 e se lançou no varejo (ano passado) com a primeira loja instalada no JK Iguatemi (SP). Tudo por obra e graça de sua criadora, a dinâmica Flávia Rotondo. Vale a pena conferir.

• O icônico livro ‘Sociedade Brasileira’ (na verdade, quase só carioca), que era editado, anualmente, por Helena Gondim, foi uma referência do who’s who da alta sociedade nos anos 70 e 80 – auge da publicação. Agora, uma dupla de jovens nostálgicos resgatou o título e o assunto na internet, repassando o clima social daquela época, porém com uma visão mítica. Um remake digno de encantar Odete Roitman.

• Embora quase despercebido pelos pedestres, os semáforos na Savassi exibem um recorte em forma de manequim de alfaiate, indicando que ali é uma zona de comércio fashion. Uma ideia do projeto Cidade Revelada, em 2016. Infelizmente, o simpático registro luminoso ficou defasado, pois a área, agora, está mais para os comes e bebes.

• Assunto inevitável, os tais bebês reborn (similiares ao bebê real), viraram uma loucura tamanha que algumas ‘mamães de reborn’ reivindicam seu batismo de fé ou os levam ao médico, entre outros absurdos. Moral da história: os exageros afetivos iniciados com os pets, desaguaram nos bebês de plástico. O vazio existencial humano faz coisas inimagináveis.

• Um drible inesperado da Arena MRV e seu gramado fake, recém-inaugurado, e o novo tratamento acústico levaram o show Tempo Rei, de Gilberto Gil, para o Mineirão, que continua marcado para o dia 14. Os ingressos vendidos estão valendo. Agora, só falta providenciar logística pós-show para facilitar transporte dos fãs. No show de Bethania e Caetano, a dispersão foi um caos.

• O desfile de beldades, digo, atrizes brasileiras levando grifes de moda verde-amarela no tapete vermelho de Cannes, mostrou nosso vigor criativo. É uma pena que esse marketing não poderá ser transformado em ganhos econômicos, pois continuamos sem políticas oficiais para exportar nossa moda.

