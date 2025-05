Servas lança a campanha Calor Humano 2025

Com Isabela Teixeira da Costa





Com a chegada do frio, muitas pessoas sofrem por não ter com o que se aquecer e se proteger. Pensando nisso, o Servas lançou na última quarta-feira, a campanha Calor Humano 2025. Até 29 de agosto, o objetivo é arrecadar cobertores, agasalhos, roupas de cama, calçados e acessórios de inverno, levando calor e dignidade a crianças, idosos, pessoas em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social em diversas cidades de Minas Gerais. A meta é arrecadar 40 mil itens, beneficiar mais de 4 mil pessoas, atender 70 instituições e mobilizar 45 voluntários para espalhar calor humano em mais de 20 municípios mineiros. Neste ano, a campanha será beneficiada com a doação de 2 mil agasalhos novos da Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas, que termina hoje no Minascentro. A presidente do Servas, Christiana Renault, estará presente para receber oficialmente a doação. A empresária e estilista Cecília Prado, de Jacutinga, também fará uma doação de 3 mil cachecóis. Entregas na sede do Servas ou no Diamond Mall.



Prêmio internacional

A BCMF Arquitetos – leia-se Bruno Campos, Silvio De Melo Todeschi and Marcelo Fontes – ganhou Menção Honrosa no Concurso Internacional da Kingspan, que desafia arquitetos, designers e visionários a revolucionar o conceito de micro habitação.

Talk SHow

A próxima edição do talk show “Diálogo entre Gerações” será palco de debates e palestras divididos em três áreas: Sustentabilidade e Tecnologia, Moda e Inclusão e Cultura e Saúde Mental. Entre os palestrantes então Alessandra Mattar, especialista em Psicologia Positiva e sua filha, a arquiteta Anna Valente. Mãe e filha unem diferentes perspectivas para promover um encontro de saberes e experiências intergeracionais. O CEO da MRV Engenharia, Reinaldo Sima (Sustentabilidade e Tecnologia), o CEO da Gerdau Gustavo Werneck (Cultura e Saúde Mental) e a diretora regional da Predictive Index – PI, Eliane Ramos (Cultura e Saúde Mental). O encontro será nesta terça-feira, dia 20, no espaço The One, no Luxemburgo. Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo Sympla.

Cinema em minas

Belo Horizonte esteve movimentada nas últimas semanas com as filmagens do longa-metragem baseado na peça “Acredite, um espírito baixou em mim”, que está há quase 30 anos em cartaz fazendo sucesso em todo o país. Os atores e produtores Ílvio Amaral e Maurício Canguçu protagonizam a película que conta também com nomes de peso como Otávio Muller, João baldasserini, Thati Lopes. A direção é de Cesar Rodrigues. Ele e a mulher Vanessa Couto têm a Imã Produtora e, com a Cangaral produzem o longa que tem lançamento previsto para o ano que vem. Antes de filmarem em BH a equipe passou um mês em Catas Altas, outro ponto de locação. A história é completamente diferente do espetáculo. Os personagens são os mesmos, porem em outras profissões e relações. Roteiro bem interessante, com direito a suspense e humor, é claro.

Minas em alta

No 34º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso os grandes ganhadores da noite foram os mineiros, conquistando os três primeiros lugares na tradicional premiação. São eles: Dimas Mendes Bastos (Matas de Minas), Fazenda Sequóia Minas (Chapada de Minas) e Leda Terezinha Castellani Pereira Lima (Sul de Minas). Eles vão representar o Brasil na disputa do 10º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, que será realizado em Roma, no segundo semestre, e que reúne 27 cafeicultores selecionados de nove países que fornecem grãos para a empresa, celebrando os melhores cafés do mundo.

Por aí...



• A jornalista Beatriz Teixeira de Salles, que trabalhou muitos anos neste caderno, ganhará lançamento de livro póstumo com poemas encontrados por seus filhos, Sofia e Francisco, após sua morte. O material, que estava em um pendrive, foi organizado no livro ‘Às Cegas’, que será lançado na livraria Jenipapo, no próximo sábado. A elaboração da obra teve apoio de sua mãe, Maria Amélia Teixeira de Salles.

• O artista plástico Caio Ronin abriu a exposição ‘Das Margens à Fonte’, no Centro de Arte Popular, e também participa do projeto ‘Junta.Feat’, um coletivo que expõe na galeria do Sesc Palladium sob o tema ‘Confluências”. Ele é uma das grandes revelações nas artes mineiras.

• Às vésperas da sua inauguração, o hotel Vila Galé de Ouro Preto, instalado no prédio do antigo Colégio Dom Bosco, recebeu visita de comissão de inspeção do patrimônio, que teve baitas surpresas. A primeira foi a substituição dos bonitos azulejos hidráulicos por placas de porcelanato por todo o piso, inclusive na capela. A outra foi a retirada do pavimento em pedras trabalhadas no pátio, trocado por massa cimentícia. Adaptar uma construção histórica ao conforto de uma hospedaria moderna não é tarefa fácil.

• Os turistas que aguardam a retirada dos tapumes da praça do Papa para fazer sua visita ali, terão que esperar até a virada do ano. É o novo prazo para o término das obras, antes previsto para julho. Motivo: o forno usado para fazer as cerâmicas especiais do piso, simplesmente explodiu.

• Nos acordos Brasil / China feitos agora, o mais surpreendente é o da plataforma Meituan, dona do delivery Keeta. O investimento aqui desse aplicativo de entregas alimentícias (R$5,6 bilhões) levou seus concorrentes que já operam no país a ampliar suas investidas para mais de R$10 bilhões. Como se vê, o antigo serviço do menino de leva-e-traz, cresceu, subiu na moto, acelerou e virou negócio bilionário.

• Os perfumes árabes estão conquistando o mercado brasileiro. Não só pelo preço (média de R$350). Uma febre entre os jovens, o perfume Al Noble Wazeer, da Lattafa, é produzido nos Emirados Árabes com essências sofisticadas e já incomoda as grandes marcas. A fragrância amadeirada é a mais cara.

• O Guia Michelin anunciou os seus restaurantes estrelados no país (máximo de duas estrelas), restritos ao Rio e São Paulo. Pelo baixo calibre dos selecionados, os ‘restaurateurs’ no restante do país respiram aliviados por ficarem fora.

