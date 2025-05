Anna Marina aos domingos

Com Isabela Teixeira da Costa



Festa de amigas

Nada mais precioso do que preservar amizades e curtir a vida. E foi isso que um grupo de 30 amigas fez na semana passada. Elas fecharam o Chez Douglas, um bistrô que só funciona para eventos fechados, no bairro Funcionários, lindo, charmoso, exclusivo. O chef é brasileiro e passou longa temporada nos Estados Unidos, Canadá e França e decidiu voltar para o Brasil e abrir o local, que já faz o maior sucesso. A comida é deliciosa. Drinks, vinhos, antepastos, entradas, um jantar delicioso, sobremesa soberba. Tudo isso regado a uma conversa animada e muita dança. O encontro começou às 19h e terminou pouco antes da meia noite, afinal, muitas delas são empresárias e têm agenda cheia durante o dia. Entre as presenças: Adriana Vasconcelos Oliveira, Tânia Salles, Cláudia Mourão, Iorane Rabello, Babi Vasconcelos, Regina Teixeira da Costa, Juliana Boechat, Bárbara Maciel, Vera Comini, Maria Antônia Calmon, Sandra Botrel, Branca Diniz, que aniversariava no dia.

Debate na Academia

“Personagens femininas na Literatura: um depoimento sobre o processo de criação” é o tema de debate sábado, 24, às 9h30, na Academia Mineira de Letras. A escritora, ensaísta, psicanalista e acadêmica Ana Cecília Carvalho será a palestrante e falará sobre o seu processo de criação de personagens como Sandra, Luna, Carla, que aparecem na sua “trilogia da inquietude”. Tanto no seu trabalho teórico como no ficcional, a autora costuma colocar em questão as certezas mais conscientes do ser humano, abrindo caminhos para pensar no efeito que resulta cada escolha e posicionamento na vida. A entrada é gratuita.

Feira de calçados

A 4ª BFSHOW, maior feira calçadista da América Latina, contece de 19 a 21 de maio, em São Paulo, com realização da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e organização da NürnbergMesse Brasil. O encontro vai reforçar os dados positivos da indústria, que cresceu 3,5% em 2024, no comparativo com 2023, segundo dados da própria associação com base nos índices do IBGE. Os principais polos produtores estarão representados, entre eles, o de Nova Serrana, em Minas Gerais (serão 19 cidades mineiras participantes). O estado é o quarto maior produtor de calçados do Brasil, com uma produção anual de aproximadamente 125 milhões de pares. Nesta edição mais de 60 fabricantes representarão a região, como a Box200 e a Via Vip.

Festa da padroeira

O dinâmico pároco-reitor Fernando Lopes organizando a festa de Nossa Senhora de Fátima que acontece nesta terça-feira, na praça da Assembleia, no entorno do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Para conseguir custear toda a infraestrutura necessária como pagamento de taxas da Prefeitura, montagem das barraquinhas, seguranças, aluguel de gerador de energia (exigência da Prefeitura), de telões para transmissão das Missas, banheiros químicos, limpeza, etc, ele abriu uma campanha de doação. As pessoas que puderem contribuir podem entrar em contato com a secretaria do Santuário pelos telefones (31) 98746-1082 ou (31) 99827-3562.

PUC Lagoa dos Ingleses

O presidente da Sociedade Mineira de Cultura (SMC), arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte e grão-chanceler da PUC Minas, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, o reitor da Universidade, prof. dr. pe. Luís Henrique Eloy e Silva, e o CEO da CSul, Maury Bastos, assinaram acordo que define o local onde será implantado futuro Campus da Universidade na Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima: ficará na avenida Wimbledon, com vista para a Lagoa dos Ingleses. O novo projeto tem conceito moderno e sustentável, voltado para cursos de graduação e pós-graduação na área de tecnologia.

Márcio e Marília Domingues, Vanessa Freitas, Branca Diniz e Luiz Antônio Esteves Fotos: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Por aí...

• Dilema pós-conclave: assim como o papa Francisco trocou a sapatilha de veludo vermelho pelo seu velho e gasto sapato preto argentino, agora seus seguidores querem o fim da mitra (feita de tecido brocado) que bispos e papas usam na cabeça. Antes, o papa Paulo VI já havia eliminado a tiara da tripla coroa (em ouro e pedras preciosas) que era usada desde o século 10.

• Ainda no circuito da fé: o quartinho onde o então cardeal Bergoglio e futuro papa Francisco dormiu no hotel Marge, ao lado da basílica em Aparecida do Norte, virou local de peregrinação. O ambiente ali mostra o grau de sua simplicidade: tem cerca de 5m x 5m e ‘vista’ para um velho aparelho de ar-condicionado instalado nos fundos do prédio.

• O cônsul de Portugal em Minas, Eurico de Mattos, realizou visita de cortesia ao Mosteiro de Macaúbas, durante as filmagens ambientadas ali da obra ‘Maria, A Rainha Louca’, dirigida por Elza Cataldo. Poucos sabem, mas o antigo recolhimento ficou sob a proteção direta da rainha D. Maria I, uma alta e rara distinção nos tempos coloniais.

• O artista plástico Sergio Moreira faz residência artística em Saint-Ouen (França), atuando em oficinas com crianças e comunidades, com apoio da prefeitura local e da embaixada do Brasil ali. Depois, faz exposição do tema em Paris, na galeria de Ricardo Fernandes. Ele é um dos expoentes (nas artes) da ‘diáspora negra’, que espalhou a cultura e talento africanos pelo mundo.

• As críticas ao baile anual do Met, em Nova York (na segunda-feira) pipocaram na imprensa norte-americana. Acharam a festa extemporânea, diante da confusa era Trump. E mais: dizem que virou apenas encontro de artistas fantasiados, pois a turma chique do quiet luxury boicota (ostensivamente) o evento. Seria o começo do fim?

• A chamada ‘taxa das blusinhas’ está funcionando a favor da indústria têxtil nacional. A saber: a Shein já fechou parcerias com 300 confecções nacionais e registrou 30 mil vendedores em sua plataforma local. E mais: a Temu alcançou 39 milhões de usuários mensais, em apenas seis meses por aqui.

• Algo difícil de se imaginar há alguns anos, aconteceu. Pela primeira vez o número de médicas é maior do que o de médicos no país. Pesquisa recente apontou que 51% de profissionais na área são mulheres. A previsão é que chegue a 57% em dez anos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.