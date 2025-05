Feira cultural gratuita

Termina hoje a Feira Cultural inspirada na exposição “Ancestral: Afro-Américas”, no CCBB-BH. A feira promove um rico diálogo com a herança cultural africana nas Américas, mas a exposição permanece em cartaz até o dia 12, nas Galerias do 3º andar. As ações são diversas, com opções para todas as idades. Hoje, das 14h às 15h, tem a oficina Amarração de Turbante e os participantes poderão levar sua criação para casa. Das 17h às 18h, terá a oficina Trançarolando, onde a trancista Gabi Braids apresentará técnicas e estilos de tranças e penteados afro e aplicará nos participantes. Além das oficinas, das 15h às 17h, será realizada uma roda de conversa com Rosália Diogo, curadora do Instituto Cultural Casarão das Artes Negras. Ela apresentará um perfil artístico-cultural de alguns países africanos, investigando o legado dessas culturas no continente americano. Encerramento com show de Adriana Araújo às 19h.

Lady Gaga no Rio

Lady Gaga agitou o país. A cantora e atriz levou 20% mais turistas ao Rio de Janeiro do que Madonna, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati). Além disso, em todo o país, o feriado do Dia do Trabalho foi atípico, com movimento maior de ônibus interestaduais nas estradas. Tudo isso porque o tempo ajudou e as pessoas animaram viajar. E muita gente foi para o show de Lady Gaga, realizado ontem, no Rio de Janeiro.

Festa na fazenda

A fazenda da família Machado esteve movimentada no feriado da última quinta-feira, 1º de maio. É que teve comemoração dupla. No dia era aniversário de Alexandre Machado, e no dia seguinte, quem soprava velas era sua mãe, Silvana. Aproveitaram o feriado e celebraram as datas entre famílias e amigos íntimos. Como o dia foi ensolarado e a casa da fazenda fica às margens de um lindo lago, a festa durou o dia todo na maior alegria.

Raridade

Abriu na última quinta-feira, 1º de maio, a maior exposição sobre Andy Warhol já realizada no Brasil. São mais de 600 obras, vindas do The Andy Warhol Museum (Pittsburgh/EUA). Pinturas de todas as fases da carreira, serigrafias inesquecíveis, esculturas raras, fotografias surpreendentes, instalações de grande porte e filmes experimentais do artista estarão expostas em mais de dois mil metros quadrados. A mostra é organizada pelo Instituto Totex e é realizada no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB FAAP), em São Paulo. A exposição estará aberta ao público até o dia 30 de junho.

Musical

O espetáculo musical “Viva o Povo Brasileiro” encerra a primeira fase de sua turnê pelo Brasil, em duas apresentações no Sesc Palladium, nos dias 16 e 17, sexta e sábado, às 20h. Essa é a primeira montagem para o teatro do aclamado livro de João Ubaldo Ribeiro, intitulado “Viva o Povo Brasileiro”, vencedor dos prêmios Camões de Literatura e Jabuti. O musical já venceu o prêmio Shell na categoria Melhor Ator para Maurício Tizumba, que integra o elenco ao lado de sua filha Júlia Tizumba e foi indicado em mais de três categorias – Música Original e Direção Musical, Melhor Direção e Melhor Figurino. Também foi indicado ao Prêmio APCA nas categorias Melhor Espetáculo e Melhor Ator e no Prêmio APTR na categoria Melhor Música.

Festival gastronômico

Primeiro festival dedicado ao arroz em Belo Horizonte será de 9 a 24 de maio em 20 bares e restaurantes da Região Leste. O encerramento será dia 31 com uma grande celebração, reunindo os participantes e premiando os destaques da edição. O público poderá degustar as criações e votar nas suas preferidas. Os três pratos mais votados receberão certificados durante a festa de encerramento. Mais informações no Instagram @festivaldoarroz.

Por aí...

Nas cansativas comemorações dos seus 60 anos, a Globo se esqueceu de lembrar suas origens fincadas no compromisso de apoiar o regime militar instalado no país em 1964. Postura que garantiu benesses desse mesmo regime, como facilidades financeiras, gordas verbas publicitárias e a garantia de destruir os concorrentes usando sua força ditatorial. Sem contar a confusa participação do grupo norte-americano Time Life na empresa. Fatos amplamente denunciados, na época, pelo senador João Calmon e que desaguaram em uma turbulenta CPI no Congresso Nacional.

Há algum tempo falamos aqui das “bolsas fake de primeira linha” com grifes de luxo à venda no Shopping Oi, 10 vezes mais baratas que as originais. Achamos muito estranho. Porém, os recentes vídeos revelando fabricação dos modelos autênticos das mesmas marcas, em linha industrial na China, e sua (provável) venda “alternativa” por esses fabricantes terceirizados, a coisa ficou mais factível. O negócio é tão grande que, nos EUA, já existem até redes de lojas vendendo (exclusivamente) o fake que não é tão fake assim.

No vai e vem pela Savassi, a boa surpresa das vitrines fashion nas lojas Efeito Laranja. Em um só quarteirão, três delas mostram temas diferentes, revelados com ambientação criativa, didática, bem elaborada e com fácil leitura de estilos para as clientes. Resumo: fugiram da mesmice minimalista, assinalaram a fragrância fashionista dos looks e mostraram como o presencial pode resistir à invasão do virtual chinês. Sem contar os precinhos ótimos.

Uma campanha do Procon em relação às casas noturnas e restaurantes promete virar de cabeça para baixo esse tipo de negócio. A entidade diz que taxas sobre desperdícios nos self-services de almoços sem balança, consumação mínima em clubes noturnos e pagamentos obrigatórios por serviços de mesa – entre outras coisas – são considerados abusos. Se a gritaria já era geral, agora vai virar briga feia.

A turma do varejo fashion aposta suas fichas no Dia das Mães. Pesquisa indica que 60% dos clientes pretendem presentear suas mamães com vestuário, 20% com sapatos e bolsas e 15% com outros acessórios e perfumaria. Isso que dizer que quase 100% da lista de desejos maternais podem ser incluídos no quesito moda. Um segundo e providencial Natal do ano para muita gente do setor.

A nostalgia baixou forte na turma jovem, pelo menos no quesito MPB. Além do sucesso dos shows de Maria Bethânia e Caetano Veloso e do Gilberto Gil (que virá a BH em junho), agora o oitentão elétrico Ney Matogrosso brilha com o cinebio “Homem com H”, já nas salas de cinema.

É no mínimo curioso projeto em tramitação na Câmara Federal, propondo que motoristas flagrados abandonando ou maltratando pets tenham sua CNH suspensa. Uma punição de alto calibre. Não consta que o mesmo acontecerá com pilotos de motos, ciclistas ou pedestres cometendo o mesmo delito.

