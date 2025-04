Recorde de bilhões

O Grupo Patrimar divulgou sua prévia operacional referente ao 1º trimestre de 2025. Diante do cenário macroeconômico do início do ano, a companhia direcionou seus esforços para a redução de estoque e a preparação de um novo ciclo de lançamentos para os próximos meses. O landbank do Grupo atingiu R$ 15,8 bilhões ao fim de março de 2025, o maior da história da companhia e 17% acima do registrado no mesmo período do ano anterior. Esse avanço está em linha com o plano estratégico de crescimento sustentável e diversificação geográfica, com destaque para a ampliação da presença da Patrimar em São Paulo, que já representa 18% do landbank total.

Chá de Páscoa

Na segunda-feira passada, Carla Machado abriu seu apartamento no Gutierrez para receber as amigas para seu tradicional Chá de Páscoa. Como nos anos anteriores, a casa estava toda decorada com coelhos, ninhos e ovos. Tudo lindo e charmoso. Os comes e bebes foram preparados por ela: pastas, patês, quirches, bolos, tortas salgadas, empadas, pães de queijo, sucos, chas, café etc. Só os chocolates e vinhos foram comprados. A surpresa da tarde foi uma mesa de artesanato que ela preparou para que cada amiga pintasse ou criasse com adereços um ovo, que será usado na decoração do ano que vem. Momento alegre e descontraído de criatividade. Na saída a anfitriã presenteou cada convidada com um sabonete temático.

Restaurante Week

Já está a todo vapor a 27ª edição da Restaurant Week BH. Todos que gostam de fazer o tour entre as casas participantes têm até o dia 18 de maio para experimentarem os menus de almoço e jantar que os restaurantes oferecem. Entre eles estão: Outback, Caê, Olga Nur, El Mai, Esquina Santê, Ancho, Mudesto, Café com Letras, Badejo, Coco Bambu, Vasto, 68, Nonna Carmela, Cantina Piacenza, Udon Mercure, Olegário, Nino Cuccina.

revitalização

Uma das iniciativas bacanas em curso na cidade é o projeto de revitalização do Café Nice, na Praça Sete. Local tradicional de passagem de políticos, povo e apressados por décadas, corria o risco de fechar as portas. O projeto inclui visual novo, exposição de fotos com clientes ilustres, fatos da sua trajetória e muito mais. Tudo criado pela Oficina Paraíso (com apoio do CDLBH), a mesma que idealizou a bem-sucedida ‘ocupação das artes’ no Mercado Novo.

Biocor Rede D’Or em destaque

O hospital Biocor Rede D'Or faz parte do seleto grupo de 35 hospitais privados da América Latina de 2025 como referência em cirurgia de quadril. O processo de seleção para esta classificação envolveu critérios rigorosos,incluindo recomendações hospitalares de profissionais médicos com experiência em ortopedia. No caso do Biocor, o hospital foi indicado como referência em cirurgias de quadril e próteses de quadril. O ranking considera uma ponderação de trêsfatores: indicação médica na referida especialidade, através de pesquisa online; presença de acreditação internacional e questionário aos pacientes avaliando recuperação funcional e qualidade de vida. A pesquisa foi realizada na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Panamá e Peru.

Chefs em Belo Horizonte

Chefs de cozinha renomados em todo o Brasil e no mundo e especialistas em negócios da gastronomia vão ser atrações na cidade na 5ª edição do Prepara Gastronomia: Inovação e Negócios, nos dias 12 e 13 de maio, das 13h às 21h, no Sebrae Minas. O evento promovido pelo Sebrae Minas tem o objetivo de valorizar a identidade cultural da atividade em Minas Gerais e levar inovação e competitividade aos pequenos negócios de alimentação, preparando-os para os novos desafios e demandas do mercado. Serão mais de 30 palestrantes e sete espaços temáticos durante os dois dias e preparação de pratos ao vivo: Arena Turismo Gastronômico, Arena Negócios, Arena Inovação, Espaço Rodada de Negócios, Espaço do Conhecimento, Arena do queijo Minas Artesanal e Arena Cozinha Ao Vivo. Um dos destaques é a presença do chef Thiago Castanho, de Belém (PA), reconhecido nacionalmente pela tradição gastronômica da Amazônia. Quem também marcará presença é o chef João Diamante, de Salvador e chef de cozinha no espaço Na Minha Casa. O evento terá participações dos chefs peruanos Pâmela Tello, Johana Alvarez, Cezar Liendo e Sergio Salas.

por aí...

Termina hoje as comemorações de aniversário de um ano do Mercado de Origem com show de Gabi Mello a partir de 12h.

A atriz Marilia Gabriela, faz apresentação da peça ‘A Ultima Entrevista...’, nesse fim de semana em BH, no teatro Sesc Palladium. O espetáculo fez sucesso em duas temporadas paulistanas. Nessa passagem por aqui, ela aproveitou para rever o colega jornalista José Carlos Santana (que há alguns anos voltou a residir em Minas), que também é seu compadre. O mineiro é padrinho de batismo do seu filho, o também ator Theodoro Cochracane, que, inclusive, está em cena com a mãe.

Embora pouco divulgado por aqui, o casório do estilista Ronaldo Fraga com o dentista Rodrigo Januário, em Goiás Velho (GO), foi espetacular. A saber: teve a global Sandra Annenberg como mestre-de-cerimônia, doces mineiros em profusão, uma sinuosa passarela vermelha para entrada do casal, bateria de escola de samba, vips de SP e Rio, e muito mais. Foram três meses de planejamento. Em resumo, o rapaz usou o habitual recurso cênico dos seus disruptivos desfiles de moda para enfatizar sua paixão pelo amado.

Na busca de alternativas aos repetitivos flashes da web e TV sobre o legado do papa Francisco, a turma achou até conexões fashion com o assunto. A saber: dizem que as cores e recortes dos uniformes da guarda suíça, que protege os pontífices desde a Idade Média, já inspiraram coleções de Jean-Paul Gaultier, Valentino e Dolce & Gabbana, entre outros. Enquanto isso, a Louis Vuitton anunciou seu desfile ‘cruise’, em maio, no Palacio dos Papas, em Avignon (França).

Turista de BH que foi curtir o recente feriadão na fronteira entre Minas–SP, voltou impressionado com as diferenças entre os dois estados. Enquanto as rodovias, acessos, apoios e opções de lazer em Águas de Londóia (SP) pareciam coisas de primeiro mundo, no lado mineiro a infraestrutura era caótica. O consolo foram as malharias adquiridas em Monte Siao, que tinham a qualidade

de artigo made in Italy.

O segmento da moda masculina voltou mesmo com tudo ao mercado. Assim como no recente Minas Trend, também o Salão Contemporâneo (em São Paulo) apresentou, pela primeira vez, marcas com propostas para os guapos. Entre elas, a mineira Zak, levada pelo Bruno Gomide, com o verão 2026 nos estantes. Um sucesso.

