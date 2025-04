Anna aos domingos

TIRADENTES CULTURAL

A 5ª Feira Literária Internacional de Tiradentes (FLITI) reuniu mais de 17 mil pessoas nas duas etapas que marcaram as atrações. Mesas de conversas, oficinas, lançamentos e apresentações lotaram o auditório do Centro Cultural Yves Alves, o Espaço Cultural Aimorés e o Largo das Mercês com o Ônibus-Biblioteca. Com mais de 60 autores e quase 70 horas de programação, as atrações deram o tom de uma festa plural e democrática. Personalidades como Ana Maria Machado, Milton Hatoum, Martha Medeiros, Teresa Cárdenas, Geni Núñez, Mary Del Priore, Heloísa Périssé e Rodrigo Teixeira dividiram experiências com o público em conversas ricas que tocaram realidades diversas.



Toninho Horta

O próximo sábado, 26, é o dia do Festival de Salgados, que vai trazer o que há de melhor dessa iguaria que agrada a todos. O evento fará uma homenagem ao dia do jazz, celebrado no último do dia mês, com apresentação do excelente músico Toninho Horta, entre outros grupos, e quem fechará a grade será Lessinho Mississipi com hits váriados do blues ao rockabilly. Será na Avenida Bento Simão, 100, Bairro São Bento, das 11h às 20hs. A entrada é gratuita mediante retirada do ingresso no Sympla. Mais informações no Instagram @projetobhcult.



Joias em exposição

O V&A Museum está apresentando a primeira grande exposição do Reino Unido em quase 30 anos dedicada às joias e relógios da Cartier, explorando como a marca se tornou uma força incomparável neste segmento. Com mais de 350 objetos, a exposição mostra a evolução do legado da maison em arte, design e habilidade artesanal desde o início do século 20. Várias coroas, tiaras, colares, gargantilhas, broches e relógios, tanto de mesa quanto de pulso. Uma maravilha.



Outono

A chef Agnes Farkasvolgyi acaba de lançar o novo cardápio de outono do seu bistrô, A Casa da Agnes, no Bairro Santo Antônio. Com novidades entre entradas, pratos principais e sobremesas. O menu marca a transição da estação com leveza, ingredientes da época e composições afetivas, que combinam conforto, frescor e um toque autoral. Agnes apresenta quatro novas criações: lombinho rosa com canjiquinha e couve crocante, haddock com purê de mandioquinha, ceviche de maçã verde e o portafolio de filé com molho de mel e mostarda, servido com legumes coloridos.



Em Harvard

No domingo passado, a empresária e estilista Patricia Bonaldi, fundadora da marca PatBo, representou a moda brasileira em Harvard, durante o Brazil Conference 2025. O evento reuniu outros grandes nomes, como Sabrina Sato, Ana Maria Braga e Juliana Felmanas, da Cimed. Ao lado de Rachel Maia e Camila Coutinho, a mineira falou sobre como a moda brasileira se posiciona globalmente — com criatividade, estratégia e impacto — unindo arte, cultura, identidade brasileira, influência digital e empreendedorismo.



FUTEBOL MINEIRO

No mínimo estarrecedoras as revelações de Pedro Lourenço (dono do Cruzeiro) em entrevista, mostrando que o futebol, como negócio, é uma péssima ideia. Entre os diversos apontamentos estranhos, assinalou o alto salário dos “olheiros” para descobrir novos talentos, que nunca são achados. E também contas que chegam de representantes de entidades que regulam o setor, inesperadamente, em valores que somam milhares de reais. Isso, só para começar a conversa.

Por aí...



• A marca da estilista Zuzu Angel agora está grifada em óculos, iniciativa do também curvelano Oliwe Martino, que conseguiu a proeza de convencer Hildegard Angel a liberar a assinatura da mãe no produto. Ela fez até vídeo promovendo o assunto. A novidade faz parte da coleção “Olhares da Liberdade”, que também é uma premiação criada pelo rapaz, destacando mulheres ativas na sociedade.

• O ex-deputado Paulo Ferraz comemora seus 80 anos no próximo fim de semana, com uma festa no clube Serra del Rey, reunindo sua imensa turma de amigos. Com seu espírito livre e alegre, o comunicativo político quer tudo descontraído e bacana. Ajudando nos arranjos do almoço, os irmãos Candida Ferraz e Luiz Carlos Ferraz (que, aliás, comemorou seus 80 no ano passado).

• A Semana do Design de Milão teve sangue novo em sua representação mineira, mais exatamente do arquiteto e urbanista Lucas Ribeiro. Chegado de Diamantina, o talento do rapaz foi descoberto na Modernos Eternos 2023. Para a mostra milanesa, criou o espaço da expô “Entre Terra e Céu”, no icônico Bianca Maria Palace Hotel, da galeria Tropicalistic. Para ele, essa apresentação no Fuorisalone já é um marco na sua carreira.

• Depois de se recuperar da dengue, o dinâmico Rodrigo Cezário entra em cena na próxima Semana Fashion Revolution, que é global, mas terá sua versão local, em BH, entre os dias 22 e 26 de abril. Uma das principais ações acontece no MUMO, dia 24, especificamente sobre moda sustentável em Minas. Na pauta, oficinas, painéis, palestras e vivências com o assunto.

• Circulando no núcleo masculino da Minas Trend, o alfaiate Marcelo Durães falava das novidades em seu ateliê. A saber: além dos ternos sob medida, também tem prêt-a-porter bacana. O seu filho Bruno continua atuando ali, mantendo a tradição familiar nos cortes e costuras masculinas, iniciada pelo inesquecível Hermano.

• E, por falar na família, Lucas Durães agora mora em São Paulo, onde assinou projeto arquitetônico da nova sede do Greenpeace no Brasil, no histórico Edifício Copam. Tudo feito em parceria com o escritório Facury, aqui de BH. O espaço ficou ótimo. Também tem sua assinatura o espaço do restaurante Fitó, aberto no prédio da Pinacoteca. O endereço original desse restô fica em Pinheiros, tem classificação no Guia Michelin e também receberá novo projeto do arquiteto mineiro.

• A Páscoa chegou com os coelhinhos mais quietos e carregando menos sabor de chocolate. Pesquisas revelaram que, além do tamanho menor, ovos e barras estão com teor mais baixo de cacau, mesmo quando isso não é avisado na embalagem. É o chocolate amargo para a boca e para o bolso. Todo cuidado ainda é pouco.



