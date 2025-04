Inauguração e lançamento

Encontro delicioso marcou a inauguração da Iorane no Diamond, e lançamento simultâneo da coleção de inverno. Entra e sai de mulheres elegantes, reunião de amigas, comes e bebes de primeira (leia-se Rulus Buffet). Anfitrionando estavam os proprietários Carolina Borges da Costa e Gustavo Rabello e a fundadora da marca, Iorane Rabello. Só não foi melhor porque várias peças já estavam sold out e as clientes ficaram “revoltadas”.

Exposição

A CâmeraSete – A Casa de Fotografia de Minas Gerais recebe, até o dia 30, a exposição “Sairé”, com 14 fotografias e curadoria de Alexandre Baena. O nome da mostra é uma referência ao tradicional festival homônimo, realizado sempre em setembro, na vila de Alter do Chão, no oeste do Pará. A celebração é uma manifestação folclórico-religiosa, que incorpora o louvor ao Divino Espírito Santo – da tradição cristã –, os elementos da natureza e o folclore indígena. A entrada é gratuita. O horário de visitas é de terça a sábado, de 9h30 às 21h.

Messias

Nesta terça e quarta, 15 e 16, às 20h, o Grande Teatro Cemig Palácio das Artes recebe o Coral Lírico e a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais para a apresentação da obra "Messias", de George Frideric Haendel, sob a regência do maestro Roberto Tibiriçá. O concerto integra a programação do Minas Santa e aborda a vida de Jesus Cristo, do nascimento à ressurreição. Entre os solistas Marília Vargas, Carolina Faria, Vitorio Scarpi e Johnny França.

Festival de piano e canto

Paulo Rogério está promovendo o 4º Festival de Piano & Canto em sua Escola Saramenha Artes e Ofícios. O evento será de 1 a 3 de maio, quinta a sábado. Nos três dias, a partir das 10h haverá residência de piano com Maria Teresa Madeira; às 17h, na Casa Lage, Histórias nordestinas com Manuel Dantas Suassuna e Valdir Nogueira e, na quinta e sexta, às 20h, Canções de um peregrino com Antenor Borgéa. Encerrando, no sábado, às 19h, reapresentação do documentário Olinda Sacra e às 20h, apresentação de Maria Teresa Madeira e alunos. Participar pelo menos de um dia já vale a pena, e visitar a a Escola e ver a beleza das saramenhas e dos azulejos pintados.

Por aí...

Bacana a iniciativa da prefeitura da Capital, que classificou o Carnaval de BH com o status de Patrimônio Cultural, estimulando ainda mais a vitoriosa explosão de alegria e cores de Momo por aqui. O cuidado, agora, é não exagerar com as atrações ‘estrangeiras’, para não tirar a autenticidade e mineiridade do assunto.

Os detalhes finais para o projeto da Patrimar em parceria com a Armani – Casa Interior, foram sacramentados com a visita de uma equipe da construtora mineira a Milão. O projeto de luxo será construído no Rio. A equipe que esteve na Itália, foi integrada pela diretora de produto Renata Veiga, a gerente de produtos Juliana Lembi e a designer de interior Debora Aguiar.

Na intensa movimentação fashion da semana, em razão do Minas Trend, um dos eventos bacanas foi o ciclo de palestras AMÉM Convida, realizado pela Associação Mineira das Empresas de Moda. Em pauta assuntos como a situação atual do varejo e indústria do setor e até os rumos do mercado na era tarifária do Trump. Realizado no MUMO e anfitrionado pelo Rafael Paes.

As carnudas folhas de ora-pro-nóbis voltaram à sua função originária de guisado mineiro, deixando as prateleiras das farmácias de lado. Tudo por conta da determinação da Anvisa, que proibiu sua venda como complemento vitamínico, apesar dos anúncios na TV continuarem repetitivamente. De planta milagrosa, voltou a ser (apenas) comida saborosa.

Um levantamento surpreendente em São Paulo revelou apês de luxo no Itaim-Bibi, com avaliações entre 120 e 170 milhões de reais por unidade. E existem mais de 10 condomínios com essas ofertas. Resumo: ou é marketing ou Sampa virou Dubai.

Comentário atualíssimo do experiente embaixador Rubens Barbosa (serviu, inclusive, nos EUA) sobre quedas de impérios na história: a maioria caiu por causa de erros internos dos seus governantes. E mais: quase todos os conflitos bélicos começaram como guerras comerciais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.