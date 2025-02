Prêmio Mundial

O Hospital Mater Dei Salvador (HMDS) (cliente), o engenheiro projetista Mário Sérgio Pinto de Almeida (projetista) e a mineira Jam Engenharia de Ar Condicionado (leia-se Joel Motta) (instaladora) ganharam o prêmio de Melhor Projeto do Mundo de Eficiência Energética de Condicionamento de Ar para Edificações. O trio ganhou o primeiro lugar no Concurso ASHRAE Technology Award na categoria Unidades de Saúde, tornando-se o primeiro da América do Sul a receber esse reconhecimento. O prêmio foi entregue em Orlando, Flórida, durante evento da ASHRAE, que é uma associação internacional de profissionais de aquecimento, refrigeração e ar-condicionado, fundada em 1894, nos Estados Unidos. Eles destacam projetos inovadores e sustentáveis na operação de edifícios. O projeto tem um conceito moderno e sustentável, adotando soluções como as vigas frias, um sistema que dispensa motores elétricos, reduzindo consumo de energia, ruídos e custos de manutenção. Orgulho total, afinal, duas empresas mineiras estão à frente desse prêmio inédito.

Encontro de Gigantes

A empresária Liana Nunes, radicada em Londres há 16 anos, referência em tatuagens paramédicas na Europa, está no Brasil para finalizar a instalação de suas duas novas clínicas em São Paulo. Aproveitou a vinda aqui e fez questão de dar uma repaginada no visual com o renomado cabeleireiro paulista Marco Antônio de Biaggi, responsável pelo look de várias famosas. “Marco é realmente tudo que a gente vê nas redes sociais: ótimo profissional, pessoa íntegra, superagradável e sempre com um sorriso no rosto”, comentou.

Discoteque

A dinâmica RP Tereka Araújo convida para a Noite de Flashback, todas as sextas-feiras, às 21h, no Padua's Social Club, no Funcionários, com as melhores músicas dos anos 1970, 1980 e 1990 sob o comando do DJ Saldanha.

Homenagem

Os jornalistas Mirtes Helena e Silvio Scalioni – que atualmente se dedicam ao bar/restaurante Esquina Santê, que abriram em Santa Tereza – criaram um Cantinho da Leitura no local, em homenagem ao ex-colega e ex-editor de Cultura do jornal Estado de Minas, João Paulo Cunha. A inauguração foi na semana passada. A casa estava lotada de colegas e amigos, todos intelectuais, que levaram livros variados para compor a estante. Emocionante as palavras ditas pelo patrono, o imortal Carlos Herculano Lopes.

CasaCor

Pelo visto, os 30 anos da CasaCor Minas prometem ser de arrebentar. Já marcaram ponto positivo apresentando, logo no início do ano, o local escolhido: o belo prédio tombado do Colégio Metodista Izabela Hendrix, que, depois que abriu a faculdade, passou a ser chamadode Instituto. Depois que o colégio fechou, o prédio foi adquirido pela PUC-Minas e vai abrigar o Campus de Lourdes. Se a parte que era o internato – quando o prédio foi construído – e depois passou a abrigar o primário estivesse liberado para a mostra (está sendo usada por um colégio), com certeza seria a maior edição da CasaCor de todos os tempos. Os ex-alunos do Izabela já estão ansiosos para chegar agosto e poderem ver o interior do colégio novamente. O tititi já está por toda na cidade. Falando sobre o Open House, o setor de arquitetura, decoração e lojistas da área estavam presentes. Um mundarel de gente, que foi recebido no espaço que abrigava o infantil pelos franqueados da mostra Eduardo Faleiro e Juliana Grillo. Como o prédio é muito grande, estava bem confortável. O local abrigará o restaurante, mas será preciso um bom trabalho de acústica.

Pré-carnaval

Hoje é a última noite do projeto Palco Aberto, que apresenta o show “Mistura Minas – É Carnaval” nos jardins do Palácio das Artes, com entrada gratuita. Hoje tem matinê às 16h, para as crianças, com os infantis Bloco Fera Neném BH e Bentiviuzinho.

Infantil

A atriz e produtora Jennifer Aniston, a eterna Rachel Green da série de televisão Friends, estreia como escritora. Apaixonada por cães e defensora da adoção responsável, ela se inspirou nas aventuras do seu companheiro de quatro patas, Clyde, e escreveu o livro infantil “Claudim - Bota a mão na massa”. O lançamento chega ao Brasil pela VR Editora, em edição de capa dura e ilustrada pelo artista visual brasileiro Bruno Jacob. Na história bem-humorada, todos os cãezinhos da família do Claudim têm um talento especial, menos o protagonista, que ainda não descobriu um lance especial para chamar de seu. E ele está decidido a encontrar uma vocação, custe o que custar. Cada página traz reflexões sobre temas como identidade, autoconfiança, propósito e laços familiares.

Por aí...

Os amigos do estilista Ronaldo Fraga levaram um susto com a cirurgia de urgência a que ele teve de se submeter, mas, felizmente, tudo correu bem e já se recupera bem. Ele mesmo informa que “o pior já passou”, graças à equipe do hospital Madre Tereza que o atendeu.

Por um triz a comoção oscilante do brasileiro não passou da telona (com o filme “Ainda Estou Aqui”) para as quadras de tênis. Tudo por conta do meninote João Fonseca, transformado em herói nacional depois de vencer o ATP da Argentina. Porém, ele acabou escorregando no saibro da ATP do Rio. Resumo: voltamos a mirar o Oscar como a salvação da pátria.

Parece que as consumidoras de grifes famosas cansaram de ser enganadas. A saber: enquanto as marcas que vendem o falso chique (produção em massa, preço de exclusivo) estão com faturamento em baixa, a (realmente) exclusiva Hermès lucrou 4,6 bilhões de euros no ano passado. Crescimento de 15%. E, agora, tem até planos de entrar na haute-couture.

Uma boa ideia dos fabricantes de sorvetes de BH, que se reuniram para buscar modos de agregar valor ao produto. Mais que sabor, vão investir em valor nutritivo, maior leveza na massa, valorização do produto regional e muito mais. Pelo visto, teremos verões mais refrescantes e também saborizados com receitas mais saudáveis.

Com a bola rolando em ritmo preguiçoso nos campeonatos atuais, o futebol brasileiro fincou o pé no gramado – literalmente. É que o movimento de jogadores como Neymar e Gabigol contra a grama sintética cresceu, apareceu e venceu. É o desejo da maioria dos atletas. E têm razão: ter relvado fake e caríssimo em país tropical (onde o verde cresce fácil) é, no mínimo, estranho.

O turismo de Minas abre as porteiras do campo, com a nova cartilha “Minas Ruralista”, que foi lançada pela Emater. Ali são indicadas 137 cidades onde o turista pode conhecer modos de produzir doces, cafés, queijos e cachaças, fazer passeios a cavalo ou caminhar por trilhas nas montanhas e muito mais. Tudo no ambiente simples e autêntico de pequenas propriedades. É o “turismo de experiência” com sotaque bem mineiro.

Na ebulição das denúncias de tentativa de golpe de estado feitas pela PGR, uma piadinha cruel graça por Brasília: onde estavam as centenas de jornalistas políticos instalados na capital federal que não perceberam um movimento dessa monta sob suas barbas? Resposta: nas redes sociais procurando notícia.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.