Moda e mercado

Na intensa agenda de palestras e workshops do circuito fashion, o destaque da semana foi para o training day do Instituto AMEM – Associação Mineira de Empresas de Moda. Recebida pelo presidente Rafael Paes, a turma se reuniu no auditório da Fiemg para as palestras de Malu Albuquerque (com o tema “Decifre o cliente e venda mais’) e do ótimo Leonardo Siqueira (falando do “Sucesso das vendas através da fidelização do cliente”). Dirigido a empresários do setor, o evento tem o objetivo de proporcionar aprendizado, network, insights e estratégias para impulsionar o mercado da moda mineira.

Triste episódio

Causou comoção no meio fashion o incêndio que destruiu a fábrica da LN Brand, em Curvelo. Montada estrategicamente por Sâmia Baionetta, estilista e dona do negócio, o local concentrava praticamente todas as operações da empresa, dos tingimentos manuais aos bordados, passando pela confecção das peças. O curto-circuito ocorreu à noite e, felizmente, não fez nenhuma vítima.

Retorno

Depois de alguns anos atuando na Falconi, conceituada consultoria empresarial de São Paulo, Roberta Fagundes retorna a BH para trabalhar com Adriana Vidal, na Flourish Inteligência em Pessoas. Roberta é filha do casal Roberto e Sheila Fagundes, bem conhecido na sociedade belo-horizontina.

Tudo verde

Junia Rangel, depois de 32 anos de história na ex-M&Guia (hoje CJ Mares), lançou um novo projeto. Ao lado do marido, Sidney Moraes, agora administra o espaço para eventos Casa Verde, em Macacos. Enquanto ele coordenou as obras, que duraram nove meses, ela garimpou as peças que fazem parte da decoração. A casa, que fica no meio da mata e tem até um riacho, ficou pronta há seis anos e seria inicialmente para a família. Mas os amigos começaram a conhecer, chegou um primeiro pedido de ensaio de fotos e o uso comercial se instalou – só durante a semana. Aos sábados e domingos, o espaço continua sendo do casal e dos filhos. Junia e Sidney fazem questão de receber os convidados e ainda preparam uma mesa de café para um bate papo. A Casa Verde está aberta para todo tipo de evento.

Lançamento

Será na terça-feira, dia 18, o lançamento da Tom Objeto, uma extensão da Tom sobre Tom, referência no mercado de mobiliário de alto padrão há 37 anos. Com foco na brasilidade, o novo espaço apresenta uma seleção de designers e artesãos brasileiros e internacionais, como Domingos Tótora, Alva Design, Jacqueline Terpins, Irineia, Tatiana Queiróz, Janice Perez, entre outros.

Representante da moda

Rogério Vasconcelos foi convidado pelo presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, para assumir a presidência da antiga Câmara da Moda, que, agora, passará a se chamar Câmara da Indústria de Insumos e Transformação, Vestuário, Calçados e Acessórios. O nome grande se justifica pela intenção de abarcar as várias áreas da extensa cadeia produtiva da moda. O empresário continuará à frente do Sindicato das Indústrias de Vestuário de Minas Gerais (Sindivest).



Inverno

Gláucia Fróes convidando para conhecer a prévia da coleção de inverno da Plural, que já está nas

araras da loja, no DiamondMall.

Guia de bolso

O Guia Cumbucca de Gastronomia 2025 já está à venda na Livraria da Rua, na Savassi. A publicação, com uma lista de 120 lugares imperdíveis para comer e beber em Belo Horizonte, é uma ótima companhia para quem deseja explorar sabores e histórias da cidade. Também dá para acessar o conteúdo no site cumbucca.com.br.

Despedida

Adriana Coutinho anunciou, na semana passada, a despedida da Pop Up Galeria, loja que comandou por seis anos e que se tornou um ponto de encontro de estilistas autorais, designers e artistas. O coletivo foi uma plataforma de contatos e vendas importante para várias marcas mineiras. O espaço fica aberto até 12 de março e, depois, a empresária fará pop ups sazonais.

Despedida 2

Cila Borges reuniu amigas históricas na loja da Savassi para um brinde de despedida. O grupo era formado, em grande parte, por antigas vizinhas da Rua Vitório Marçola e redondezas e suas primeiras clientes quando começou, domesticamente, o negócio de biquínis. A Cila encerra um ciclo de negócios depois de 50 anos no mercado.

Confete e purpurina

Alice Moraes e Débora Cruz lançaram ontem a coleção para o carnaval 2025 da Dercy na Loja Azul, junto às marcas Georgia, Triana e Nem Só de Blush. São 30 modelos entre bodies e hot pants, além de capas e acessórios.

Por aí...

Ainda antes do carnaval, os mineiros saberão se Ouro Preto entrará para o circuito da UNESCO na categoria Cidades Criativas em Artes Populares e Artesanato – título que reivindica para destacar a economia criativa local. Serão duas cidades brasileiras a ser apontadas. É o equivalente ao que BH já conquistou no ramo da gastronomia.

Os 86 anos do jornalista Roberto Elisio de Castro Silva foram devidamente comemorados com um almoço junto a familiares e amigos mais chegados. Tempero à mineira, muito bate-papo e lembranças em torno da sua trajetória – pontuada por vários feitos significativos. O encontro se prolongou até o anoitecer.

A IMA Têxtil realiza o seu tradicional Café com Estilo, revelando novidades fashion para a próxima estação e técnicas de gestão aos clientes, no próximo dia 19, em São Paulo. Palestras de Denise Morais, Thais Farage, além de Betina e Cristina Marinho. Essa edição terá um sabor especial, pois faz parte das ações comemorativas dos 45 anos de

fundação da empresa mineira.

A turma da moda se prepara para comemorar os 30 anos da São Paulo Fashion Week, ainda o principal evento do setor no país. Tudo começa na edição de abril (7 a 10) e termina na edição de outubro (14 a 19). As ações & desfiles acontecem no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Shopping Iguatemi e

no JK Shopping. Criada pelo empresário Paulo Borges, a SPFW teve seus altos

e baixos – mas sobreviveu de forma, digamos, heroica.

Os celulares ligados, luminosos e imprudentes, estão substituindo as pipocas como fator irritante nas salas de cinema da cidade. Em recente sessão de “Emilia Peréz”, havia mais de 20 ligados em certo momento. Tamanha grosseria pode levar à proibição de uso dos smartphones no cinema. Amém!

Curiosidades indiscretas: a relação do Trump com o aço não fica apenas na taxação. Seu grande ídolo empresarial é o Andrew Carnegie, rei do aço nos EUA, que revolucionou a construção civil com suas vigas de ferro. O presidente norte-americano revelou isso em documentário, dizendo que Carnegie foi 30 vezes maior do que todos os maiores – isso é, Rockfeller, Ford, Edison e por aí afora.

A surpreendente geração Z lança mais um desafio ao mercado, propondo períodos mais longos de folga durante a juventude. Ou seja, em um ano trabalham, no outro não. Diz que é melhor a miniaposentadoria ainda com a energia e o vigor do que uma longa aposentadoria com as limitações da velhice. Coerente.