Caneta BIC celebra 75 anos

A caneta mais usada por aqui celebra 75 anos e comemora a data com um projeto inovador, que une o clássico da literatura Romeu e Julieta à tecnologia de ponta, com um foco claro: ressaltar a riqueza da escrita manual e sua relação com a tradição humana de criar. “Uma BIC, um livro, dois clássicos” não apenas revisita um marco histórico da trajetória da marca, mas também homenageia o poder transformador da escrita como forma de expressão pessoal e cultural.

Eles reescreveram a obra de William Shakespeare utilizando um robô de inteligência artificial para replicar sua caligrafia, com o objetivo de manter e intensificar as características manuais da escrita do autor, utilizando apenas uma caneta BIC Cristal Dura+ (que escreve até 3km) e foi capaz de reproduzir as 212 páginas do manuscrito original. No último dia 30, houve uma solenidade no Rio de Janeiro, na qual o gerente de comunicação da BIC, Décio Duarte, oficializou a doação do livro reescrito ao Real Gabinete Português de Leitura. Quem recebeu foi o presidente da instituição, Francisco Gomes da Costa. Destaque para o desenho da capa feito com a caneta, verdadeira obra de arte.

Destaque

O chef brasileiro Paulo Machado abriu o calendário de ações internacionais de 2025 com a participação na Feira Internacional de Turismo (Fitur), uma das principais feiras de turismo do mundo, realizada anualmente em Madri, na Espanha. Ele foi destaque no evento, que teve o Brasil como grande homenageado, apresentando a gastronomia do Pantanal e Bonito, com aula-show e participações em palestras para agentes de turismo.

Capacitação

Controlar as finanças, precificar os produtos de forma correta e usar o capital de giro de maneira estratégica são desafios comuns aos empreendedores e empreendedoras no dia a dia na gestão de seus negócios. Para auxiliá-los nas melhores tomadas de decisões, o Sebrae Minas promove mais uma edição do Momento Gerencial, no dia 13. Os participantes vão conhecer ferramentas gratuitas, que podem ajudar a tornar os números das empresas mais satisfatórios. A ação será das 18h30 às 21h30, na sede da entidade, em Belo Horizonte. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site Sympla.

Na Europa

A Orquestra Ouro Preto – com mais de 40 músicos – e o cantor e compositor Alceu Valença estão em turnê internacional com o concerto de sucesso que une a música clássica ao forró. A estreia foi no Barbican Centre, em Londres, no dia 30 de janeiro. De lá, eles se apresentaram em Paris, no dia 1º de fevereiro, na Salle Pleyel. Depois foi a vez de Utrecht, na Holanda, em mais uma apresentação com os ingressos esgotados. O concerto passou ainda pela Espanha e Alemanha. A última apresentação é hoje, em Lisboa, Portugal, no Centro Cultural de Belém, a maior sala de espetáculos do país. A turnê europeia marca o início das comemorações dos 25 anos da Orquestra Ouro Preto, uma das formações orquestrais mais prestigiadas do Brasil, que tem como diretor artístico e regente titular o maestro Rodrigo Toffolo.

Folia no Parque

O Parque do Palácio abre sua programação de carnaval com o ensaio aberto do Bloco Besourinhos, dia 15, às 14h. Criado em 2019 por fãs dos Beatles que queriam brincar com as crianças ao som dos grandes sucessos da banda inglesa em ritmos carnavalescos, conquistou o público. Em 2024, levou mais de cinco mil foliões para a Praça Comendador Negrão de Lima, no Bairro Floresta, onde se apresenta tradicionalmente nos

domingos pré-carnaval.

Gastronomia

Nesta terça-feira, dia 11, a chef Agnes Farkasvolgyi abre a temporada de eventos 2025 da sua A Casa da Agnes com uma experiência inédita: Provocações Gastronômicas, em cinco tempos e 10 pratos. Um jantar a quatro mãos que une a chef Agnes e a chef pâtissière Sá Marina em uma noite em que a criatividade e os sabores brasileiros serão os protagonistas. Apenas 30 lugares. Imperdível!

CasaCor Minas

Para comemorar os 30 anos de atuação em Minas Gerais, a CasaCor escolheu como palco da mostra o histórico prédio que abrigou, por décadas, o Instituto Metodista Izabela Hendrix e agora será edifício-sede do Campus da PUC Minas Lourdes, na Praça da Liberdade. O espaço, que ocupa quase um quarteirão, foi inaugurado em 1941, chegou a abrigar o internato do Izabela Hendrix e também a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da instituição, considerado um dos melhores cursos da área no país. O edifício é tombado e integra o Circuito Cultural Praça da Liberdade. A 30ª edição da CasaCor Minas será realizada ao longo dos meses de agosto e setembro.

Jantar italiano

Os famosos e animados jantares da querida Lilian Furman estão de volta. Depois de merecidas férias, Lilian marcou o primeiro jantar de 2025 para a próxima quinta-feira, dia 13. O local? A tradicional Cantina Provincia de Salerno, às 20h30. O menu degustação tem couvert, duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. A novidade do cardápio é uma bela salada refrescante de entrada, atendendo a pedidos, por causa do calor intenso. Terá música ao vivo com a cantora Lígia Santos e o tecladista e violonista Rodrigo Zolet. Boa oportunidade para matar saudade dos amigos.

Por aí...

A efervescente London Art Fair foi encerrada com altos ganhos para a arte brasileira e a indicação do pintor Antonio Sergio Moreira entre os sete melhores da exposição. A escolha foi feita pela expert Precious Adesina, cujas avaliações sobre arte são publicadas pelo NY Times, Financial Times, BBC Culture, The Economist – entre outros. Com temática afrobrasileira, a obra se chama “O Menino Kalunga” e foi levada ali pelo galerista mineiro Ricardo Fernandes, radicado em Paris.

A saída do apresentador Rodrigo Bocardi da TV Globo-SP e o sucesso da chegada de Marcelo Pereira (que antes só falava sobre o clima) ao novo jornal matinal de sábado deixaram inquieto o jornalismo da emissora em todo o país. Novas modificações poderão vir. Em Minas, até a sonolenta turma de apresentadores matinais (BH) ficou

mais esperta com o susto.

O episódio de Milton Nascimento no Grammy, retirando-o da mesa da sua parceira musical e cantora Esperanza Spalding, ainda arrepia e revolta fãs e amigos. Obviamente, ele é bem maior que isso tudo e até do que o próprio evento. Pior será se tentarem um remendo para a gafe, com homenagens ao Bituca no próximo Grammy dos Pobres, digo, Latino.

O futebol briga em campo, mas se une na passarela. As equipes do Cruzeiro e do Atlético inspiram coleção fashion, que será lançada pela marca Reserva em junho próximo. Em ambos os casos, a temática remeterá à trajetória vitoriosa dos dois clubes. A Reserva pertence ao grupo Azzas 3451, antigo grupo Arezzo. Resumo: tudo em casa com perfeita integração à mineira.

O exponencial crescimento dos chamados street malls no comércio bacana da cidade vai ser ampliado. Consta que (até abril) o novo shopping Botânico abrirá as portas no Belvedere, mesma região onde foi lançado o shopping Avenue, na semana passada. No total, os dois aplicam ali cerca de R$ 150 milhões em investimentos.

A chegada da coronel Jordana Daldegan ao comando-geral do Corpo de Bombeiros de MG é uma atitude de valorização profissional feminina em atividades consideradas (até aqui) exclusiva dos homens. Merece aplausos. E foi também um reconhecimento pelo seu intenso trabalho por ocasião da tragédia de Brumadinho.