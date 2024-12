Saint Laurent expandiu sua presença em Nova York

A Saint Laurent expandiu sua presença na cidade de Nova York com a inauguração de uma nova loja. A boutique de dois andares fica no coração do Meatpacking District e marca o maior espaço da marca em Manhattan. O interior minimalista parece fiel à marca, com tons quentes adornando tudo, desde os móveis até as paredes, contrastando com detalhes escuros como prateleiras, escadas e, claro, os artigos de inverno melancólicos.

Perigo em Paris

Pelo visto, quem for a Paris sozinho, deve deixar muitas pistas de que não quer sumir do mapa. Eles têm uma lei que permite a pessoa desaparecer do mundo, e se não tiver provas concretas que o caso

não é este, não movem uma palha para investigar o sumiço da pessoa. Se você estiver sozinho e tiver que ser atendido em um hospital, os riscos de desaparecimento triplicam. Dizem que a

máfia da venda de órgãos por lá é implacável.

Casamento restrito

Com cerimônia restrita à família, o casamento de Marcelo Pratini de Morais e Juliana Mascarenhas de Araújo aconteceu na igreja de São Francisco de Assis, em São Paulo, com muita emoção e elegância. O noivo é filho de Mariangela Chiari e João Alberto Pratini de Morais e a noiva, de Miriam Mascarenhas e Alcides Rossani. O enlace foi seguido de almoço no estrelado restaurante Loup, no Jardim Europa. Os noivos já residiam na capital paulista onde ela exerce a advocacia e Marcelo é diretor do Grupo Elfa. A viagem de lua-de-mel foi no Japão, onde também aproveitam a temporada de esqui na neve.

Retorno

Parece que 2024 para a Calvin Klein não será definido apenas por uma campanha viral de Jeremy Allen White. A marca americana anunciou que retornará à New York Fashion Week em 2025 após um hiato de seis anos e meio. No último dia 20, eles anunciaram que a coleção de estreia de Veronica Leoni será exibida na passarela outono inverno 2025. "A Calvin Klein está entusiasmada em retornar ao cenário global na New York Fashion Week para revelar a visão criativa de Veronica Leoni para a Calvin Klein Collection", disse Eva Serrano, presidente global da marca Calvin Klein. A estreia de Veronica marca uma era de inovação e criatividade, abraçando uma nova visão para a marca e honrando sua herança icônica.

Mudança feliz



Quem está feliz demais neste fim de ano é o casal Naty Vasconcelos e Alexandre Machado. Eles se mudaram com os filhos Davi e Daniel para uma casa, em condomínio perto de BH, e perceberam que nasceram para viver em meio a natureza. Ambos são atletas, gostam de aventura e Naty voltou às origens: morar em uma casa. Não precisa dizer que as crianças acompanharam toda essa alegria com entusiasmo. E foi tanto que na véspera do Natal Davi caiu de uma de suas aventuras e quebrou o braço. Um contratempo que não tirou a alegria do pequeno, mas vai limitar um pouco as férias. A família está com viagem marcada para passar o ano em uma estação de esqui no exterior. Já tinha até professor contratado para ensiná-lo a esquiar. Provavelmente essa etapa será adiada. Mas o menino continua feliz da vida.

Casa nova

Outro casal que está de casa nova é Marina Diniz e Breno Oliveira. O projeto arquitetônico, bem como a decoração é de Marina, profissional de mão cheia que tem se destacado cada dia mais em sua área, com clientes em Minas, Rio e São Paulo. Para brindar a nova etapa da vida, fizeram questão de receber para a ceia de Natal, no novo endereço, reunindo as famílias Vasconcelos Oliveira, Diniz Teixeira e Rohlfs. Festa elegante e animada, decoração impecável e, para fechar com chave de ouro, a visita do Papai Noel para alegrar as crianças.

Por aí...

Lilian Furman também passou o Natal em alegria plena. O irmão Bernardo Shor veio do Rio de Janeiro para as festas com ela e os sobrinhos Liliane e Marcos Furman.

Os belos shows dos drones na Praça da Liberdade, neste final de ano, teve coordenação da Junia Vianna e equipe, e foram muito elogiados. Nas festividades de indicação do queijo artesanal mineiro como patrimônio mundial, o show foi levado também para Uberlândia, Araxá, Patos de Minas, Serra do Salitre, São Roque de Minas, Serro, Diamantina, Santa Bárbara, Coronael Xavier e Lima Duarte.

Um trabalho e tanto.

O ano de 2024 foi marcado pela consolidação do padel como o novo esporte bacana entre os chiques e famosos. Embora parecido com o tênis, tem espaço, equipamentos e regras diferentes. Da Flórida à Côte d’Azur e, agora, por aqui também, as quadras

se multiplicam.

O movimento atípico dos salões de beleza nesse final de ano, levou muitos deles a abrirem as portas também nesse domingo. Tanta procura fez o preço dos serviços subir às alturas. E mesmo

assim, faltam horários.

O caso do fotógrafo mineiro desaparecido em Paris desvelou uma tragédia silenciosa no turismo europeu. Trata-se dos ataques de gangues, roubos violentos, invasão de apartamentos alugados por turistas – e muito mais. Sem contar mau cheiro, lixo nas ruas, longas filas pra tudo. Quem frequenta o velho continente há mais tempo sabe que nos últimos 10 anos a coisa piorou muito. Com isso, cidades como Paris, Roma, Milão e, principalmente, Londres perderam muito do seu glamour e atração. O Rio não está mais sozinho.

A Forbes lançou seu curioso índice de custos de vida para os bilionários, que teve aumento de 5% em um ano. Assim, o executivo endinheirado acorda entre lençóis italianos Fette de R$ 22mil, calça sapatos personalizados ingleses John Lobb de R$ 43 mil, veste camisas sociais Turnbull & Asser (inglesas) de R$ 73 mil (caixa com 12 unidades) e sai de casa em seu Rolls-Royce Phantom de R$ 3,6 milhões. Só pra começar o dia.