A jornalista Malluh Praxedes entrevista, terça-feira, 14, às 20h, o músico Celso Adolfo, dentro do projeto Entrevista Musical, que faz na Casa Outono, no Carmo. Os encontros que ela comanda são superagradáveis. Noite imperdível.





Agito na moda

Quem também movimentou a cidade, na semana passada, foram os irmãos Tuta e Rubinho Fonseca, que lançaram a coleção de inverno na loja da Arezzo do BH Shopping. Em destaque, a cápsula criada por Silvia Braz, com muitos apliques dourados, que está fazendo a cabeça das mulheres. Ausência sentida de Alexandre Birman, CEO do grupo Arezzo & Co, anunciado para prestigiar o evento, não pode comparecer em virtude das fortes chuvas do Rio Grande do Sul. As operações do grupo se concentram em Campo Bom, naquele estado, e o momento é de socorro à população, especialmente aos funcionários da empresa vítimas das enchentes.

CÓDIGO INSANO

O texto do novo Código Civil cada vez assusta mais. Além de proteger cachorro bravo (como já falamos aqui), agora propõe deserdar cônjuges que sobreviverem ao seu parceiro, vale dizer, viúvas e viúvos. Apenas os descendentes e ascendentes teriam direito à herança do falecido. Imagine a cena: construiu tudo com o parceiro, cuidou dele ou dela na doença, aguentou desaforos (inevitáveis) em família, e ficou a ver navios. Sem nem ter onde morar. Sem comentários.

Livro concorrido

O lançamento do livro Paralelo 20, de Fátima Pinto Coelho, na Livraria da Rua, demonstrou que ela é uma colecionadora de afetos. Como sempre trabalhou na área da arte, destacando-se pela fundação da Gesto Gráfico, a primeira galeria de arte contemporânea de Belo Horizonte, o evento foi muito prestigiado por artistas e intelectuais, que movimentaram o sábado ensolarado.

Passaram por lá, José Alberto Nemer e Annie Rottenstein, Delcir e Regina Costa, Beatriz Lemos de Sá, Mary Lane Amaral, Antônio Eustáquio Dias e Paulo Costa, Isaura Pena, que ilustrou o livro, Amílcar Vianna Martins Filho, responsável pelo prefácio, Thaís Helt, Marcelo Drumond, Carlos Ávila e Thaís Guimarães.



E ainda: Betânia Pena, Conceição Cipolatti, Sandra Corrêa e Emir Corrêa, Lucíola Jabour, Ricardo Pimenta, Maria Amélia Teixeira de Salles. Entre os familiares, o marido Jörg Hagedorn, o filho Luiz Feldman e a mulher Maria Luísa Portocarrero, os irmãos Tereza, Maria do Carmo, Pedro e Ricardo Pinto Coelho. A publicação é da editora Miguilim.

Teatro em ouro Preto

Cidade histórica que tem na arte um de seus maiores atrativos se rende à diversidade do teatro brasileiro e recebe, entre 24 e 26 de maio, a terceira edição do Festival de Popularização de Teatro, que acontecerá em dois palcos, no Teatro Casa da Ópera, reinaugurado em dezembro de 2023 e outro externo, bem em frente. O acesso às sessões será totalmente gratuito. De acordo com o coordenador do evento, Leandro Borba, o Festival de Popularização do Teatro de Ouro Preto pretende fortalecer a cultura teatral na cidade e popularizar o acesso ao Teatro Casa da Ópera. Neste ano será homenageado o ator e comediante Pedro Bismarck, criador do personagem Nerso da Capitinga. No sábado, 25, terá apresentação da peça de Gorete Milagres, com dua impagável Filó.

Rogério Cadar e Heloisa, Elaine e Adelmo Pérope Gonçalves Isabela teixeira da costa/em/d.a press

POR AI...

Discreto como sempre, Luiz Carlos Ferraz comemora seu aniversário, nesse domingo, junto a familiares e amigos. É uma das figuras mais competentes que atuaram na vida publica mineira, preferindo os bastidores. E por falar na família, seu irmão, o ex-deputado Paulo Ferraz, também completou mais um ano de vida, só que na virada de abril para maio.

Quem curtiu os bons tempos do ‘Ao Bar’, na Savassi, com sua ambientação ousada e inovadora já pode entrar em clima revival. É que um remake da famosa casa noturna vai ser aberto (em junho) na galeria original do condominio Alphaville. A iniciativa é do empresário Gustavo Vilela, o conhecido Guru, que comanda o Beb’s .

Não poderia ter endereço melhor que o Mercado Central para abrigar o Troféu Dona Lucinha – que o bar Casa Cheia conquistou na festa Made in Minas. Realizada na praça Savassi, teve nove mil participantes e ainda exibiu o maior queijo canastra já feito, pesando 36 quilos.

O amplo noticiário em torno da compra da SAF do Cruzeiro pelo empresário Pedro Lourenço, acabou revelando, também, para todo o país, um profissional arrojado e uma carreira empresarial conquistada com muito esforço. Pouca gente sabe, mas ele abriu a primeira loja do seu Supermercado BH em Santa Luzia, no bairro São Benedito. Atualmente, possui mais de 300 unidades. Um vencedor.

Em noite concorrida no auditório da Fiemg, foi empossada a nova diretoria do SindijoiasAjomig (que reúne os empresários da área de joias e afins), liderada por Murilo Graciano. Na ocasião, Raymundinho Vianna foi homenageado pelos 30 anos que batalha ali. Encerrando a cerimônia, falou o presidente da Fiemg, Flávio Róscoe.

Enquanto os desastres fatais com ciclistas se repetem nos arredores da região metropolitana, na área urbana da capital a segurança deles está garantida. É o que passa a matéria da TV alemã Deutsche Welle, que está reprisando o assunto e mostra as faixas especiais (as vermelhinhas) para praticar esporte. Segundo indica ali, BH está entre as mais seguras da Latino América para o ciclismo esportivo, além de ter bons projetos para a mobilidade sustentável.

O mercado de vestidos de noivas, que voltou a crescer com força após a pandemia da Covid, tem suas próprias estrelas no estilo. Uma delas é o Lucas Anderi, que falou sobre o assunto em palestra no CDL-BH. Só a título de informação: na Espanha a indústria de roupas para casamentos é mais rentável que outras linhas de moda.

A nova dieta da moda não sacrifica açucares e nem regula o sal. É o detox de algoritmos, que aconselha desligar o celular (cotidianamente) por algum tempo, ter hora certa para abandonar o notebook e reduzir tempo de acesso a qualquer tipo de informação virtual. Diz que é tão difícil quanto deixar os doces de lado, mas faz um bem danado para a saúde emocional e mental.