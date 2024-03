Ao escrever o livro Lidere como uma mãe, Valerie Cockerell compartilha os mais notáveis princípios da maternidade para todos que desejam ser líderes eficazes. A partir de situações reais e de sua própria experiência integrando a liderança da Disney, ela explica como criar os filhos, ser multitarefas como só uma mãe sabe ser, administrar conflitos e se tornar um exemplo. Não precisamos olhar muito além dos ensinamentos que recebemos de nossos pais e mães para saber o que funciona e o que não funciona. Com Lidere como uma mãe, lançamento especial de março da Buzz Editora, até grandes líderes aprenderão como colher os melhores resultados para suas organizações. A autora foi elogiada por uma das empresárias mais admiradas no mundo, Luiza Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. Segundo a empresária, “Cada capítulo deste livro é um abraço afetuoso na alma do leitor, refletindo o calor maternal. Com a sabedoria materna como guia, este livro prospera, nutrindo mentes e corações com princípios simples e práticos. É um convite para cultivar uma liderança autêntica, baseada no cuidado, na compaixão e na empatia. Esta obra ilumina caminhos e destaca o poder do amor e da orientação materna na arte de liderar, sendo relevante tanto para mulheres uanto para homens”.

Almoço

No dia da posse da escritora Conceição Evaristo na Academia Mineira de Letra a empresária Angela Gutierrez abriu sua casa na Cidade Jardim para um almoço em homenagem à nova acadêmica. Entre os convidados os acadêmicos e alguns amigos íntimos da nova imortal.

Os muito ricos brasileiros

No mundo dos negócios, milhares de empresários consagrados dedicaram anos exclusivamente ao trabalho. Após certo tempo, surge a saudade da juventude, levando muitos homens e mulheres a buscar relacionamentos mais leves e práticos para que possam mostrar toda sua generosidade, característica que mais se destaca nessas pessoas. É o que explica o especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, Caio Bittencourt: “Essas pessoas são donas de patrimônios que levaram muito tempo para construir. É natural querer mais simplicidade e praticidade”. Em um ranking divulgado pela revista Forbes de “Bilionários Brasileiros”, é possível identificar algumas dessas pessoas que estão no topo: 1– Vicky Safra e família – R$ 87,8 bilhões; 2– Eduardo Luiz Saverin – R$ 83,5 bilhões; 3– Jorge Paulo Lemann e família – R$ 74,9 bilhões; 4– Marcel Herrmann Telles – R$ 50,4 bilhões; 5– Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família – R$ 41,3 bilhões. Não sobrou qualquer colocação para mineiro.....

Nova identidade

O espaço Chef Chad passou por uma mudança de marca e este novo momento será inaugurado na próxima quarta-feira, 20, em evento só para mulheres. A proposta é despertar todos os sentido e por isso o menu foi pensado para despertar diferentes sensações no paladar. A casa que fica no Prado recebeu um novo nome, A Chef, e com certeza vai surpreender.

IDOSOS

Sob o tema ‘O Desafio de Ser Idoso no Século 21’ autoridades, empreendedores, lideranças sociais e agentes sanitários, entre outros, debatem esse importante assunto nesse fim de semana, no Hotel Floresta Mágica. A promoção é da ONG mineira Solidariedade ‘Todos Juntos, Sempre’ com a ONG norte-americana NHCOA, de Washington DC, que promove o assunto em vários países. Enquanto ontem foram discutidos aspectos como saúde, segurança econômica, abuso e fraude contra os idosos, hoje é o dia de aulas de capacitação, palestras e a entrega de diplomas para alunos da terceira idade alfabetizados pela ONG sediada em Santa Luzia. A coordenação do evento é da presidente da entidade, Rosa Werneck.

Mulher única no

mundo da bebida

Mulheres bebendo em público já foi um acontecimento. Mulher proprietária de uma fábrica de bebidas era uma raridade. Só homens eram respeitados nessa profissão. Um exemplo marcante é Nettie Harbinson, cuja destreza e determinação a levaram a elaborar o whisky Macallan Fine & Rare em 1926, que se tornaria a garrafa de bebida alcoólica mais valiosa já vendida em um leilão, ao superar 1,5 milhão de libras em 2019. Sua valente incursão no mundo do whisky não só quebrou barreiras, mas também inaugurou uma era de inovação e excelência liderada por mulheres na indústria. Ela se tornou diretora-geral da empresa em 1918, em uma época desafiadora para ser mulher e empresária. Vários compradores propuseram que Nettie vendesse a destilaria, porém ela assumiu o controle com a certeza de que devia proteger a maestria de The Macallan e garantir emprego para a comunidade local. Ela foi, ainda, responsável pela ascensão do The Macallan fora da Escócia.

Por ai...

Um dos fundadores da icônica marca Vide Bula, o criativo Giacomo Lombardi morreu na última segunda-feira. Com a esposa Adriana, a irmã Roberta (já falecida) e o cunhado Roberto Navarro, marcou época na moda da cidade. Começou quando abriu, na Savassi, uma loja da Wrangler.

Carlos Penna lançou coleção de suas belas bijuterias, intitulada Balburdia, ontem, em seu espaço na Serra, e o dia marcou a chegada das peças das marcas dos designers paulistas Marina Bitu e Maurício Duarte, que vieram prestigiar o lançamento.

Na onda de estrangeiros ligados às artes e cultura que chegou a BH após a Segunda Guerra, um dos nomes mais ilustres foi da educadora Helena Antipoff. Sua fazenda modelo (ensino rural) em Ibirité, era referência mundial. Nessa semana sua última discípula direta, Elza de Moura, nos deixou aos 108 anos, uma vida dedicada a repassar os ensinamentos da sua mestra.

Com apresentação da presidente Ivete Dantas, a Coopermoda abriu seu salão BH-à-Porter com o inverno 2024 em pronta entrega. Mais de cem lojistas chegando aqui para as compras e 60 marcas expositoras. O sucesso da promoção, inclusive, está atraindo marcas de outros estados. Em abril, a entidade promove o salão MEX (entre os dias 8 e 19) para quem trabalha com pedidos antecipados. O apoio de produção é da Covert Mída.

Quem passa pela loja da Cila, na Savassi, não pode deixar de ver o painel comemorativo dos 50 anos da marca, com fotos-resumo de seu trabalho. E também dar uma espiada na nova coleção da sua linha praia, que tem cores neon nos biquínis e maiôs com shapes bacanas e muito mais. Os vestidos e saídas de praia amplos são conforto absoluto.

E, por falar em salão de negócios, a Minas Trend vai se reinventando. A saber: além da Minas Trend Kids/ Babay / Teen (com mais de 50 marcas do infantojuvenil), a edição de abril (entre 16 e 18, no Minascentro) abrigará, também, a Minas Trend Showroom, reunindo algumas marcas top de BH. Os sapatos e acessórios continuam firmes nos estandes.

Quem passou pela cidade foi o stylist Giovani Frasson. Na agenda, reunião com o pessoal da A.Criem (Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais) para tratar do desfile que fazem no dia 15 de abril. Deram um rasante nos jardins do Palácio da Liberdade, onde será o evento.

Como estamos circulando pela moda, vale registrar o mico do estrago no vestido da Emma Stone na hora de receber seu Oscar como melhor atriz. Pode acontecer com qualquer uma – menos com um modelito que custa entre 50 e 70 mil dólares e é assinado pela conceituada Louis Vuitton. Em nome do brilho da moça, o ‘incidente’ foi minimizado nas redes sociais.