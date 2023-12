Casa Nova

Claudinha Sabino inaugurou recentemente um novo empreendimento no Belvedere. Ela ampliou o espaço da sua Savine, que foi transformada em um mall que abriga, claro, a sua joalheria e algumas marcas escolhidas a dedo por ela. Segundo a dinâmica empresária, haverá várias ações especiais com marcas de fora, ainda este ano, antes do Natal.

Especial

Fim de Ano

Elisa Athensiense recebe, no seu showroom na Rua Ceará, no Funcionários, do dia 19 a 23, as meninas do Bordadíssimo e Rita Dias com suas porcelanas. Por sinal, Elisa agitou seu espaço o mês todo, no maior gás.

Musical

de Natal

O tradicional musical de Natal da Igreja Batista Central estreou ontem, e fica em cartaz até terça-feira, 19. A cada ano é uma forma diferente que a equipe da Central Artes cria de contar a história do nascimento de Jesus, com produção profissional e elenco amador, mix de músicas clássicas com composições próprias. O espetáculo encanta e lota todas as noites. Este ano o tema é Achados e Perdidos. As apresentações são hoje, às 17h e 20h, amanhã e terça, às 20h, na sede do Luxemburgo.

PrÊmio nacional

A importante empresa mineira Cedro foi premiada em primeiro lugar entre as empresas do segmento têxtil nas categorias gestão de pessoas e ESG/

Socioambiental, no Prêmio Anuário Época Negócio 360º Melhores Empresas do Brasil 2023, realizado pela revista Época Negócios e pela Fundação Dom Cabral. Em sua 17ª edição, a premiação reconhece as melhores práticas de empresas em seis dimensões com desafios de gestão: inovação, visão de futuro, ESG/Socioaambiental, ESG/Governança, pessoas e desempenho financeiro . Pelo segundo ano consecutivo, a Cedro Textil conquistou o primeiro lugar na categoria pessoas, figurando entre as top 10 do país.

UMA NOITE LUZIENSE

Uma noite tipicamente luziense. Assim pode ser definida a reunião comemorativa do centenário de nascimento de Camilo Teixeira da Costa, promovida pela Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia em homenagem ao jornalista e advogado que, por muitos anos, comandou os Diários e Emissoras Associados. Agradecendo as homenagens em nome da família, falou Camilo Teixeira da Costa Filho – lembrando o raro talento que seu pai possuía de conciliar a vida de empresário atuante com o espírito libertário, despojado e apreciador da boa poesia. Nesse aspecto, exemplares do livro de Renê Guimarães (primo e poeta que admirava) foram destaques na memorabilia ali exposta com organização de Elizabete Teixeira Tófani, assim como documentos, diplomas, indumentárias (como seu inseparável boné à francesa) e fotos de seus vários encontros com lideranças políticas, empresariais, jornalistas e amigos. O evento foi realizado em casarão recentemente restaurado por Beatriz de Almeida Teixeira, na Rua Direita, e cedido por ela especialmente para a ocasião.

Comemoração natalina

O importante cardiologista Marcos Andrade promoveu uma simpática reunião de fim de ano entre seus colaboradores. Um dado importante sobre suas atividades é que, além da medicina, ele também se dedica à cultura. Por causa disso, tem promovido, em sua casa em Itabirito, sucessivos encontros de arte para amigos convidados.

Selo de Excelência

A Unimed BH realizou no dia 11 a cerimônia de apresentação dos agraciados na 7ª edição do Selo de Excelência Assistencial Hospitalar 2023. Pelo sétimo ano consecutivo dessa premiação, o Biocor Instituto, hospital referência na alta complexidade, conquistou a premiação máxima – 5 estrelas.

Por ai...

A nova diretoria do Sindivest – Sindicato das Indústrias do Vestuário de MG – toma posse na noite de terça-feira próxima, em solenidade no auditório da Fiemg. Liderada pelo empresário Rogério Vasconcellos (da grife R.Vasconcellus), a chapa reflete seu espírito aglutinador - representando segmentos variados desse importante

setor produtivo.

Aprovado com a nota máxima, Thiago Almeida concluiu tese de doutorado sobre o tema ‘Investimentos Internacionais e Desenvolvimento em Países Emergentes’, pela Faculdade de Direito da UFMG, sob orientação do professor Roberto Luiz Silva. Parte de sua pesquisa foi realizada na Suíça, na Universidade de Genebra. Banca com nomes de peso, como o professor Wagner Menezes, da USP. Para descansar, ele e o Chico Santoro curtem férias nas

praias de Juquehy (SP).

Artista de talento amplamente reconhecido, o escultor Ricardo Carvão Levy brilhou, mais uma vez, com a beleza da escultura em homenagem às vitimas da Covid, pousada na pracinha em frente ao antigo Colégio Arnaldo. Feito com tiras de aço em forma de coração, sua leveza estética parece flutuar como fitas de seda na brisa da Avenida Bernardo Monteiro.

O Museu da Moda – MUMO abriu exposição em homenagem à cantora Clara Nunes, com 50 figurinos mais adereços, jóias, fotografias e muito mais. Mostra em parceria com o instituto que leva o nome da cantora. Nascida em Caetanópolis, iniciou sua carreira em BH (enchia os auditórios nas apresentações da rádio Guarani) e foi para o Rio – onde morreu. Para quem quiser ver a expô, só pegar ingressos pelo Sympla.

A curiosa eleição da lata de cerveja mais bonita do Brasil premiou o design limpo (fundo branco e traços pretos) da Furst – que é fabricada em Formiga. Segunda colocada. O curioso é que o primeiro lugar, da carioca Complô, é o oposto: design extremamente poluído. Assim, a Associação Brasileira das Indústrias de Latas de Alumínio atendeu a todos os fregueses.

O estranho caso de um anel de quase um milhão de dólares dado com roubado no Ritz Hotel, de Paris, e depois achado em um aspirador de pó lembra fato envolvendo jóias ocorrido com uma brasileira em Nova York. Na época, uma das elegantes mais prestigiadas do mundo, a socialite (de origem mineira) hospedou-se em hotel famoso, em cujo cofre deixou um jogo de jóias milionárias - que sumiram. Ela ainda recebeu ameaças de morte, o caso foi parar no FBI e até a Nancy Reagan entrou no assunto. Faleceu, anos depois,m sem ter alguma solução. Pelo menos, publicamente anunciada.