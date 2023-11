Doença mais reclamada nos últimos tempos é a dor nas costas, que aparece em ocupado ou não. No geral, a dor é confundida com a hérnia de disco, uma lesão que ocorre, na maioria das vezes, na região da lombar. É uma condição que pode provocar dores nas costas e alterações de sensibilidade em outras partes do corpo. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), trata-se de uma doença comum, já que oito em cada 10 pessoas em todo o mundo já tiveram, têm ou podem vir a ter esse doloroso problema.



“Estamos falando de uma condição em que o material gelatinoso que se encontra no interior de um dos discos invertebrais da coluna vertebral se desloca para fora da posição normal, comprimindo os nervos adjacentes”, explica Antônio Araújo, neurocirurgião do hospital Sírio Libanês.

De acordo com o especialista, isso leva a sintomas como dor intensa, formigamento, dormência e fraqueza em diferentes partes do corpo, dependendo da localização da hérnia. Vale lembrar que a hérnia de disco, além das dores e sensibilidade, ainda pode, em alguns casos, causar dificuldade de locomoção e até mesmo incontinência urinária e fecal. Por isso, é importante sempre procurar um médico e não se automedicar.

Segundo o neurocirurgião, quando uma pessoa procura um médico com queixas de dores no pescoço ou coluna, existem algumas preocupações: este paciente tem assimetria facial ou postural, déficits de movimento ou fraqueza muscular? Qual o comportamento dessa pessoa? Ela tem características de ansiedade ou estresse? “Todos esses fatores contribuem para o surgimento de dores na coluna cervical e até mesmo de hérnia de disco”, comenta ele.

Apesar de ajudarem, exames de imagens, como raio-X, tomografia e ressonância não são decisivos para a tomada de conduta do médico. “Esses exames são importantes para verificar o tamanho e o local da lesão, ou seja, servem como complemento”, explica. O exame clínico, no entanto, é o mais importante.

Saber sobre a dor do paciente, procurar saber o que ele faz durante o dia, se levanta peso, como trabalha, entre outras coisas. Caso seja confirmado que aquela dor incômoda no pescoço e na coluna seja uma hérnia de disco, a conduta do médico vai variar caso a caso. De acordo com o dr. Araújo, a doença costuma responder bem ao tratamento conservador. “Isso significa repouso, analgésicos e antiinflamatórios, além de fisioterapia e acupuntura em alguns casos", explica.

A porcentagem de pessoas que necessitam de cirurgia nesses casos é muito pequena, a grande maioria das hérnias são resolvidas de formas menos agressivas. “Como qualquer cirurgia, esse procedimento gera riscos e por isso ela é realizada apenas em casos em que realmente exista a necessidade”, explica o especialista.

É sempre importante procurar um médico para que o diagnóstico seja feito corretamente, prezando pela saúde do paciente, causando menos riscos possíveis e, é claro, resolvendo o problema de maneira eficaz.

Alguns fatores contribuem para o surgimento das hérnias, entre eles o sobrepeso, má postura, hábitos pouco saudáveis, como cigarro e álcool e genética, ou seja, em muitos casos, é possível evitar.

“Manter uma alimentação saudável junto com a prática de exercícios físicos já é um grande passo para a prevenção, mas é importante realizar esses exercícios com um acompanhamento profissional para que seja feito de forma correta e não acarrete outras lesões”, comenta o especialista. Além disso, o neurocirurgião frisa a importância de evitar cigarro e bebida alcoólica.

“Esses hábitos são ainda mais importantes quando a pessoa tem histórico familiar, já que as chances de desenvolver uma hérnia acabam sendo maiores”, finaliza o dr. Araújo.