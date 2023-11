Pela sua importância para o turismo e estímulo à produção artesanal na cidade, os 50 anos da feira hippie mereciam comemorações mais amplas do que as realizadas até aqui. Pouca gente

sabe, mas algumas das marcas de moda que cresceram, apareceram e ganharam prestígio tiveram seu núcleo inicial ali. Artistas agora reconhecidos, artesãos revelados e até a culinária de rua alternativa tiveram sua primeira chance entre suas barracas. Até hoje, a romaria de compradores vindos de todo o país para se abastecer na feira mostra o quanto ela é importante para a cidade. Comemorar o ano do cinquentenário seria justo.



De casa nova



A grife de moda feminina Arte Sacra comemora 33 anos e brindou a data durante inauguração da "A Casa Arte Sacra", na Savassi. Fundada pela artista plástica Maria Rita Malloy, a marca continua firme pelas mãos de suas quatro filhas, as gêmeas Marcela e Carolina, Renata e Fernanda, que mantiveram a elegância da moda festa e lançaram com sucesso a linha casual. "A Casa Arte Sacra" ocupa uma bela casa tombada pelo patrimônio histórico. O projeto arquitetônico é de Alexandre Rousset. Além dos exclusivos vestidos de festa, a nova casa abriga a coleção resort "Solares", acessórios e a linha casa. O coquetel de inauguração, na semana passada, foi bastante prestigiado.



Em Sampa



Luiza Barcelos está comemorando 35 anos de fundação e celebra a data com a coleção de inverno 2024, que lançou em São Paulo, na semana de 22 a 27 de outubro. Na última segunda-feira, Luiza recebeu clientes, amigos e imprensa, em Sampa, para um almoço na Casa Higienópolis, quando apresentou o resultado da collab que fez com Maria Rudge Albuquerque. A coleção “Pura Essência” representa uma celebração da dualidade entre feminilidade e independência, encontrando a harmonia perfeita entre força e delicadeza.



NO GUINNESS



A intensa movimentação no Minas Trend revelou mil facetas da nova fase da moda mineira em todo o estado. Um dos mais interessantes foi revelado pela marca do polo de lingerie de Juruaia – responsável pela criação da maior calcinha feminina do mundo. A ação promocional ganhou manchetes mundiais, foi chancelada pelo Guinness Book e colocou o polo de moda do Sul de Minas no mapa fashion nacional. Entre as grifes de lá que estavam no Minascentro, a Lindelucy e a Íntima Passion – cuja proprietária, Tania Rezende, é também presidente da associação das confecções locais. Em março, uma feira do produto acontecerá na cidade.



Teatro



A atriz mineira Flávia Pyramo está em cartaz no CCBB-BH com o espetáculo “Eu Capitu”, texto inédito de Carla Faour, escrito a partir da obra original de Machado de Assis, com direção artística de Miwa Yanagizawa. No palco, Flávia Pyramo e a atriz Mika Makino encenam uma história que se passa no Brasil de hoje, quando Ana, adolescente presa em um ambiente de tensão

doméstica, presencia o fim de um relacionamento abusivo de sua mãe, Leninha. “Eu Capitu” faz

temporada no Teatro I do CCBB-BH, até 20 de novembro, de sexta a segunda, às 20h.

MOSTRA DE ARTE



A artista plástica Beth Martins está expondo seus quadros no Madame Geneva, no Luxemburgo, um bar francês que une arte, história, gastronomia e drinques e tem sempre show ao vivo, de qualidade. As peças poderão ser vistas até o fim de novembro.



Por ai...



O empresário Marcelo Souza e Silva, presidente do Sebrae-MG e do CDL-BH, já de volta à cidade depois de participação intensa no 4º Forum Nacional do Comércio, em Brasília, que reuniu o sistema da Confederação Nacional dos CDLs. A presença mineira no encontro foi muito expressiva, com representação de vários municípios. Na pauta, as estratégias para o varejo se fortalecer em tempos atuais de economia difícil e de e-commerce ascendente.

Hariel Revignet está expondo suas pinturas-instalações e costuras-amarrações na Mitre Galeria e pode ser visitada até 25 de novembro, de terça a sexta, das 10h às 19h.

Será no dia 14 de novembro a entrega do Prêmio Camões, na Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro), ao mineiro Silviano Santiago, um dos nomes mais importantes da moderna literatura em língua portuguesa. Nascido em Formiga, nos anos 1960 ele foi um dos integrantes da brilhante geração de intelectuais que transformaram a vida cultural (letras, cinema, artes plásticas e mais) de nossa BH. Depois, mudou-se para o Rio, onde mora até hoje.

A criação de novas microrregiões produtoras de café especial em Minas, com direito a certificado de denominação de origem, contemplou, agora, a região de Campos Altos. Por enquanto, na categoria ‘marca território’. Pelo andar da carruagem, em pouco tempo a redução geográfica dessas regiões permitirá classificar o produto até por fazendas.

A elevação da Estrada Real a Monumento Nacional, pelo governo federal, é uma grande conquista de Minas, que abriga a maioria das cidades e povoados dos quatro caminhos que integram o percurso histórico. Nesse momento, vale registrar o empenho e a visão do empresário Robson Andrade, que fomentou a ideia e criou o projeto quando era presidente da Fiemg, no início dos anos 2000.

Depois de comemorar os dois anos em cartaz da peça ‘O Homem Mais Inteligente do Mundo’ pelo país afora, o protagonista desse espetáculo paulistano, o ator mineiro Daniel Satti, veio passar o feriadão em BH. Ficou hospedado na casa dos pais, Bernardete e Joares Teixeira de Souza, quando a família comemorou o aniversário dela. Aproveitou e está dando uma

esticada maior por aqui.

Em contraponto a rappers estranhos, starlets hollywoodianas, influencers genéricas e toda a fauna exótica que ajuda as marcas internacionais no seu faturamento bilionário, a Montblanc homenageou quem realmente entendia de luxo: a soprano greco-americana Maria Callas, falecida em 1977. A caneta faz parte da coleção Muses e tem clipe em forma de pétala de rosa e pedra turquesa, lembrando o mar Egeu.