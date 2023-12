Xerostomia é o termo científico para boca cronicamente seca. Embora possa parecer pouco relevante, a boca seca é na verdade um efeito colateral muito desconfortável – e potencialmente sério – causado por alguns tratamentos contra o câncer.

Entre os pacientes com câncer, a xerostomia é causada principalmente pela radioterapia na região da cabeça e do pescoço ou pela remoção cirúrgica das glândulas salivares. Mas muitos outros fatores podem contribuir para esta condição.

Algumas das principais causas da boca seca são:

- Drogas quimioterápicas

- Agentes de imunoterapia

- Anti-histamínicos

- Medicamentos para dor

- Medicamentos para hipertensão

- Esteróides

- Estresse

- Diabetes

- Deficiências vitamínicas

- Ingestão excessiva de sal

- Doenças autoimunes, como esclerodermia e síndrome de Sjögren

Existem tratamentos disponíveis para boca seca?

Sim. Mas se as glândulas salivares foram danificadas ou removidas, só os sintomas poderão ser aliviados, mas não o problema subjacente. Existem alguns medicamentos que tratam a boca seca, mas não de forma definitiva.

Felizmente, as glândulas salivares restantes tendem a compensar as que estão danificadas ou ausentes. Por isso, a importância da avaliação da dieta e dos hábitos do paciente. O objetivo é identificar soluções simples de estilo de vida que possam ajudar os pacientes primeiro, antes da indicação de terapias mais complexas ou baseadas em medicamentos.

O sal de cozinha, por exemplo, pode secar a boca. O molho de soja também. Assim, os pacientes “saltahólicos” que usam esses produtos com frequência podem ser solicitados a considerar mudanças no estilo de vida que lhes tragam algum alívio. Os refrigerantes também podem causar boca seca. Algumas pessoas pensam que essas bebidas estimulam a produção de saliva. Na verdade, o oposto é verdadeiro. A acidez, a carbonatação, o açúcar e os extratos adicionados às colas, em particular, combinam-se para criar uma película que pode obstruir algumas das menores glândulas salivares dentro da boca. Portanto, os pacientes devem ser incentivados a beber mais água. Manter-se bem hidratado é muito importante.

Medicações utilizadas para o alívio da xerostomia

- Sialagogos, que são medicamentos que aumentam a produção de saliva

- Agentes com flúor prescritos para se manter a higiene bucal ideal

- Antimicrobianos para prevenir cáries dentárias e infecções orais, e

- Substitutos da saliva para aliviar a secura.

Outras abordagens não tradicionais para o tratamento da xerostomia incluem:

- Acupuntura

- Estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS)

- Gomas de mascar sem açúcar e pastilhas contendo xilitol também podem também ajudar a aliviar a xerostomia.

Como funciona a saliva artificial?

Os substitutos de saliva são agentes tópicos que vêm na forma de gel ou líquido. Eles podem ser borrifados ou espremidos na boca. Cada um contém vários ingredientes destinados a lubrificar a cavidade oral. Existem cerca de 30 variedades diferentes disponíveis.

É importante observar que, embora esses produtos possam proporcionar algum alívio temporário, eles não resolverão o problema subjacente. Eles ainda são uma boa opção para pacientes que talvez não queiram beber muita água. Eles são fáceis de usar e transportar. n