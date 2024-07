Belo Horizonte acorda neste sábado com duas convenções partidárias simultâneas que devem definir o rumo das eleições municipais. No União Brasil, o prefeito Fuad Noman (PSD), que busca a reeleição, vai oficializar a parceria com o vereador Álvaro Damião (UB). No MDB, Gabriel Azevedo, conhecido por suas falas irônicas e provocadoras, promete um discurso impactante, mirando seus adversários políticos. Embora as movimentações políticas tenham começado na semana passada, é hoje que os moradores da capital mineira começarão a ter uma visão clara dos bastidores dos últimos meses.





Marcadas para as 9h, as convenções vão expor as articulações que, até então, estavam sendo feitas a portas fechadas. O partido Novo, que lançaria Luísa Barreto, faria a convenção neste sábado também, mas decidiu adiardepois que o ex-prefeito Alexandre Kalil sinalizou que vai se filiar ao Republicanos. O fato muda as negociações encabeçadas pelo governador Romeu Zema e pelo vice, Mateus Simões, que chegou a conversar inclusive com Fuad Noman. Mas quem parece ter conquistado o apoio do grupo do governador é Mauro Tramonte (Republicanos), que, além de liderar as pesquisas eleitorais, ganhou Kalil como padrinho.



A expectativa era de que Luisa anunciasse que seria vice na chapa com Tramonte. Por isso, o evento foi adiado para o próximo sábado (3). O fato de Kalil agora fechar com o grupo pode afastar Zema de Tramonte. Até então, para o partido, era interessante que Luisa compusesse com o republicano devido à chance de vitória. Além disso, com a popularidade de Zema caindo na capital, ter a cadeira de vice na prefeitura seria uma vantagem estratégica.



Já no União Brasil, Álvaro Damião foi pressionado a aceitar a vice de Fuad Noman, embora não esconda que preferia concorrer à Câmara dos Deputados em 2026. Ele acredita que a posição de vice não lhe daria a visibilidade e o reconhecimento necessários para angariar votos. De fato, o cargo não é muito popular, e o vice frequentemente acaba nas sombras dos corredores da prefeitura. Mesmo com a promessa de que Damião competirá nas eleições rumo a Brasília, ele acredita que, como vereador, teria mais visibilidade.



Assim como Luisa Barreto, Damião foi pressionado pelo seu partido e agora é voto vencido. A articulação para que fosse vice já era antiga e mirava o tempo de televisão do União Brasil. Para Fuad, ter o jornalista ao seu lado resolve dois problemas: a falta de reconhecimento pela população e a conexão com a parte mais humilde de Belo Horizonte.

Enquanto o prefeito tem um ar mais sisudo, Damião consegue se conectar com as comunidades mais populares com seu estilo comunicativo e discursos contra a criminalidade. Hoje, os dois vão posar para fotografias e aparecerão pela primeira vez juntos no desfecho de acordos selados ao longo dos últimos meses.



Na convenção do MDB, Gabriel Azevedo promete um show. Ao lado do vice Paulo Brant, ele fará o discurso que dará o tom oficial de sua campanha. Nos bastidores, a fala do presidente da Câmara é vista com muita expectativa por dois motivos. Primeiro, pelo tom que Azevedo costuma adotar em relação aos adversários políticos, com piadas, ironias e exposições nas entrelinhas.



Segundo, porque o evento ocorre no mesmo dia em que Fuad Noman anunciará seu vice. A relação entre Fuad e Gabriel não é das melhores, e o discurso de Azevedo deve atacar essa aliança. Curiosamente, apesar de Fuad ter conquistado Damião, o apresentador de TV é amigo próximo de Gabriel. Rivais apenas na Câmara, os dois são confidentes.



NOTAS



Surpresa



Enquanto o PSD foi pego de surpresa pela decisão da mudança de Kalil para os Republicanos, o presidente da nova legenda do ex-prefeito em Minas, Euclydes Pettersen, também não estava ciente do acordo. O deputado descobriu que Kalil vai para o partido pelas manchetes dos sites. Outro que ficou boquiaberto foi Cássio Soares, presidente do PSD em Minas. A reunião com Kalil na sexta-feira havia sido bem avaliada por ele, mas, da noite para o dia, o ex-prefeito mudou de ideia. Também foi relatado que Gilberto Kassab, presidente da sigla nacional, está furioso com a situação.

Fuad aposta na juventude



Embora tenha 77 anos, a juventude é a aposta de Fuad Noman para puxar votos na Câmara. Helton Júnior, presidente da classe no PSD, estará compondo a mesa que vai anunciar a junção com o União Brasil. O jovem de 24 anos foi o destaque da convenção do partido no sábado passado. Já do lado de Álvaro Damião, o União Brasil terá que se reorganizar. O grande puxador de votos era exatamente o novo vice de Fuad.

Gabriel costura



Gabriel Azevedo está ampliando seu apoio além do MDB. O vereador também apoia os pré-candidatos do Republicanos e vem ajudando nas campanhas dos novistas veteranos Marcela Tropia, Fernanda Altoé e Bráulio Lara. Para os que achavam que Gabriel poderia desistir da corrida eleitoral, o vereador se mantém convicto e já articula para atrair o PSDB para sua campanha. Nesta semana, ele jantou com Paulo Abi-Ackel, presidente da legenda em Minas, e saiu otimista da casa do deputado.

Olho na Câmara



Enquanto os olhos estão voltados para as cabeças de chapa na disputa pela prefeitura, as convenções também servirão para lançar os pré-candidatos à Câmara Municipal. Pelo lado do Novo, os veteranos Marcela Tropia, Fernanda Altoé e Bráulio Lara se destacam como nomes competitivos. O partido ainda conta com nova aposta: João Fernandes, que, apesar de ser do Novo, é considerado o “novo Nikolas”. Bolsonarista e colecionador de seguidores, Fernandes é visto como um potencial puxador de votos para a legenda.



Trabalho em conjunto

O novo senador por Minas Gerais, Castellar Neto (PP), já avaliou seus colegas de bancada. Em conversa nos bastidores do programa "EM Minas" na TV Alterosa, que será exibido neste sábado, às 19h, o braço direito do secretário Marcelo Aro (PP) elogiou Cleitinho (Republicanos), afirmando que ele tem o coração no lugar certo e apresenta boas propostas no Senado. Rodrigo Pacheco (PSD), por sua vez, foi descrito como um grande amigo da advocacia e, segundo Castellar Neto, um excelente presidente do Congresso Nacional.



Não gostou

Quem não gostou muito da aliança de Fuad Noman e Álvaro Damião foi Fred Costa, presidente do PRD. O deputado, aliado antigo do prefeito, tem diversas secretarias sob o comando de suas indicações. Fuad, inclusive, chegou a ir na convenção do partido na semana passada, o que o fez se atrasar quase três horas para a própria convenção. O desgosto de Fred já é de conhecimento da campanha do prefeito, que avalia que a situação pode ser contornada.



30 anos do Real

Os 30 anos do Plano Real foram celebrados na edição de quarta-feira (24/7) do Ciclo de Debates Econômicos promovido pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), em Belo Horizonte. Durante o evento, os economistas Gustavo Franco e Edmar Bacha lançaram o livro “30 Anos do real - Crônicas no calor do momento”, escrito por eles e pelo também economista Pedro Malan. O governador Romeu Zema participou virtualmente, destacando as melhorias alcançadas pelo Plano Real e compartilhando suas memórias da época.