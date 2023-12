Apesar dos desafios enfrentados durante o processo de cassação, a expectativa em torno da possível candidatura do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Gabriel Azevedo (sem partido), à prefeitura da capital ganha corpo.

Aliados avaliam que as investigações conduzidas pelo legislativo não parecem ter minado sua posição política. Pelo contrário, eles acreditam que reforçou a imagem do vereador diante da população.



A escolha de um novo partido torna-se crucial nesse contexto, e há indicações de que o Republicanos pode ser a nova casa política de Gabriel Azevedo. Isso porque Mauro Tramonte, até então considerado pré-candidato pela sigla, demonstrou falta de interesse na disputa eleitoral.

O destino político do presidente da Câmara parece depender agora da decisão do presidente nacional do partido, o deputado federal Marcos Pereira (SP).



Apesar do flerte com a legenda, Gabriel ainda não bateu o martelo de sua nova casa. Existe uma possibilidade também de o vereador escolher o MDB para ser seu novo partido. Porém, enquanto Mauro Tramonte parece não querer disputar a prefeitura, existe uma urgência para um nome moderado ao pleito.

Já que a esquerda está fragmentada com tantas candidaturas – Duda Salabert (PDT), Rogerio Correia (PT) e Bella Gonçalves (PSOL) – e a direita tem apenas um candidato, o deputado estadual Bruno Engler (PL).

Coincidência ou não, o presidente do Republicanos esteve em Belo Horizonte e jantou com o presidente da Câmara. Ele recebeu o título do “Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal 2023”, por indicação do próprio Gabriel Azevedo e deixou claro, durante o evento, que respeita o debate estadual, mas que a decisão para prefeitura de BH será da direção nacional da legenda.

“A diversidade de nomes é muito boa, a gente oferece alternativas para a população. Esse debate ainda está inicial, eu não posso antecipar para não tirar autoridade da direção estadual, mas a decisão, queira ou não queira, nas cidades com mais 200 mil habitantes, é da Executiva Nacional”, afirmou.

Cercado por Marcos Pereira, pelo presidente estadual do partido, deputado Euclydes Pettersen, e pelo presidente municipal, deputado Gilberto Abramo, Gabriel Azevedo destacou que as conversas com o partido têm fluído bem.

“Nós estamos alinhados em uma ideia: Belo Horizonte não pode parar. É preciso que a gente ofereça para o nosso cidadão alternativas de desenvolvimento para que os próximos aniversários da cidade sejam mais felizes”, afirmou.

DIREITA

Cleitinho pode ir embora

Enquanto o clima esquenta na disputa pela Prefeitura de BH, no Congresso Nacional, o Republicanos pode perder um membro: o senador Cleitinho. Até o momento não existe confirmação, porém, o partido de Romeu Zema (Novo) vem “cortejando” o senador, que já expressou vontade de ser governador de Minas. Acontece que, se aceitar o convite do Novo, Cleitinho também que deixar o sonho de se candidatar de lado, já que o partido vai apoiar, até o momento, o vice-governador Matheus Simões na campanha para 2026.

Moraes acompanha Zanin

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, alinhando-se ao entendimento de seu colega, Cristiano Zanin, também manifestou sua posição ao rejeitar uma ação que aborda o aumento de 300% no salário do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Ambos os ministros, Zanin e Moraes, não se aprofundaram no cerne da ação, abstendo-se de opinar sobre a legalidade do aumento salarial. Em vez disso, levantaram questionamentos sobre a legitimidade da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado (Conacate). Na visão deles, a Conacate não seria a entidade adequada para acionar o Supremo Tribunal Federal a fim de resolver essa questão específica.

Carnaval de BH

O carnaval está chegando e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ainda enfrenta desafios para conseguir patrocínio para o evento. Para contornar essa situação, a PBH lançou recentemente o terceiro chamamento público, introduzindo mudanças que incluem a participação de entidades, associações e federações. Além disso, houve ajustes nos montantes das cotas destinadas aos patrocinadores.

ESQUERDA

Indicações aprovadas

A Comissão Especial criada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para analisar indicações para as presidências de três autarquias estaduais aprovou, em reunião na manhã de ontem, pareceres favoráveis às mesmas. As arguições públicas dos presidentes da Fundação João Pinheiro (FJP), Helger Marra Lopes; da Loteria Mineira, Ronan Edgard dos Santos Moreira; e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (Ipsemg), André Luiz Moreira dos Anjos; já haviam sido realizadas na véspera.

Salários em dia

Embora prefeitos de todo o país reclamem da falta de recursos para os municípios, a esmagadora maioria tem conseguido pagar os salários do funcionalismo em dia. Pelo menos é o que mostra a pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), divulgada esta semana. Segundo o levantamento, dos 4.456 prefeitos ouvidos, 4.278 responderam que os salários dos servidores estão sendo pagos em dia. Isso significa 96% do total.

Sem atraso em Minas

Em Minas, que tem o maior número de municípios do país (853), a situação é ainda melhor. Segundo a pesquisa da CNM, dos 770 prefeitos ouvidos, nada menos que 756 (98,2%) responderam que o pagamento dos servidores está sendo feito na data certa, sem atrasos.