O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), está em viagem à China para atrair investimentos para o estado, mas sempre sobra espaço para fazer política e tentar fortalecer alianças. Ao incluir os parlamentares Enes Cândido (Republicanos-MG) e federal Hercílio Coelho Diniz (MDB) em sua comitiva, ambos com influência em Governador Valadares, Zema faz esforço estratégico para mostrar que quer priorizar a região com investimentos. Esse é um movimento novo do governador, que desde o primeiro mandato prefere deixar o lado “político” de articulações e alianças nas mãos de seus secretários de governo.



O Leste do estado, segundo os dois políticos da região, tem sido negligenciado pelos investidores devido à falta de infraestrutura – situação que, eles acreditam, pode mudar a partir do leilão da BR-381, pelo governo federal. A estrada recuperada acende a possibilidade de atração de novas empresas para a região.



Daí a importância dessa viagem à China. Eles avaliam que as perspectivas para a instalação de novas empresas, incluindo chinesas, em todo o Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Vales do Jequitinhonha e Mucuri se mostram promissoras. Nos bastidores, alguns parlamentares enfatizam a importância de resultados concretos dessa viagem, especialmente dada a situação financeira do estado. Para o governador é essencial retornar com investimentos substanciais para solidificar novas alianças políticas.

Correios ou Betim?

A ex-prefeita de Betim Maria do Carmo Lara (PT) está sendo cotada para entrar na corrida eleitoral para enfrentar o candidato apoiado por Vittorio Medioli (sem partido). No entanto, sua candidatura dependerá da garantia de sua vaga em Brasília. Atualmente, ela ocupa o cargo de diretora-executiva dos Correios. A petista, que atualmente recebe um salário total de R$ 54.418,27, entre vencimentos e benefícios, declarou-se de baixa renda e solicitou à Justiça que fosse isenta dos honorários periciais, caso fosse condenada em uma ação de improbidade administrativa que está em tramitação desde 2011. Maria do Carmo foi prefeita de Betim de 1993 a 1996 e posteriormente de 2009 a 2012.

'Preciso de pulseira?'



A mineira Nely Aquino foi impedida de entrar no plenário da Câmara dos Deputados por não estar usando o broche de deputada federal. Ao ter a entrada barrada pelo segurança legislativo, a parlamentar se apresentou e perguntou ao policial: "Sou deputada, preciso da pulseira?". Ela teve a entrada liberada, porém, quem não apreciou o deboche foi o segurança, que respondeu: "Gentileza gera gentileza".

Sem irregularidades

A Diretoria do Legislativo da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) emitiu parecer esclarecendo que não foram identificadas irregularidades na troca de membros da CPI da Lagoa da Pampulha, em julho. A vereadora Iza Lourenca (PSOL), integrante da comissão que analisa o pedido de cassação do presidente da Casa, Gabriel Azevedo (sem partido), havia levantado questionamentos sobre possíveis irregularidades nas substituições dos vereadores Sérgio Fernando Pinho Tavares (PL) e Irlan Melo (Patriota) na comissão. Os vereadores renunciaram aos postos na comissão após a rejeição do primeiro relatório da CPI, sendo substituídos pelos suplentes não diretos Henrique Braga (PSDB) e Cleiton Xavier (PMN). No pedido de cassação apresentado pela deputada federal Nely Aquino (Podemos), ela alega uma suposta "atuação irregular" por parte de Gabriel Azevedo na CPI, argumentando que a nomeação dos novos vereadores deveria ter sido competência do presidente da comissão, Juliano Lopes (Agir), e não da presidência da Casa.

Incentivo aprovado

A Reforma Tributária aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) tem uma emenda que beneficia o comércio de autopeças entre Minas Gerais e Pernambuco. A proposta, acatada pelo relator Eduardo Braga (MDB-MA), foi apresentada pelos senadores Carlos Viana (Podemos-MG), Fabiano Contarato (PT-ES) e Efraim Filho (União-PB). A emenda tem validade até 31 de dezembro de 2032 e busca incentivar a produção de veículos equipados com motor elétrico e que tenham capacidade de tracionar o veículo somente com energia elétrica. Também permite que os benefícios sejam estendidos a projetos relacionados à produção de veículos movidos a biodiesel. O incentivo é particularmente relevante para Minas Gerais e Pernambuco que comercializam cerca de R$ 6 bilhões em autopeças.

Ação contra intervenção

A intervenção do governo estadual na gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) foi levada ontem à Justiça por entidades científicas brasileiras. Em ação protocolada na 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, a Associação Nacional dos Pós-graduandos (ANPG), a Academia Brasileira de Ciência (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) pedem a anulação de decreto assinado pelo governador Romeu Zema (Novo) que altera as regras para a escolha do comando no órgão que gerencia o incentivo financeiro às pesquisas do estado. (Bernardo Estillac)

'Ato ilegal'

As entidades científicas apontam que o decreto do governo estadual estabelece uma imposição unilateral na entidade e sem o devido processo de consulta à Fapemig. A ANPG ainda considera o decreto flagrantemente inconstitucional e ilegítimo. Em nota, o presidente da ANPG, Vinícius Soares, disse que a medida tem como objetivo interromper o avanço das negociações entre o campo científico e a fundação. “Esta iniciativa do governador Romeu Zema representa mais um capítulo nos ataques à Ciência e Tecnologia que têm ocorrido nos últimos anos (…) Este ato executivo, além de ser ilegal, representa uma violação direta à autonomia conferida à Fapemig, já que a administração da Fundação passará a ser controlada por interesses políticos, desvirtuando completamente sua razão de existir”, afirma Soares. (BE)