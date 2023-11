O governador Romeu Zema (Novo) jura que a relação com sua base na Assembleia Legislativa é a melhor dos mundos. Em encontro recente com empresários, antes de viajar para a China, Zema disse que houve uma mudança expressiva no relacionamento com os deputados estaduais, Afirmou ainda que atualmente a mesa diretora do parlamento não é mais empecilho, como aconteceu na Legislatura passada quando, segundo ele, ao ver que o “governo estava dando certo, fez de tudo para reverter esse avanço”. “Porque o interesse na política é sempre eleição e não o estado e o país”, criticou Zema. O governador disse ainda que aprendeu muito na primeira gestão e hoje o relacionamento é bem melhor.

Quem sabe então o governador não leva toda essa dita expertise para seu relacionamento com a bancada federal, insatisfeita com o tratamento dispensado a eles. As reclamações vão desde o não recebimento de parlamentares, falta de convite para inauguração de obras e entrega de bens e a mais recente insatisfação: a decisão do governador de instituir o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro (Pode), como interlocutor único com a bancada. “Jamais me submeteria a isso. Espero que não seja verdade, caso contrário, Zema estará isolado e eu não desejo isso”, afirmou o deputado federal Domingos Sávio (PL), aliado de primeira hora do governador na Câmara dos Deputados. (Alessandra Mello)

“Se eu fosse prefeita"



A deputada federal Duda Salabert (PDT) foi às redes sociais na manhã de ontem protestar contra a decisão da Prefeitura de BH de não oferecer ônibus gratuito durante o domingo de Enem. A gestão da capital até atendeu ao pedido de aumentar o número de viagens, mas afirma que não há previsão orçamentária para uma tarifa zero. Duda disse nas redes que “se fosse prefeita de BH”, haveria transporte gratuito no dia do exame do ensino médio. Cotada para disputar a PBH no ano que vem, a deputada apagou a publicação momentos depois. (Bruno Nogueira)

Administração Pública debate RRF



Estão previstas para a próxima segunda e terça-feira duas reuniões extraordinárias na Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para discutir o projeto de lei que trata da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), proposto pelo governador Romeu Zema (Novo). A maioria na composição da comissão é da base de apoio de Zema. No entanto, o bloco de oposição deve atuar fortemente na obstrução. "A convocação desta Reunião Extraordinária da Comissão de Administração Pública foi um desrespeito. A liderança do governo se comprometeu em não chamar reunião extraordinária para votar o Regime de Recuperação Fiscal e chamou duas", declarou a deputada Beatriz Cerqueira, do bloco da oposição Democracia e Luta, ao EM. (Vinicius Prates)

Processo contra Gabriel



A comissão processante da Câmara de BH, que apura as denúncias de abuso de poder e quebra de decoro parlamentar contra o vereador Gabriel Azevedo (sem partido), presidente da Casa, ouve mais três testemunhas no início da próxima semana. Na segunda-feira, serão ouvidos o assessor do gabinete da presidência, Guilherme de Souza Barcelos, e os vereadores Henrique Braga (PSDB) e Irlan Melo (Patri) – parlamentares do grupo aliado de Gabriel. O testemunho de Guilherme diz respeito aos supostos atos cometidos contra o vereador e corregedor da Casa, Marcos Crispim (Pode), que acusa Azevedo de fraudar o arquivamento de um pedido de cassação contra ele. Já os vereadores Henrique Braga e Irlan Melo deverão depor sobre a atuação de Gabriel na CPI da Lagoa da Pampulha. (VN)

Espeto de pau



Das 110 unidades do Corpo de Bombeiros (Cobom) em Minas Gerais, 35 estão irregulares segundo as normas de prevenção contra incêndio determinadas pela própria instituição. A Polícia Militar também enfrenta o mesmo problema. Dos 396 imóveis pertencentes à PM, apenas 92 têm projeto contra incêndio e pânico. Os postos de combustíveis da corporação também não cumprem as regras de segurança exigidas pela legislação. Dos 60 postos operados pela PM, apenas 21 estão regularizados e os outros 39 ainda não têm licença de Agência Nacional de Petróleo (ANP) para funcionar. Esses números foram revelados pela própria corporação durante audiência na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas e deixou a bancada da bala revoltada. “Não vamos permitir que o governador Romeu Zema trate os policiais com esse descaso”, declarou o presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. (AM)

Voto feminino



A instituição do direito ao voto feminino no Brasil completou 93 anos ontem. A data foi comemorada por muitas mulheres lideranças políticas, mas acompanhada da cobrança de maior igualdade de gênero nos legislativos e executivos Brasil afora, entre elas a primeira-dama, Janja Lula. “Sabemos que, apesar dos avanços, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para alcançarmos a plena equidade de gênero nos espaços de decisão e poder em nosso país”. (AM)



Combate ao crime



O Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco) quer que os órgãos de fiscalização participem das ações conjuntas de combate ao crime organizado. “A Receita Federal é a instituição mais aparelhada, treinada e capacitada para identificar os fluxos financeiros do crime organizado, tendo sido a instituição que mais apreendeu cocaína nos últimos 5 anos, totalizando cerca de 200 toneladas. É sabido que a droga é um dos principais produtos que sustenta financeiramente as organizações criminosas. Portanto, não é possível uma ação integrada do estado brasileiro com vistas a sufocar essas organizações sem a participação da Receita Federal”, diz trecho da nota. (Bernardo Estillac).





