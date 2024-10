Não é apenas a concessionária de energia Enel que deve ser cobrada pelo caos na Grande São Paulo após a tempestade que deixou milhares de pessoas sem luz. As empresas de telefonia e internet também contribuíram para a crise, deixando seus clientes sem comunicação no momento que mais precisavam – muitos nem sequer conseguiram acionar os serviços de socorro porque os celulares estavam mudos e o sinal 4G não dava sinais de vida. Até ontem, três dias após o vendaval, muitas regiões permaneciam isoladas do mundo, sem conexão. A coluna procurou as principais companhias do ramo, que se recusaram a dar explicações para o transtorno que ajudaram a criar. A Conexis Brasil Digital, sindicato que reúne as empresas do setor, divulgou uma nota vaga, escrita às pressas, que não diz absolutamente nada: “Equipes estão atuando para restabelecer o serviço no menor tempo possível.” Episódios como esses escancaram a brutal ineficiência brasileira.

Gás natural vai ficar 1,41% mais barato em novembro, diz Petrobras



CNI lança estudo com propostas para Minas Gerais

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lança hoje o estudo “Panorama da Infraestrutura – Região Sudeste”, que reúne propostas para a melhoria da infraestrutura em cada um dos quatro estados da região. O trabalho propõe 14 prioridades para Minas Gerais. Entre elas, estão a adequação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, a celeridade na renovação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), a expansão das redes de gasoduto do estado e o fomento a investimentos no sistema de transmissão de Minas.

Galípolo diz que inflação ainda preocupa



O futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participou ontem de seu primeiro evento público após passar por sabatina no Senado. No Itaú BBA Macro Vision, Galípolo manteve um discurso afinado com o de seu antecessor, Roberto Campos Neto, ressaltando que a batalha para conter a inflação ainda não foi vencida. “As expectativas de inflação permanecem desancoradas em patamar desconfortável”, disse. “O BC vai continuar fazendo o necessário para cumprir a meta da inflação.”

Empresa de energia ForGreen capta R$ 120 milhões

O Brasil está se tornando uma potência global em energias renováveis. Há alguns dias, a empresa mineira ForGreen, especializada no segmento de usinas solares fotovoltaicas, captou R$ 120 milhões por meio de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI). De acordo com a companhia, o valor será investido principalmente em novas usinas em Minas Gerais. Até 2026, a ForGreen projeta ampliar seu potencial de geração de energia solar em 316%, saltando dos atuais 100 MW para 250 MW.

Apagão em SP: de quem é a responsabilidade pelo fornecimento da energia?

Rapidinhas

O Fórum Esfera Internacional, evento que reuniu boa parte do PIB brasileiro em Roma, na Itália, foi marcado pelo otimismo. No encontro, o chairman da carteira digital PicPay, José Antonio Batista, disse que o desemprego está em seu menor nível e que os números econômicos estão superando as expectativas dos analistas.

Um levantamento da empresa de pesquisa de mercado YouGov reforçou uma percepção crescente: os europeus estão incomodados com o excesso de turistas. Na Catalunha, na Espanha, 48% dos residentes avaliam de forma negativa o viajante do exterior. Os moradores só não explicam como manter a prosperidade financeira sem o turismo.

O tráfego de passageiros da companhia aérea Latam aumentou 14% em setembro versus o mesmo mês de 2023. Apesar disso, a taxa de ocupação das aeronaves teve leve queda, fechando o mês em 84,2%, uma redução de 0,1 ponto percentual em relação a setembro de 2023. No total, a companhia transportou 6,7 milhões de passageiros.

Enel tem 3 dias para resolver problemas de maior volume em SP, diz Silveira

A montadora alemã Mercedes Benz e a empresa brasileira Raízen Power assinaram um acordo para a geração de energia solar.Segundo a Mercedes, a parceria permitirá à companhia utilizar 100% de energia renovável, reduzindo custos com o consumo de energia elétrica nas fábricas de São Bernardo do Campo (SP) e de Juiz de Fora (MG).

0,23%

foi quanto cresceu, em agosto, o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central, considerado a prévia do PIB. O indicador veio acima das projeções do mercado, que esperava um cenário de estabilidade



“Aprendi com o passar dos anos que as coisas que realmente valem a pena na vida ou custam caro ou são de graça”

Washington Olivetto, publicitário (1951 – 2024)