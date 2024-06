O Ibovespa, principal índice da B3, a bolsa de valores de São Paulo, voltou a rondar a casa dos 122 mil pontos ao fechar o pregão de ontem em alta – foi o quinto avanço consecutivo. Uma análise superficial pode sugerir que o mercado acionário brasileiro ensaia, enfim, uma recuperação após o longo inverno vivido em 2024. Contudo, essa é uma análise precipitada. A desconfiança dos investidores segue nas alturas, alimentada principalmente pelo temor da retomada da inflação e do rombo crescente nas contas públicas. O ambiente externo também está longe de trazer alívio diante das incertezas sobre o fim do ciclo de juros elevados nos Estados Unidos, o que causa repercussões no desempenho das ações brasileiras. Na Faria Lima, em São Paulo, coração da indústria financeira do país, poucos apostam na capacidade de o Ibovespa recuperar o terreno perdido em 2024. Não custa lembrar: a performance da bolsa do Brasil neste ano permanece na lanterna entre as principais bolsas do mundo.

Brasil está entre os países com maior saída de milionários

Se o número de milionários que deixam um país for sinal do desânimo com os rumos da economia, então o Brasil não vai bem. De acordo com pesquisa feita pela consultoria especializada Henley&Partners, 800 brasileiros com patrimônio de ao menos US$ 1 milhão decidiram morar fora em 2024. Somos a sexta nação com o maior número de migrantes por esse critério, atrás de China, Reino Unido, Índia, Coreia do Sul e Rússia. A pesquisa diz que os brasileiros buscam principalmente lugares mais seguros.

Magazine Luiza fechou um promissor acordo com o AliExpress, marketplace do grupo chinês Alibaba Renato Weil/EM/D.A Press. Brasil – 8/1/10

Magazine Luiza e AliExpress fecham acordo inédito

Um velho ditado traduz à perfeição um movimento feito pelo Magazine Luiza: se você não pode derrotar o inimigo, junte-se a ele. A empresa fechou um promissor acordo com o AliExpress, marketplace do grupo chinês Alibaba. Com a parceria, as duas empresas vão vender itens uma da outra em suas plataformas. Em entrevista coletiva concedida diretamente da China, Frederico Trajano, CEO do Magalu, informou que, por ora, a parceira envolve apenas produtos da categoria de bens duráveis.

Scania prevê novos ônibus elétricos em 2025

A eletrificação de veículos pesados como caminhões e ônibus é um caminho sem volta. No Brasil, a sueca Scania destinará R$ 60 milhões para produzir, em sua fábrica de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, o chassi de ônibus elétricos urbanos. Segundo a empresa, os recursos serão destinados principalmente para a adaptação da linha de produção atual. A expectativa é de que os modelos comecem a circular pelas ruas das principais cidades brasileiras a partir do segundo semestre de 2025.

Henrique Meirelles, Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press



“Lula é um político que teve a maioria dos votos nas urnas e não se sente confortável em não poder demitir o presidente do Banco Central””

RAPIDINHAS

O Mubadala Capital, fundo soberano de Abu Dhabi, comprou uma equipe na competição de vela SailGP. O novo time representará o Brasil – será a primeira vez que um país sul-americano participará da disputa. Criada em 2019 por Larry Ellison, cofundador da Oracle, a SailGP é uma das mais importantes competições de vela do mundo.

O grupo sueco Volvo vai trazer a Polestar, a sua marca de carros elétricos de luxo, para o mercado brasileiro em 2025. A empresa não informou quais modelos deverão chegar ao país, mas a expectativa é de que sejam o sedã Polestar 2, o SUV Polestar 3 e o crossover Polestar 4. Atualmente, a Polestar está presente em 27 países.

A Qatar Airways foi eleita, mais uma vez, a melhor companhia aérea do mundo em ranking elaborado pela consultoria britânica Skytrax. No pódio, aparecem também a Singapore Airlines e a Emirates – portanto, apenas empresas asiáticas ocupam as melhores posições. Entre as brasileiras, Latam e Azul estão, respectivamente, na 43ª e 53ª colocações.

A rede de academias Smart Fit, a maior da América Latina, mantém negociações avançadas para comprar a Velociy, rede especializada em spinning e treinamento funcional. De acordo o site “Brazil Journal”, o negócio está avaliado em R$ 180 milhões. Atualmente, a Smart Fit tem valor de mercado de R$ 13 bilhões.



3,98%

será a inflação oficial do Brasil em 2024, segundo projeção do novo Boletim Focus do Banco Central. Com isso, a projeção se aproxima do teto da meta, que é de 4,5%.