Ganha cada vez mais força o nome de Aloizio Mercadante para assumir a presidência da Petrobras. Conforme revelado pelo jornal “Valor Econômico”, o convite ao atual chefe do BNDES para assumir a petrolífera já foi feito pelo presidente Lula (até o fechamento de MERCADO S/A, Jean Paul Prates permanecia à frente da Petrobras).

A possível mudança na gestão da empresa comprovaria as visões opostas que Lula e Prates têm a respeito dos rumos que a companhia deveria tomar. Lula quer dobrar a aposta em combustíveis fósseis, é contra a distribuição farta de dividendos e defende uma nova agenda de investimentos para a Petrobras, incluindo refinarias. Prates, ao contrário, diz que a empresa deveria focar em fontes de energia renováveis, acha que os dividendos são um meio correto de premiar acionistas e não se posicionou a favor de novos aportes em refinarias. Se Mercadante assumir, provavelmente a Petrobras seguirá os caminhos que Lula desejar.

Xiaomi lança carro elétrico por US$ 30 mil

Uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, a chinesa Xiaomi quer agora ser protagonista da indústria automotiva. A empresa diz que seu lançamento nesse ramo, o carro elétrico Speed Ultra – chamado apenas de SU7 –, recebeu cerca de 100 mil encomendas. A fila de espera é de quatro meses e a companhia já planeja aumentar o ritmo de produção. Há uma razão principal para a alta procura: o preço. Na China, o SU7 custa US$ 30 mil, valor baixo até mesmo para os padrões chineses.



Turismo responderá por 11% do PIB mundial

O turismo tem se tornado um força econômica irrefreável. Uma nova projeção realizada pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês) indica que o setor responderá por 11% da economia global em 10 anos e por 12% da força de trabalho mundial. Com sua diversidade – grandes cidades, vasta área litorânea, florestas intocadas e regiões de montanha –, o Brasil ficará com uma fatia relevante desse bolo. Daí a importância de as autoridades venderem o país como um destino imperdível.

presidente da Petrobras, Jean Paul Prates Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Prates faz piada sobre possível saída da Petrobras

Em seu perfil na rede social X (antigo Twitter), o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, irozinou os debates sobre a sua eventual saída da companhia. Prates publicou a imagem de uma conversa por WhatsApp. Nela, alguém pergunta se “Jean Paul vai sair da Petrobras.” A resposta é uma brincadeira: “Acho que após as 20h02. Vai pra casa jantar… E amanhã às 7h09 ele estará de volta na empresa, pois sempre tem a agenda cheia.” Resta saber se o presidente Lula achou graça da piada.





R$ 4 bilhões

é quanto a japonesa Mitsubishi Motors vai investir, até 2032, em sua fábrica de veículos em Catalão (GO). A maior parte dos recursos será destinada para o desenvolvimento de novas tecnologias e motores híbridos flex

“A hora de comprar é quando há sangue nas ruas”



Ray Dalio, bilionário americano e um dos investidores de melhor desempenho da história, explicando por que continua investindo na China apesar da crise no país



RAPIDINHAS

O comércio eletrônico não cresce mais como nos tempos de pandemia. Um levantamento feito pela consultoria NielsenIQ mostrou que o faturamento do setor cresceu só 0,7% em 2023 em relação a 2022, alcançando a marca de R$ 254 bilhões. O estudo também revelou que o número de compradores caiu 0,5%, para 108,4 milhões de brasileiros.





Embora as vendas de carros elétricos da Ford tenham crescido 86% no primeiro trimestre de 2023 diante de igual período do ano passado, a montadora americana não está plenamente satisfeita com o segmento. Tanto é assim que a adiou o lançamento de seu novo elétrico de 2025 para 2027. O motivo: dúvidas sobre o potencial do setor.

Montadora chinesa BYD Lillian Suwanrumpha/AFP

A montadora chinesa BYD quer desbravar um segmento que não para de crescer no mundo: o de picapes elétricas. A empresa planeja lançar seu primeiro modelo em 2024 – a ideia é encarar principalmente as já clássicas Toyota Hilux e Ford Ranger. Num primeiro momento, suas picapes elétricas estarão disponíveis apenas no mercado asiático.