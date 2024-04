Executivos de grandes companhias do agronegócio estão preocupados com os impactos da Reforma Tributária no setor. Em reunião com o Grupo de Trabalho do Salomão Advogados, criado para debater a Reforma Tributária e liderado pelo sócio e professor da Uerj Marcus Lívio, representantes do setor disseram que é preciso atenção ao tratamento tributário que será conferido às proteínas.

Eles defendem que o item esteja incluído na cesta básica, tendo em vista o regime de redução das alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) a zero. Caso contrário, poderá haver aumento no custo para o consumidor final.

Há também uma preocupação com os termos da futura lei complementar que tratará do ressarcimento dos créditos acumulados pelos contribuintes. Até o momento, não há um prazo estipulado e nem a garantia de transferência do saldo para terceiros. A sugestão é que o prazo seja de, no máximo, 60 dias.

Fiagros avançam no embalo do agronegócio

O ótimo desempenho do agronegócio em 2023 impulsionou os Fiagros, como são chamados os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. No ano passado, conforme dados divulgados ontem pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o patrimônio líquido desses ativos atingiu R$ 21,3 bilhões – trata-se de um avanço notável de 103% em relação a 2022. Considerando dados de até dezembro de 2023, havia 97 Fiagros ativos no Brasil, um acréscimo de 21% na comparação anual.

Vivara amplia investimentos na linha “Life”

Joalherias Vivara Vivara/Divulgação

A rede de joalherias Vivara aumenta a aposta na linha “Life”, voltada para peças mais acessíveis. Em março, abriu oito unidades no país – são agora 131 estabelecimentos com essa bandeira, além de 261 lojas Vivara tradicionais. Em 2024, sua projeção é inaugurar 80 lojas das marcas Vivara e Life. A rede passou por turbulência recente. Poucos dias depois de anunciar a volta do fundador Nelson Kaufman ao cargo de presidente, decidiu cancelar a decisão. O novo chefe da operação é Otavio Lyra.

Porto de Santos quebra recordes no início do ano

Porto de Santos Edison Baracal/A Tribuna - 27/01/2008

O mês de fevereiro foi de quebra de recordes para o Porto de Santos, o maior da América Latina. No período, passaram por ali 14,3 milhões de toneladas de cargas, um acréscimo de 30% em comparação com o mesmo mês de 2024. De acordo com a Autoridade Portuária de Santos (APS), trata-se do melhor desempenho da história. Mais uma vez, o agronegócio foi o principal responsável pelo desempenho, com destaque para os embarques de açúcar.

Depois de 6 meses de queda, a atividade industrial na China voltou a crescer em março. O Índice de Gerentes de Compra (PMI, na sigla em inglês) subiu para 50,8, de acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas do país. Em fevereiro, o indicador estava em 49,1. O avanço é um alento até mesmo para a economia brasileira.

A Copersucar, maior exportadora brasileira de açúcar, assinou uma joint venture com a Comerc, holding que controla uma série de empresas no setor energético, para a venda de energia elétrica no Mercado Livre de Energia (MLE). A segunda fase do MLE – sistema que permite que se escolha o fornecedor de energia – entrou em vigor em janeiro.

As secas no Centro-Sul não foram suficientes para fazer a Tereos rever seus planos para o mercado brasileiro. Em 2024, o grupo francês espera processar 21 milhões de toneladas de cana no país. Trata-se do mesmo número alcançado em 2023, o que representaria uma grande vitória dadas as dificuldades impostas pelos extremos climáticos.

Depois de três anos sem operar, a rota São Paulo-Pequim será restabelecida pela companhia aérea Air China. Com conexão em Madri, na Espanha, o voo terá duas saídas semanais (às quartas e sábados) a partir de 28 de abril. Atualmente, é preciso fazer pelo menos duas conexões para ir do Brasil à China.