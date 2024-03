Os investidores que possuem ações da Petrobras descobriram ontem como é desafiador ser acionista de empresas estatais. Bastou uma declaração de Jean Paul Prates, presidente da petrolífera, para a cotação dos papéis da companhia desabar na bolsa de valores. Prates disse em entrevista à agência Bloomberg que a Petrobras deverá ser mais cautelosa na distribuição de dividendos, uma vez que busca se tornar no futuro próximo uma potência em energia renovável – ou seja, precisará destinar recursos para esse segmento. Não é de hoje que declarações políticas causam furor no mercado acionário. É assim com Lula e foi assim com Bolsonaro, para citar apenas as duas últimas gestões federais. Isso explica por que alguns gestores de recursos passam longe de empresas estatais, evitando a todo custo investir nessas empresas. Episódios assim também mostram por que a temática da privatização é tão importante para a indústria financeira.

Setor de eventos corporativos não se recupera da pandemia

Poucos setores foram tão atingidos pela pandemia quanto o de eventos corporativos. Com os encontros presenciais vetados, os seminários foram substituídos por reuniões virtuais – não é difícil imaginar, portanto, o tamanho das perdas sofridas pelos organizadores dessas convenções. Mesmo hoje em dia, a plena recuperação está distante. Em janeiro, o faturamento do setor foi 16% menor do que o observado em 2019, antes da pandemia. A expectativa é de que os níveis pré-COVID só sejam atingidos em 2025.

Leilão em São Paulo poderá reativar transporte ferroviário de passageiros

Será realizado hoje, em São Paulo, o leilão do Trem Intercidades organizado pelo governo de São Paulo. A depender do resultado do certame, poderá significar o impulso que as viagens ferroviárias de passageiros precisam no Brasil. Abandonadas desde o final do século passado, as ferrovias representam, em todo o mundo, uma modalidade de transporte rápida e eficaz – é assim na Europa, Estados Unidos e Ásia. O trem deverá conectar as cidades de São Paulo e Campinas ao custo de R$ 13,5 bilhões.

BYD parte para o ataque com elétricos mais baratos do que os rivais

A montadora chinesa BYD lançou o hatch elétrico Dolphin Mini, que poderá significar uma mudança de paradigma no setor. Com o modelo, a empresa inaugurou a era de elétricos acessíveis no Brasil. O preço sugerido do carro é de R$ 116 mil e, a julgar pela pré-venda, o Dolphin deverá emplacar por aqui. Desde o último domingo, quando as encomendas foram abertas, 6.170 unidades já foram negociadas. Os chineses estão atacando mercados mundo afora com preços bem mais baixos do que os rivais.

Rapidinhas

Em 2023, 3,6 milhões de pessoas foram impactadas por iniciativas da Fundação Telefônica Vivo, que desembolsou R$ 57 milhões em projetos realizados ao longo do ano. Um deles é um curso de Ciência de Dados para jovens do Ensino Médio. Em 2024, a iniciativa será levada para Minas Gerais, São Paulo e Goiás.

O jogo parece ter definitivamente virado para a economia americana. Se antes temia-se o risco iminente de recessão, agora o cenário é bem diferente. Para se ter ideia, a agência de classificação de risco S&P revisou a expectativa de crescimento do PIB americano em 2024 de 1,5% para 2,4%. Isso é ótimo para a economia global e, claro, para a brasileira.

O extraordinário desempenho do agronegócio brasileiro em 2023 não foi suficiente para impulsionar as vendas de máquinas agrícolas. De acordo com dados apurados pela Anfavea, a associação dos fabricantes, os negócios recuaram 13% ante 2022. Haverá alguma recuperação neste ano, com previsão de avanço de 5% das vendas.



A empresa israelense de minerais e fertilizantes especiais ICL comprou a brasileira Nitro 1000 por US$ 30 milhões. Com a investida, a companhia pretende expandir o portfólio de produtos biológicos no Brasil e aumentar a capacidade de manufatura mineral no país. Foi a terceira aquisição da ICL no mercado brasileiro.

R$ 107,5 bilhões

foi o lucro somado, em 2023, dos cinco maiores bancos brasileiros – Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander Brasil. O número representou um leve avanço de 1,9% sobre 2022





“A estabilidade monetária está no DNA político brasileiro. O político que não entender ou ignorar isso será derrotado”

Tony Volpon, economista, ex-diretor do Banco Central e fundador do Instituto Makros