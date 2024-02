Luiz Marinho afirmou que a medida será uma alternativa ao saque-aniversário do FGTS, criado no governo Bolsonaro

Com a atividade econômica em ritmo lento, o governo federal busca formas de impulsionar o crédito. Foi nesse contexto que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou a criação do FGTS Digital, que, entre outros serviços, permitirá ao trabalhador tomar empréstimo consignado diretamente com os bancos, sem a participação do empregador, e oferecendo como garantia a sua folha de pagamento.

Marinho afirmou que a medida será uma alternativa ao saque-aniversário do FGTS, criado no governo Bolsonaro, e que dá ao beneficiário o direito de retirar uma parcela do fundo quando ele completar mais um ano de vida. A iniciativa, prevista para entrar em vigor nos próximos dias, causará impacto significativo na economia?

Para especialistas, os efeitos serão modestos – é preciso, obviamente, muito mais para fazer a roda econômica girar. Registre-se que os analistas do mercado financeiro projetam crescimento de apenas 1,7% do PIB em 2024.

Microsoft reforça investimentos em inteligência artificial

Principal investidora da OpenAI, a empresa de inteligência artificial que criou o ChatGPT, a Microsoft aumentou a aposta nesse segmento. A empresa fundada por Bill Gates fechou parceria com a francesa Mistral, que surgiu há apenas 10 meses. Na verdade, o acordo consiste em aportes financeiros, mas a cifra não foi revelada. A Mistral tem entre os sócios três pesquisadores com passagens por empresas como Meta e Google e promete desenvolver uma nova geração de IA ainda mais avançada do que os modelos atuais.

Preço das passagens aéreas subiu ou caiu em 2023?

Dois dados divulgados nos últimos dias geraram confusão sobre os preços das passagens aéreas no Brasil. Segundo o IBGE, os valores dos bilhetes aumentaram 43% em 2023 versus 2022. Para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), contudo, eles recuaram 4%. Quem está com a razão? É fácil entender a diferença: o IBGE considera o valor que consta nos sites das companhias áreas. Por sua vez, a Anac usa como critério a cifra efetivamente paga pelo passageiro, incluindo eventuais descontos.

Libbs Farmacêutica inaugura centro logístico em Varginha

A brasileira Libbs Farmacêutica inaugurou, em Varginha (MG), um novo centro logístico ao custo de R$ 29 milhões. Segundo a empresa, a iniciativa tornará possível dobrar a sua capacidade de produção até 2030. Isso porque o espaço está pronto para estocar 42 milhões de unidades de medicamentos, contra 14 milhões na antiga configuração. Por que Varginha foi escolhida para sediar o projeto? O novo centro fica próximo de rodovias como a Fernão Dias, que dá acesso aos principais centros consumidores.

Rapidinhas

O Walmart, maior rede de supermercados do mundo, comprou, por US$ 2,3 bilhões, a fabricante americana de televisores Vizio. Há um motivo forte para o Walmart entrar nesse ramo. A Vizio possui um sistema que captura informações sobre o que os telespectadores consomem de publicidade em suas TVs. De posse desses dados, é possível fazer propagandas mais assertivas.

Com a concorrência feroz do e-commerce, a americana Macy’s, maior rede de lojas de departamentos do mundo, decidiu fechar 150 pontos de venda até 2026. Sobrarão cerca de 500 unidades, mas algumas delas terão seu tamanho reduzido. A empresa enfrenta o período mais difícil em 166 anos de história.

A montadora chinesa BYD, que produz carros elétricos considerados acessíveis, atacará agora o mercado de luxo. A empresa lançou, na China, o Yangwang U9, que custará US$ 230 mil. A ideia da BYD é enfrentar os modelos esportivos da italiana Ferrari. No segundo semestre, o novo modelo deverá chegar à Europa.

A operadora de telefonia TIM diz ter estabelecido um novo recorde de velocidade para a transferência de dados das Américas. Segundo a empresa, a marca de 11,6 gigabits por segundo (Gbps) foi alcançada em seu laboratório no Rio de Janeiro. A nova tecnologia, chamada de 5G Advanced, permite velocidades dez vezes maiores do que o 5G atual.





“A questão ambiental é o nosso cartão de visitas”

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, no lançamento do programa Eco Invest Brasil, que busca atrair capital estrangeiro para investimentos relacionados à agenda ecológica

33%

dos cargos de alta liderança em bancos e fintechs do Brasil são ocupados por mulheres, segundo estudo da empresa Fesa Group, especializada em recursos humanos. O índice baixo mostra que as barreiras de gênero persistem na indústria financeira