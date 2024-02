Após dois anos em queda, a dívida bruta do setor público voltou a subir em 2023 – primeiro ano, registre-se, do governo Lula. De acordo com o Banco Central, ela equivale agora a 74,3% do PIB, totalizando R$ 8,1 trilhões. Para efeito de comparação, o percentual estava em 71,7% no final de 2022, o que significou na ocasião R$ 7,2 trilhões. Sob qualquer ângulo que se olhe, trata-se de um dado alarmante. A dívida pública brasileira está entre as maiores do mundo quando se observam os indicadores de economias emergentes. Para se ter ideia, no México o índice é 49% e na Turquia, 32%. Não custa lembrar que o quadro fiscal brasileiro tem piorado. Recentemente, o governo revelou que o déficit primário de 2023 totalizou R$ 231 bilhões, o segundo pior resultado de todos os tempos. Em situações como essas, uma saída indicada por economistas é cortar gastos. Mas isso, contudo, não parece fazer parte do receituário petista.

EcoRodovias lança campanha contra assédio nas estradas

A EcoRodovias lança amanhã a campanha “Assédio, pare” em todas as 11 concessões rodoviárias do grupo, como a EcoRioMinas, Eco135, Eco050, Ecovias do Cerrado e Ecovias do Araguaia. O objetivo é coibir casos de assédio e agressão principalmente contra operadores de praças de pedágio. Além das peças publicitárias, o grupo contratou uma consultoria para criar protocolos de proteção e reação nessas situações, e vai publicar cartilhas, podcasts, uma websérie e posts em suas redes sociais.

Uber tem primeiro lucro depois de abrir o capital

Desde que a Uber abriu o capital, em 2019, analistas disseram que a empresa de mobilidade demoraria anos para ser lucrativa. Para surpresa de muitos, a Uber fechou 2023 no azul – e não foi por pouco. Seu lucro no ano passado totalizou US$ 1,4 bilhão, bem acima das projeções do mercado. O ótimo resultado se deve a uma nova estratégia de negócios, que consistiu em cortar custos e abandonar negócios deficitários, como a divisão de carros autônomos. Não à toa, a cotação das ações dobrou em um ano.

Balança comercial quebra novo recorde

Depois do recorde alcançado em 2023, a balança comercial brasileira iniciou 2024 quebrando novas marcas. Em janeiro, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o superávit somou US$ 6,5 bilhões – trata-se do melhor resultado da série histórica iniciada em 1989. No mês, os destaques foram as exportações de soja, que subiram notáveis 191%, e açúcares, com expansão de 89%. O principal comprador do Brasil, mais uma vez, foi a China.

R$ 90 milhões

é quanto a Petrobras investirá em pesquisas para o desenvolvimento de hidrogênio sustentável. Essa é uma tendência global: grandes petrolíferas miram cada vez mais projetos de baixo carbono

Rapidinhas

As vendas de máquinas agrícolas caíram 16% em 2023 em relação a 2022. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), 56,7 mil unidades, como tratores e colheitadeiras, foram vendidas no ano passado. A queda se deve à instabilidade climática, que provocou atrasos nas safras e atrapalhou o planejamento dos produtores.

A Latam começará a operar em 1º de junho a rota Brasília-Santiago. A expectativa da empresa é transportar, em seus três voos semanais, 20 mil passageiros por ano com a nova operação entre Brasil e Chile. Trata-se da segunda rota internacional no Distrito Federal – a outra, Brasília-Lima, foi inaugurada no ano passado.

A Justiça de Goiás aceitou nesta semana o pedido de recuperação judicial da Elisa Agro, uma das maiores empresas da chamada “agricultura irrigada” do país. De acordo com o processo, a empresa acumula dívidas de R$ 680 milhões. Enquanto a RJ se desenrola, a empresa avalia ofertas para vender o seu controle.

A montadora chinesa BYD se prepara para lançar no Brasil o primeiro carro elétrico abaixo de R$ 100 mil. Trata-se do Dolphin Mini, que deverá custar R$ 99,8 mil. O modelo comporta apenas quatro passageiros mas, segundo a empresa, entrega tecnologias não encontradas em veículos vendidos nessa faixa de preço.

“O primeiro ano do governo começou com uma certa cacofonia econômica, mas terminou com o presidente do Banco Central convidado pelo presidente Lula para um churrasco com os ministros. Essa foi a harmonização construída ao longo do ano”

André Esteves

Sócio-fundador do banco BTG Pactual