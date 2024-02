Loja da Arezzo: empresa já atua há uma década no mercado norte-americano e deve expandir negócios fora do país

Mais do que dar origem a uma gigante do varejo de moda avaliada em R$ 12 bilhões, a fusão da Arezzo & Co e Grupo Soma deverá abrir novas portas para marcas brasileiras no mercado internacional. Atualmente, os negócios no exterior respondem por cerca de 10% do faturamento de ambas as companhias, mas, juntas, elas terão poder de fogo para ampliar a presença em território estrangeiro. A Arezzo possui operações internacionais bem-sucedidas há uma década. A investida começou com o lançamento das marcas Alexandre Birman e Schutz no mercado americano. Por sua vez, o Grupo Soma, dono de grifes como Animale, Farm e Hering, tem ampliado nos últimos anos a atuação no mercado europeu por meio da divisão Farm Global. Nos Estados Unidos, o Soma mantém negócios desde 2019. Com a fusão, as duas companhias deverão formar o maior grupo de moda da América Latina e um dos maiores do mundo, com 34 marcas sob o seu comando.

Transações com NFTs despencam

e colocam tecnologia em xeque

Lembra dos NFTs, os tais tokens não fungíveis que pareciam ser a nova vanguarda tecnológica? Pois bem, esses ativos digitais caminham para ser apenas uma moda passageira. De acordo com dados da plataforma Dapp Radar, as transações envolvendo NTFs caíram 90% nos últimos dois anos. Depois da febre vivida em 2022, a bolha agora estourou, deixando muitos investidores no prejuízo. Já há quem diga que os NFTs, que estão baseados na tecnologia blockchain – a mesma do bitcoin – morreram.

Investimento direto cai 17% em 2023

Os investimentos diretos no país decepcionaram em 2023. Segundo dados divulgados pelo Banco Central, o Brasil recebeu US$ 62 bilhões no ano passado, o que significou uma queda expressiva de 17% em relação a 2022. “Em 2020, o resultado foi muito baixo, mas se recuperou em 2021 e se estabilizou em 2022”, disse Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do BC. “O ano de 2023, em comparação com essa base mais elevada, se reduziu, mas é apenas um detalhe de fluxo.”

Boeing 737 Max apresenta falhas mais uma vez

O Boeing 737 Max, aquele mesmo que, em um intervalo de apenas quatro meses, matou 189 pessoas no mar da Indonésia (em outubro de 2018) e 157 na Etiópia (em março de 2019) após apresentar falhas no sistema de segurança, voltou a enfrentar turbulências. A fabricante americana encontrou novo problema na fuselagem do avião, o que, segundo a empresa, poderá atrasar algumas entregas. Registre-se que poucas vezes na história da aviação um modelo teve tantas dificuldades para operar.

“Não existe socorro com dinheiro do Tesouro. O que está eventualmente na mesa é viabilizar uma reestruturação do setor, mas que não envolva despesa primária”



Fernando Haddad

Ministro da Fazenda, negando que as empresas aéreas receberão recursos do Tesouro Nacional para combater a crise

R$ 500 milhões

É o valor do financiamento aprovado pelo BNDES para projetos de eletrificação de veículos da Volkswagen no Brasil. Ressalte-se que, há 4 dias, a Volks anunciou R$ 16 bilhões em investimentos no país



RAPIDINHAS

Os pedidos de recuperação judicial estão em alta no Brasil. No ano passado, 1,4 mil empresas recorreram à modalidade, segundo levantamento feito pela Serasa Experian. O dado preocupa: trata-se de um avanço de 69% em comparação com 2022 e do quarto maior número de RJs desde 2005, quando a Serasa iniciou a série histórica.

• • •

Nunca o Brasil produziu tanto etanol de milho. Na safra 2022-2023, dos 31 bilhões de litros do biocombustível fabricados no país, 14% – ou 4,4 bilhões de litros – tiveram o grão como matéria-prima. Menos de 10 anos atrás, a proporção era de 0,1%. Para o próximo ciclo, a expectativa é de uma expansão ainda maior, para 6 bilhões de litros.

• • •

A Embraer assinou uma parceria com a empresa saudita Saudia Technic para manutenção de aeronaves e treinamento de equipes. Com o novo acordo, a fabricante brasileira pretende melhorar seus serviços no Oriente Médio, região que nos últimos anos tem gerado bons negócios para a companhia.

• • •

A Meta, dona do Instagram, ampliou as restrições em contas de adolescentes. A ideia é ocultar resultados de buscas relacionadas a temas como suicídio e direcionar os jovens que procuram informações a esse respeito para serviços de apoio. Nos Estados Unidos, o Instagram é alvo de rumoroso processo judicial por “prejudicar a saúde mental dos jovens.”