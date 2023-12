Que balanço é possível fazer da economia brasileira no primeiro ano do governo Lula? Os que esperaram por uma tragédia – que o Brasil se tornaria uma Venezuela em questão de meses – erraram feio, mas os petistas que apostavam no crescimento sem freios também estiveram longe de acertar.

Do lado positivo, a gestão de Fernando Haddad à frente da Fazenda certamente deve ser destacada. Haddad foi a voz ponderada dentro do governo, aquela que defendeu com mais veemência a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas.

A aprovação da reforma tributária, uma demanda de décadas, é um acerto que, em boa medida, deve ser atribuído à atual gestão.

Do lado negativo, e stá a lamentável disposição do governo petista para gastar e o olhar muitas vezes voltado para o retrovisor. A agenda retrógrada está expressa no desejo do governo de rever medidas eficazes, como a reforma trabalhista e o marco do saneamento. No saldo final, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno.

Prévia da inflação sobe acima das expectativas

Poderia ser melhor, mas não foi tão ruim assim. Em dezembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação oficial do país, subiu 0,40%, acima da expectativa do mercado financeiro. A maior variação do mês veio do segmento de “transportes”, com avanço de 0,77% dos preços. Contudo, o IPCA-15 fechou 2023 com alta de 4,72% – portanto, dentro do limite tolerado para a inflação definido pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,75%.

Brasil abre 130 mil vagas com carteira assinada em novembro

Os dados do emprego relativos a novembro decepcionaram economistas e o mercado financeiro. No mês, o mercado de trabalho registrou a abertura líquida de 130.097 vagas com carteira assinada, ante a expectativa de ao menos 150 mil. As informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) também mostram que, de janeiro a novembro de 2023, o Brasil acumula 1,9 milhão vagas de emprego, com destaque para a região Sudeste do país, responsável pela abertura de 946 mil postos de trabalho.

“Os preços das passagens áreas cresceram 65% nos últimos quatro meses. E elas já estavam caras. O que nos preocupa na inflação é este item”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda





Light apresenta nova proposta para credores

A Light apresentou uma nova proposta de recuperação judicial aos credores. Entre outras ações, a companhia defende que 40% dos créditos sejam convertidos em ações da própria Light, enquanto os 60% restantes seriam pagos em 8 anos. A proposta anterior, feita em julho, oferecia a possibilidade de os credores converterem 100% de seus créditos em ações. O universo de credores da Light consiste em 40 mil investidores pessoa física, 250 fundos de investimentos e dez instituições financeiras.





Rapidinhas

Apesar da retomada do turismo, a capacidade hoteleira do Brasil segue estagnada. Segundo levantamento feito pela consultoria JLL, o Brasil tinha 555 mil quartos disponíveis em junho de 2023 – trata-se do mesmo patamar desde 2018. Temos menos quartos por habitante do que outros países latinos como Argentina, Chile e Colômbia e Peru.

Viajar a lazer pelo país é um dos principais desejos dos brasileiros. Pelo menos é isso o que mostra uma pesquisa feita pela consultoria Brain Inteligência Estratégica sobre as pretensões dos consumidores em 2024. Para 55% dos entrevistados, a prioridade será fazer uma viagem de férias no próximo ano para algum destino nacional.

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, destinará R$ 570 milhões para a construção de três unidades de produção de ração no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De acordo com a empresa, as três fábricas deverão acrescentar, juntas, 1 milhão de toneladas por ano de ração produzida.

Os shoppings brasileiros faturaram R$ 70 bilhões no Natal de 2023, conforme cálculo feito pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). O saldo é positivo, com crescimento de 5,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A melhora dos indicadores econômicos, especialmente dos níveis de emprego, explica o resultado.



R$ 224,2 bilhões

foi quanto as empresas listadas na B3 distribuíram em dividendos aos seus acionistas em 2023. Segundo a plataforma Meu Dividendo, o número representa uma queda de 30% versus 2022