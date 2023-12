Duas grandes operações marcaram o setor de saúde nos últimos dias do ano. O empresário José Seripieri Junior, fundador da Qualicorp, fechou a compra da operadora de planos de saúde Amil, que pertencia ao UnitedHealth Group (UHG). Junior pagará R$ 2 bilhões ao UHG e assumirá passivos de R$ 9 bilhões. Não será fácil reerguer a Amil: a empresa apurou um prejuízo operacional de R$ 2,6 bilhões nos nove primeiros meses de 2023, o que significou uma piora de 8% sobre o mesmo período de 2022. O segundo negócio envolve o grupo mineiro Mater Dei, que anunciou há alguns dias o seu primeiro hospital em São Paulo, uma unidade de alta complexidade com 250 leitos. O projeto custará R$ 600 milhões e é fruto de parceria com a Atlântica, braço de hospitais da Bradesco Seguros. Dona da maior seguradora de saúde do país, a Bradesco possui, além do grupo hospitalar Atlântica, a rede de clínicas médicas Novamed e a plataforma de saúde Orizon.



IMC vende operação na Colômbia

Dona no Brasil do Frango Assado, Pizza Hut e KFC, a IMC desistiu de sua operação na Colômbia. A empresa vendeu, por US$ 15 milhões, o negócio de catering em oito aeroportos do país, além de doze lojas em Medellín especializadas em arepas colombianas. Os recursos serão utilizados para quitar dívidas e acelerar o plano de expansão no Brasil. Um dos projetos é a abertura de lojas de estrada da rede Frango Assado. Nos últimos dois anos, nenhuma unidade do Frango Assado foi inaugurada no país.

Nordeste lidera captação de turistas estrangeiros



Os turistas estrangeiros desembarcarão em peso no Brasil em janeiro. De acordo com levantamento realizado pela Embratur, ao menos seis capitais do país terão aumento expressivo do número de visitantes do exterior nesse período. Natal (foto), no Rio Grande do Norte, deverá ser a cidade com o maior avanço, de esperados 55%, à frente de outra capital nordestina, Salvador, com acréscimo de 25%. A pesquisa mostrou que os principais emissores de visitantes serão Argentina, Estados Unidos e Portugal.

Suzano amplia previsão de investimentos em 2024



Uma das maiores produtoras de celulose e papel do mundo, a brasileira Suzano aumentou sua previsão de investimentos no ano que vem. A cifra foi ampliada de R$ 14,6 bilhões para R$ 16,5 bilhões – a maior parte da diferença será desembolsada para a compra de 70 mil hectares de terras em Mato Grosso do Sul. A Suzano já possui terras e florestas no estado, uma fábrica de celulose em Três Lagoas e está investindo R$ 22,2 bilhões na construção de uma nova unidade em Ribas do Rio Pardo.

Rapidinhas

As vendas de automóveis e comerciais leves novos cresceram 11,7% no acumulado de 12 meses encerrados em novembro de 2023, enquanto as transações de usados aumentaram 6,5%. Esses e outros dados estão na nova edição do Radar Autos, relatório do Data OLX Autos, braço de inteligência da plataforma de comércio eletrônico OLX.



O grupo de ensino Ânima criou uma plataforma de educação continuada, a One Learning. Trata-se de um streaming de cursos livres, que oferecerá, por meio de assinaturas, 250 cursos em onze áreas do conhecimento. Serão temas como empreendedorismo, gastronomia e inovação, entre outros. Os períodos de assinatura variam de um a 12 meses.

A startup Buser, especializada na intermediação de viagens rodoviárias, prevê aumento de 30% dos negócios nas próximas semanas. Até o fim de janeiro, a empresa deverá ajudar a transportar 700 mil passageiros. Só em dezembro, serão 500 mil pessoas, um salto de 28% na comparação com as férias de julho.

A Mills se tornou a primeira empresa do setor de aluguel de máquinas e equipamentos no Brasil a se comprometer com o SBTi, iniciativa que incentiva a redução de emissões de gases do efeito estufa. Em outubro, a companhia conquistou o selo ouro no programa brasileiro do GHG Protocol, por apresentar o inventário completo de suas emissões.

US$ 100 bilhões

é quanto vale, segundo investidores, a OpenAI, criadora do sistema de Inteligência Artificial ChatGPT. Trata-se de uma das startups mais valiosas do mundo

“Perdi a conta de quantas vezes estava entregando carros pessoalmente até a meia-noite da véspera do Ano Novo”

Elon Musk, dono da Tesla, sobre a pressão de encerrar o ano com bons resultados de vendas