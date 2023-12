O Brasil chega ao final de 2023 com duas agências de classificação de risco elevando a sua nota de crédito. Em julho passado, a Fitch foi a primeira a aumentar o rating do país, que subiu de “BB-” para “BB” – nesse caso, a classificação brasileira estava imobilizada há 12 anos. Ontem, foi a vez da Standard & Poors (S&P) fazer o mesmo, também conferindo a nota “BB”. Na prática, o que significam essas avaliações? A escala de ratings indica sobretudo a chance de calote: quanto maior for a avaliação, menor é a possibilidade. Portanto, as notas balizam a reputação de um país e servem de parâmetro para fundos internacionais definirem o destino de seus investimentos. A S&P apontou a reforma tributária e a possível volta da inflação para a meta como fatores preponderantes para a melhor avaliação do Brasil. Agora, estamos a duas elevações de nota para atingir o grau de investimento perdido em 2015.

Pagamento de proventos despenca em 2023

Em 2023, a distribuição de proventos pagos pelas empresas brasileiras caiu de forma significativa. Segundo levantamento feito pela plataforma Meu Dividendo, a cifra totalizou R$ 224,2 bilhões, o que representa um tombo de 30% em relação aos dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) desembolsados em 2022. Mais uma vez, Petrobras e Vale foram as maiores pagadoras, distribuindo, respectivamente, R$ 62,8 bilhões e R$ 28,9 bilhões. Juntas, elas responderam por 41% dos proventos pagos no ano.

Comércio projeta melhor Natal em 4 anos

Depois do resultado decepcionante da Black Friday, o comércio aposta todas as fichas nas vendas de Natal. As perspectivas, de fato, são positivas. De acordo com projeção feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a data deverá movimentar R$ 68,9 bilhões no varejo. Se o número for confirmado, significará um acréscimo de 5,6% em relação a 2022 e também o maior avanço em 4 anos. O ritmo de negócios nos últimos dias indica que a marca será alcançada

Aumento do percentual de biodiesel no diesel beneficia agronegócio

A decisão do governo de antecipar o cronograma de aumento da mistura do biodiesel ao diesel fóssil foi comemorada pelo agronegócio brasileiro. Com a mudança, o teor de adição passará dos atuais 12% para 14% a partir de março de 2024. Em 2025, a mistura deverá chegar a 15%. Com isso, a demanda por matéria-primas como óleo de soja deverá aumentar consideravelmente, beneficiando toda a cadeia do produto. Especialistas afirmam que o uso ampliado do biodiesel acelera a descarbonização da economia.

“Houve um progresso desinflacionário relevante, em linha com o antecipado pelo Comitê, mas ainda há um caminho longo a percorrer para a ancoragem das expectativas e o retorno da inflação à meta, o que exige serenidade e moderação na condução da política monetária”



Trecho de ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Ou seja: tudo indica que o BC não vai acelerar o corte dos juros

R$ 47,4 bilhões

é quanto a Sabesp, a estatal de saneamento de São Paulo, pretende investir entre 2024 e 2028, conforme plano aprovado por seu conselho de administração.

A empresa, ressalte-se, está em vias de ser privatizada

Rapidinhas