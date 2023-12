O mercado de capitais brasileiro atingiu uma marca histórica. Pela primeira vez, o segmento superou a poupança em termos de volume de recursos destinados para o financiamento imobiliário. Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), instrumentos de financiamento privado como certificados de recebíveis imobiliários (CRI), fundos imobiliários (FII), letras de crédito imobiliário (LCI) e letras imobiliárias garantidas (LIG) originaram R$ 787 bilhões no primeiro semestre do ano. Por sua vez, a poupança contribuiu com R$ 738 bilhões. Segundo especialistas, a tendência é irreversível, com participação cada vez maior do m ercado de capitais no chamado funding imobiliário. A poupança vem perdendo protagonismo no país. Até o início de novembro, os saques das cadernetas superaram os depósitos em cerca de R$ 100 bilhões, segundo balanço feito pelo Banco Central.

“A gente pode sonhar em ter uma

balança comercial de US$ 1 trilhão em 2030”



Brasil estabelece meta

para combustível

sustentável de aviação

O combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês), candidato a substituir o poluente querosene, deverá gerar boas oportunidades de negócios. O Brasil definiu como meta ter 10% de SAF em seus voos até 2037. Na União Europeia, o objetivo é atingir 70% em 2050. Segundo a organização de sustentabilidade Roundtable On Sustainable Biomaterials, o SAF emite 80% menos

CO2 do que o querosene de aviação. Ele pode ser produzido pela biomassa da cana e etanol,

além de outros resíduos agrícolas.



Google adia projeto de

Inteligência Artificial

Um dos mais aguardados lançamentos do Google nos últimos anos, o Gemini, seu sistema de Inteligência Artificial “generativa” que pretende competir com o ChatGPT, ficará para depois. A previsão da empresa era colocar a tecnologia no mercado em 2023, mas a dificuldade do robô para compreender idiomas que não sejam o inglês levaram o presidente do Google, o indiano Sundar Pichar, a adiar o projeto. Agora, a previsão é que o Gemini seja apresentado oficialmente apenas em 2024.



PIB do agro deverá chegar

a R$ 2,6 trilhões em 2023

PIB do agronegócio deverá alcançar R$ 2,6 trilhões em 2023

Projeções recentes mostram que o PIB do agronegócio deverá alcançar R$ 2,6 trilhões em 2023. Sob qualquer ângulo que se olhe, trata-se de desempenho extraordinário. Se o número for confirmado, deverá equivaler a 24,4% de toda a riqueza produzida no país. Embora distante do recorde de 2021, quando a participação do agro no PIB foi de 26,7%, a cifra revela a força irrefreável do setor. Segundo especialistas, há boa possibilidade de, em 2024, a performance do campo ser ainda melhor.







Até os caixas eletrônicos estão em busca de soluções capazes de proteger o meio ambiente. A TecBan, dona da rede Banco24Horas, desenvolveu uma bobina para a impressão de comprovantes. Resultado: em dois anos, a nova tecnologia diminuiu o consumo de papel em 13%, o que levou à economia de 37 toneladas de matéria-prima.

Uma modalidade de crédito avança no Brasil: o home equity, o empréstimo com garantia de imóvel. Em 2023, o segmento deverá movimentar R$ 6 bilhões, o maior valor da história. Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), os negócios gerados pelo home equity aceleraram 250% em 4 anos.

O streaming de áudio Spotify surpreendeu o mercado ao anunciar que pretende cortar 17% de sua força de trabalho, o equivalente a 1,5 mil funcionários. Para sustentar seu crescimento acelerado, a empresa duplicou o time de colaboradores nos últimos 3 anos, mas agora quer fazer ajustes para melhorar a rentabilidade.

A Azul Viagens, operadora de turismo da companhia aérea, inaugurou seis lojas no país – duas em Minais Gerias, duas em São Paulo, uma em Goiás e outra em Pernambuco. Com isso, a empresa encerrará 2023 com 88 unidades em operação, sendo 87 no Brasil e uma nos Estados Unidos. Em 2024, o número deverá superar a marca dos 100.