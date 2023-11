A edição 2023 da Black Friday foi uma tremenda decepção. Nos dois dias que eram para ser os mais fortes do evento – a quinta e a sexta-feira da semana passada –, o comércio eletrônico registrou R$ 3,4 bilhões em vendas, um recuo de 15,1% em relação a 2022, segundo levantamento feito pela empresa de inteligência de dados Confi.Neotrust. Há duas explicações para o tombo. A primeira delas é o dinheiro curto do consumidor, ainda atolado em dívidas, conforme mostram os índices de inadimplência. A segunda diz respeito aos descontos enganosos ou abaixo do esperado. No Brasil, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, a Black Friday tem perdido sua vocação original, que era oferecer promoções de verdade. Por aqui, muitas lojas aumentam os preços antecipadamente para depois dar descontos sobre o que estava mais caro. Como os números fracos de vendas mostraram, os consumidores não se deixam levar por trapaças.

Mercado automotivo ensaia recuperação

As vendas de carros nos primeiros quinze dias de novembro tiveram boa recuperação. Segundo levantamento feito pela agência Automotive Business, os emplacamentos no período chegaram a 97 mil unidades, o que significa um aumento de 8% em relação ao mesmo período de outubro. Agora, a expectativa é fechar o mês com 215 mil unidades vendidas. Se o número for confirmado, significará o segundo melhor mês do ano, atrás de julho, período favorecido pelo plano de descontos criado pelo governo.

Emissões de carbono caem no Brasil

Nem tudo está perdido quando o assunto é a proteção ambiental do planeta. Segundo dados presentes na 11ª edição do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), as emissões brasileiras de carbono caíram 8% em 2022 em relação a 2021. Para especialistas, a queda foi resultado da redução do desmatamento e das chuvas abundantes, que diminuíram a necessidade de acionar usinas termelétricas movidas a gás. Ainda assim, os níveis de emissões permanecem elevados no país.

Argentinos recusam adoção da SAF no futebol

Enquanto no Brasil a Sociedade Anônima de Futebol (SAF) tem se mostrado uma saída importante para clubes com dívidas elevadas, a Argentina vai na direção oposta. Em assembleia realizada pela Asociación del Fútbol Argentino (AFA), os times votaram contra a implementação do modelo de gestão que prevê a venda dos clubes para entes privados. A recusa foi unânime: 45 votos a 0 contra a adoção da SAF. O argumento dos times é que suas marcas pertencem às torcidas e não a uma empresa ou indivíduo.

4,8 milhões



de turistas estrangeiros visitaram o Brasil entre janeiro e outubro de 2023, um salto de 74% versus o mesmo período de 2022. Os dados são da Embratur

“Meu trabalho é resgatar a imagem de uma marca que é rebelde e colorida, que não segue forçosamente os padrões definidos pelo mercado”

Ghislaine Dubrule

Fundadora da rede de móveis e decoração Tok&Stok, que retornou à empresa para salvá-la da crise financeira

Rapidinhas

Com as tempestades que castigaram regiões agrícolas do país, um antigo fantasma ressurgiu: a ferrugem asiática. Esse fungo infecta as plantas expostas ao estresse hídrico e pode se propagar pelo ar, com o vento espalhando seus esporos microscópicos entre as plantações. O primeiro caso na atual safra foi identificado em Paranapanema, no Paraná.

Os estragos provocados pelos extremos do clima se espalham por todos os segmentos do agro. Na Amazônia Legal, onde está 40% do rebanho de 196 milhões de animais do país, pecuaristas têm realizado vendas antecipadas, abaixo do peso ideal, diante da perspectiva de um engorda dificultado nos próximos meses.

A Kraft Heinz, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, promoveu dois brasileiros para cargos de liderança global. Pedro Navio comandará a operação na América do Norte, enquanto Bruno Keller assumirá a divisão de Mercados Emergentes. Os brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira são acionistas da Kraft.

A 10ª edição da CCXP, um dos maiores eventos do mundo voltados para a cultura pop, deverá receber 280 visitantes entre 30 de novembro e 3 de dezembro, em São Paulo. O público está ansioso para ver de perto o ator americano Timothée Chalamet e a atriz e cantora Zendaya Coleman, estrelas de Hollywood.