O que significa a eleição de Javier Milei, que venceu a campanha presidencial na Argentina, paras as relações comerciais brasileiras? Provavelmente nada mudará. A despeito da visão disparatada que Milei tem sobre o Brasil – país que ele classifica como comunista, veja só –, os negócios muitas vezes costumam passar ao largo das rivalidades políticas. O próprio Milei admitiu, depois de ter xingado o presidente Lula, que não fará nada para prejudicar as trocas comerciais entre os países. “Sobre as mentiras de que eu digo que não devemos comercializar com a China ou o Brasil, isso é falso. É uma questão do mercado privado e o Estado não tem porque se envolver”, disse ele. A Argentina é o terceiro maior destino das exportações brasileiras, e as transações estão em alta. De janeiro a outubro de 2023, as vendas para os hermanos somaram US$ 14,9 bilhões, um acréscimo de 13,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Eleição de Milei poderá afetar Banco do Brasil

A eleição de Javier Milei poderá causar efeito direto em algumas empresas brasileiras. O Banco do Brasil, por exemplo, atua no país vizinho por meio de sua subsidiária internacional Banco Patagonia. Afinal, o que isso significa? “É importante ressaltar que o Banco Patagonia contribui para a receita líquida do Banco do Brasil e uma potencial desvalorização cambial em caso de dolarização da economia poderia impactar o resultado do banco”, diz um relatório produzido pelo Bradesco BBI.

Economia perde fôlego e pode levar BC a ampliar corte de juros

Se o Banco Central esperava por um motivo para acelerar o corte de juros, ele finalmente surgiu: a economia brasileira perdeu fôlego na reta final do ano. Até pouco tempo atrás, esperava-se que o PIB cresceria acima de 3% em 2023. Agora, contudo, alguns analistas falam em avanço de apenas 2,5%. Ontem, as projeções do Boletim Focus, publicação do BC que mede as expectativas do mercado, confirmaram a piora do cenário – a previsão de crescimento do PIB recuou de 2,89% para 2,85%

Propriedades do agro sofrem para fazer a sucessão familiar

Os empreendimentos familiares no agro brasileiro têm encontrado dificuldades no processo de sucessão. Dados de um estudo da consultoria PwC mostram que apenas 36% das empresas familiares conseguem perdurar até a segunda geração. O índice diminui ainda mais em relação às gerações subsequentes, com apenas 19% mantendo-se na terceira geração, e somente 7% conseguindo alcançar a quarta geração. Seguindo outras carreiras, a nova geração nem sempre está disposta a assumir os negócios da família

Rapidinhas

Apesar do avanço do ensino de línguas estrangeiras nos últimos anos, o Brasil ainda está atrasado nesse campo. Um ranking feito pela sueca EF Education First, uma das maiores empresas de educação de idiomas do mundo, colocou o Brasil na posição 70 no ranking das nações que mais dominam o inglês. A deficiência precisa ser combatida.

A onda de calor em diversas regiões do país fez sumir das lojas itens como ventilador, climatizador e ar-condicionado. Nesse contexto, o jeito foi procurar equipamentos usados. Segundo dados da plataforma de e-commerce OLX, as vendas de ventiladores aumentaram 9.300% entre 8 e 15 de novembro quando comparadas com a semana anterior.

A Disney informou que não publicará mais anúncios na plataforma X, ex-Twitter. A decisão veio após Elon Musk, o dono da rede social, concordar com um comentário antissemita de um usuário. Antes da Disney, empresas como Apple, Discovery, dona da CNN, IBM e Warner Bros tinham adotada a mesma medida.

A brasileira JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, deverá assinar hoje um protocolo de intenções para comprar a unidade de processamento de suínos da Cooperativa Languiru, localizada em Poço das Antas, no Rio Grande do Sul. De acordo com a JBS, o negócio está avaliado em aproximadamente R$ 80 milhões.



“Fechar o Banco Central é uma obrigação moral e dolarizar a economia é uma maneira de nos livrarmos do Banco Central”

Javier Milei, em sua primeira entrevista após ser eleito presidente da Argentina

52%

Dos empreendedores brasileiros são negros, segundo levantamento feito pelo Sebrae. O grupo, contudo, ocupa postos com baixa formalização e lidera negócios menores