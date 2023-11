Enquanto os economistas discutem metas fiscais, reforma tributária e corte de juros, uma dura realidade bate à porta de milhões de brasileiros: a falta de saneamento. Dados oficiais mostram que 16% da população não têm acesso ao sistema de abastecimento de água e 40% não contam com rede de coleta de esgoto. Segundo o marco legal do setor, aprovado em junho de 2020, o problema deveria estar resolvido até 2033 com a universalização dos serviços.

Contudo, não será simples alcançar tal objetivo. E por uma razão óbvia: a conta é pesada demais. Um levantamento feito pela Fundação Dom Cabral estima que o investimento necessário na próxima década deveria ser de ao menos R$ 537 bilhões. O Brasil está muito longe dessa marca – os desembolsos anuais no setor não chegam a R$ 20 bilhões. Seria preciso, portanto, mais do que dobrar os aportes. Segundo o governo, o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) deverá destravar investimentos no setor.

Nasa lança canal de streaming para fãs da corrida espacial

Imagens espetaculares do cosmos, cobertura exclusiva de missões espaciais, séries documentais, investigações sobre OVNIs e até conteúdo didático infantil. Esse será o cardápio inicial da plataforma de streaming Nasa+, lançada há alguns dias pela agência espacial americana e que já está disponível para download nas principais plataformas digitais. Segundo a Nasa, o projeto nasceu a partir da demanda dos apaixonados pela tema. A plataforma é gratuita e terá conteúdos em inglês e espanhol.

Indústria brasileira tem parque fabril desatualizado

Um dos desafios da indústria brasileira, talvez o mais urgente, é a modernização de seu parque fabril. Nesse campo, o Brasil tem um longo caminho a percorrer. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, 12% das fábricas do país usam equipamentos das décadas de 1980 e 1990. A idade média deles é de catorze anos, sendo que 38% dos maquinários estão próximos ou superaram o tempo indicado pelo fabricante como ciclo de vida ideal. Velharias assim reduzem a produtividade e emperram o avanço do setor.

“O Brasil foi bem em 2023. Poderia ter sido melhor? Sempre pode” Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ao fazer um balanço sobre o desempenho econômico do país



Indústria cervejeira comemora ondas de calor

O calor sufocante em diversas regiões do país deverá impulsionar um segmento econômico: o de cervejas. Uma estimativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes calcula que os dias mais quentes elevam a venda da bebida em até 40% – a julgar pelas previsões dos meteorologistas, que apontam para o verão mais quente da história, as empresas do ramo têm motivos para ficar otimistas. Tanto é assim que a produção do setor poderá aumentar de 900 milhões de litros em maio para 1,2 bilhão em dezembro.

Rapidinhas

Com o bom desempenho do agronegócio, os Fiagros, como são chamados os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, estão em alta no Brasil. A novidade agora vem da gestora EQI Asset, que lançará em dezembro um Fiagro composto por títulos de dívida emitidos por produtores. Sua expectativa é captar R$ 100 milhões.

O laboratório brasileiro EMS comprou, por R$ 50 milhões, a distribuidora sérvia de medicamentos Lifemedic. Embora seja uma empresa pequena – seu faturamento anual é de R$ 28 milhões –, a Lifemedic tem boa penetração no Leste Europeu. Em 2023, a EMS espera movimentar R$ 9 bilhões, um salto de 27% em relação a 2022.

A OpenAi, empresa que criou o sistema de Inteligência Artificial ChatGPT, apresentou os novos recursos da ferramenta. A principal mudança é a versão GPT-4 Turbo, capaz de decifrar textos mais longos, de até 128 mil caracteres. É muita coisa. Para efeito de comparação, o número equivale a um livro de aproximadamente 300 páginas.

Em 2024, a Amazon começará a vender carros em sua plataforma nos Estados Unidos. A empresa assinou acordo com a sul-coreana Hyundai que permitirá aos usuários escolher as configurações do automóvel, calcular o preço e agendar a entrega em concessionárias. A ideia da Amazon é levar o projeto para outros países.



11 mil

aviões de 150 lugares deverão ser entregues pela brasileira Embraer até 2042, segundo projeção feita pelo banco de investimentos Jefferies. A maior parte das encomendas virá dos Estados Unidos