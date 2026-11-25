Registros visuais do leopardo Pan Baobao revelam uma realidade distante da imagem tradicional de um predador feroz. O felino vive no Parco Zoo di Panzhihua, situado na província de Sichuan, no sudoeste da China, onde se desloca com visível lentidão em seu recinto.

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O animal atingiu o dobro do peso esperado para um exemplar selvagem em cativeiro, colocando à prova até mesmo as estruturas de madeira que servem de apoio no local. A razão para o ganho excessivo de peso não foi detalhada pela equipe da instituição.

Apesar de o volume corporal suscitar comparações cômicas com produções de cinema sobre dietas incomuns à base de lanches rápidos, os responsáveis pelo zoológico reforçam que o animal permanece com a saúde em dia.

CHINA ZOO STOPS trying to SLIM DOWN its VIRAL FAT LEOPARD



‘Pan BaoBao’ becomes an INTERNET SENSATION for looking like CLAWHAUSER from ZOOTOPIA



Leopard's diet dropped as zoo shifts focus to keeping him HEALTHY and WELL-FED https://t.co/ZXSp8PssI4 — RT (@RT_com) November 22, 2026

Fim das tentativas de emagrecimento

Vídeos e fotografias que circulam nas redes sociais, com divulgação em veículos como "Virgilio" e "Daily Tribune", comprovaram que as estratégias anteriores para fazê-lo emagrecer falharam. Diante disso, a direção do parque decidiu interromper as medidas de restrição calórica.

Pan Baobao atingiu a marca de 19 anos, o que corresponde a cerca de 70 anos na contagem de idade humana. Em razão do estágio avançado da vida, os veterinários concluíram que submeter o idoso a novas privações geraria um estresse prejudicial.

O felino já não apresenta a agilidade ou a velocidade proverbiais da espécie. Com essas condições avaliadas, o zoológico optou por suspender qualquer nova exigência sobre a rotina do felino obeso.

Comportamento e porte da espécie

O animal pertence ao grupo Panthera pardus, presente em áreas geográficas da África e do sudeste do continente asiático. Em seu ambiente selvagem original, esses animais atuam com extrema eficiência durante as caçadas.